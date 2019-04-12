Участников вечеринки, на которой погибла от психотропа студентка, отправили в колонию

В пятницу, 12 апреля, Минский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении семи обвиняемых по антинаркотической 328-й статье. Напомним, суд Первомайского района Минска признал виновными семерых участников вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка.

Молодого человека Антона тогда приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (химия). Софью - к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (домашняя химия). Марию, Екатерину, Киру, Илью, Федора приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Сегодня в Мингорсуде прокурор Александр Толстогузов сказал, что наказание, назначенное Антону и Софье, является несправедливым в следствии мягкости.

- Полагаю необходимым назначить Антону по ч. 1 ст. 328 УК наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Софье по ч. 1 ст. 328 УК в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Остальным обвиняемым прокурор просит назначить два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также назначить им общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Антона обнимали его друзья и родныеФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ребята выступили в суде.

- С протестом я не согласна и предыдущий приговор первой инстанции считаю справедливым, - говорит Софья. - Хочу также пояснить, что я хотела бы получить возможность на образование, продолжение своей работы...

- Позволю себе не согласиться с мнением обвинения, - говорит адвокат Софьи. Она напоминает, что ее подзащитная на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, имеет положительные характеристики из школы, не привлекалась к административной ответственности и трудоустроена.

Антон, которому прокурор запросил три года лишения свободы, рассказал, что за те 4 месяца, что провел в изоляторе, он уже сделал довольно большое количество выводов.

- И могу дать слово, что такого больше не повторится и закона нарушать я больше никогда в своей жизни не буду, - говорит молодой человек. Как мы уже писали, ранее он находился под стражей и был освобожден в зале суда Первомайского района после вынесения приговора. - Я вступил в брак и намерен строить свою семью. Я нашел очень перспективную работу и намерен в этой сфере развиваться. Приносить пользу, как себе, своей семье, так и обществу в целом. Я считаю, что справедливо будет назначить мне наказание без лишения свободы...

Антон, которому назначили три года лишения свободы, обнимает девушку, которая тоже проходит обвиняемой по этому делу.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Высказались и молодые люди, которым прокурор попросил назначить общественно полезные работы:

- Я не согласна с протестом. Я посещаю курсы по академическому рисунку, готовлюсь к поступлению в университет. Также устроилась работать в сеть магазинов... И 100 часов общественных работ отнимало бы у меня время, которого у меня и так нет, - говорит несовершеннолетняя Кира. Адвокат девушки отмечает, что Кира окончила школу с золотой медалью.

Приговор суда шокировал обвиняемых и их родных. Антону назначено лишение свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Софье - два года лишения свободы. Остальных пятерых молодых людей обязали выполнить общественно-полезные работы в объеме 100 часов. Они также приговорены к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

Слушая приговор, Антон обнимал маму и жену, которая тоже проходит обвиняемой по этому делу. В зале суда молодых людей не задержали. Уже в коридоре суда кто-то из ребят не смог сдержать слез.

Обвиняемые могут обжаловать приговор в Верховном суде.

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