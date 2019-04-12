ЗЕНА: «Внутренне уверена, что пройду в финал «Евровидения-2019»

Как все уже знают, на «Евровидение-2019» в этом году от Беларуси едет ЗЕНА. 16-летняя девушка решила встретиться с участниками «Славянского базара - 2019» - 19-летним Ваней Здонюком и 11-летней Ксенией Галецкой. Ваня и Ксюша буду защищать честь нашей страны на международных вокальных конкурсах «Витебск-2019» (на взрослом и детском соответственно. - Авт.).

Самая юная певица пришла в продюсерский центр… с температурой.

- Круто, когда дети с такого возраста понимают, что, несмотря на болезни, нужно работать и быть готовым на 100%. Я тоже простывала или теряла голос, когда нужно было либо репетировать, либо выступать, но никогда не отказывалась от работы, - сказала ЗЕНА.

Молодые артисты пили чай и рассказывали новости друг другу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выяснилось, что в один из конкурсных дней Ваня Здонюк исполнит на английском композицию Natural американской рок-группы Imagine Dragons. Вторую конкурсную песню Ване написал художественный руководитель «СПАМАШ», композитор Леонид Ширин и Наталья Тамбовцева «Сердце изо льда».

- Мне посчастливилось поработать с первым преподавателем по вокалу Бейонсе - Дэвидом Ли Брюэром в Академии талантов Игоря Крутого. Он выбрал 10 детей из 150, с которым занимался каждый день. Это было круто! - рассказал парень.

Вторую конкурсную песню Ване написал художественный руководитель «СПАМАШ», композитор Леонид Ширин и Наталья Тамбовцева «Сердце изо льда».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксюша разучивает сейчас свежую белорусскоязычную композицию для конкурса «Грай», которую для нее написала руководитель детской студии искусств «Malinovka by Spamash» Анастасия Марчук.

- Очень клевая песня. Мне понравилась модуляция, бридж, и как круто «грувят» барабаны, - оценила исполнение ЗЕНА. - Сразу понятно, кто победитель!

- Накануне таких важных конкурсов, как следите за голосом?

- Не едим чипсы, орехи, печенье, мороженое, сухарики…, - вздыхают артисты.

- Есть такое понятие «экология голоса», когда ты для него создаешь максимально комфортные условия. Я, например, уже 5 лет не пью газировку - фониатр запретил, - говорит ЗЕНА.

Перед важными конкурсами ребята берегут голос:не едят мороженое, сухарики, чипсы, - все, что так любит молодежь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы же решили узнать, что думает ЗЕНА о высказываниях ее продюсера Виктора Дробыша. Он довольно неудачно пошутил в соцсетях по поводу геев в шоу-бизнесе.

- Я не видела этот пост, - сказала девушка. - Но мой продюсер имеет право на свое мнение, я - на свое. И наши мнения в этом вопросе не пресекаются.

- Но после его поста ты опустилась на последнее место у букмекеров…

- Мнение букмекеров может измениться в любой момент. Они не видели моего выступления. Обещаю, это будет стильно. Сейчас делаю акцент на тренировки, репетиции, музыку. А политические или хайповые моменты, которые не относятся к творчеству, меня не волнуют.

- Ты недавно вернулась из Амстердама, где была встреча с другими участниками «Евровидения-2019». Как впечатления?

- Как я и ожидала, атмосфера прекрасная. Все участники милые, общительные, нет разделения по возрасту и внешности. Надеюсь, в Тель-Авиве мы еще больше подружимся. Думаю, будем плакать, когда придет время разъезжаться после финального шоу.

ЗЕНА рассказала, что видит себя в финале "Евровидения-2019".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как ты отреагировала на новость о том, что Россия не в одном полуфинале с Беларусью? То есть голосовать за тебя не сможет.

- Точно не расстроилась. Знаю, что есть люди, которые будут за меня голосовать в полуфинале. Внутренне уверена, что пройду в финал, и там будет Россия. Россия проголосует за меня в финале. Но я, конечно, не рассчитываю только лишь на поддержку россиян.