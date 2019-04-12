2019-04-12T15:26:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

19-летний игрок «Бенфики» - самый молодой автор хет-трика в Лиге Европы

Теперь за Жоау Фелишем охотятся топ-клубы Европы, цена вопроса - 120 млн евро
Захар ПЛАТОНОВ
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Жоау Фелиш зажигает в свои 19. Фото: twitter.com/EuropaLeagueЖоау Фелиш зажигает в свои 19. Фото: twitter.com/EuropaLeague
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Из первых матчей ¼ финала Лиги Европы выделяются два события. Победа «Арсенала» над «Наполи» - 2:0. Ожидалось, что неаполитанцы окажут большее сопротивление. Впрочем, впереди игра в Италии. Как раз в гостях еврокубковые матчи лондонцы играют неубедительно (проигрывали БАТЭ 0:1 и «Ренну» 1:3).

19-летний Жоау Фелиш за 53 минуты забил три мяча и сделал голевую передачу: принес «Бенфике» победу на «Айнтрахтом» и стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы. Португалец в этом сезоне уже забил 16 мячей в 36 матчах. Еще до хет-трика в Лиге Европы его хотели видеть в своем составе все гранды из топ-чемпионатов. Прагматичные боссы «Бенфики» прописали солидную сумму отступных в контракте с Фелишем: 120 млн евро. Фелиша уже сравнивают с Криштиану Роналду и Зиданом, тому, кто решит его заполучить в свою команду, придется раскошелиться.

ТАБЛО

Результаты первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы

«Вильярреал» - «Валенсия» - 1:3, «Арсенал» - «Наполи» - 2:0, «Славия» - «Челси» - 0:1, «Бенфика» - «Айнтрахт» Франкфурт - 4:2.

Фото: twitter.com/EuropaLeague

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