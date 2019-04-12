Сколько у нас клюшек? В сборную едут Платт и Бэйлен!

Сборная Беларуси и ее главный тренер Андрей Сидоренко ищут любые способы, чтобы укрепить состав накануне первенства мира во второсортном дивизионе.

Хоккейная сборная начала подготовку к всплытию со дна. Сборная готовится к чемпионату мира во втором по силе дивизионе

У нас и так мало звезд, а тут еще братья Костицыны, Степанов, Денисов, Стасенко выбыли из-за травм. Вдобавок ко всем бедам вратарь Михаил Карнаухов, которого рассматривали как основного, пропустим чемпионат (перенес операцию на колене). Благо подоспели хорошие новости. ФХБ анонсировала приезд Джеффа Платта и Ника Бэйлена.

Это те канадцы с белорусскими паспортами, в которых не угасло желание играть за Беларусь. Вратарь Кевин Лаланд в 30 с небольшим завершил карьеру, Шарль Лингле доигрывает в Уэльсе и получает степень магистра по специальности «управление персоналом». Платт играл за сборную на минувшем чемпионате мира, его глупое удаление стало одним из ключевых эпизодов в судьбоносном матче с Австрией (тогда стало ясно, что покидаем элитный дивизион впервые за 15 лет).

А вот Бэйлен не играл за сборную с 2016 года. Затем у него был конфликт с тренером «Динамо» Вудкрофтом и расставанием с клубом. Тренер сборной Дэйв Льюис почему-то всякий раз игнорировал Бэйлена и толком не пояснял, почему не приглашал его в команду.

В команде Сидоренко Бэйлен должен стать помощником, ведь нам как раз не хватает защитников с хорошим броском. В этом сезоне за «Трактор» Бэйлен набрал 24 очка (7+17) в 62 играх КХЛ. Наверняка он будет особенно полезен при игре в большинстве. Интересно, что у нападающего Платта за «Йокерит» почти такие же показатели: 24 (11+13) очков в 60 играх.

Национальная же команда продолжает работу в следующем составе из 17 «штыков»:

вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ); Никита Толопило (2000, Беларусь U20), Максим Хмыз (1999, Динамо Мн, КХЛ);

защитники — Кирилл Готовец (1991), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995) (все — Динамо Мн, КХЛ), Роман Дюков (1995, Лада, ВХЛ), Дмитрий Коробов (1989, без клуба);

нападающие — Вячеслав Андрющенко (1989, Лада, ВХЛ), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — Динамо Мн, КХЛ), Владислав Михальчук (1999, Принц-Джордж, WHL), Данила Карабань (1996, Звезда, ВХЛ), Максим Сушко (1999, Оуэн Саунд, OHL), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Следующая календарная неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора. По плану 23 апреля команда отправится в столицу Казахстана.