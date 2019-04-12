В Пакистане белорусы путешествовали под защитой спецназа

Что мы знаем о Пакистане? Что эта страна более 70 лет назад отделилась от Индии. Что здесь прятался и был уничтожен террорист номер один Усама Бен Ладен. Что проживает здесь более 200 миллионов человек, и полтора миллиона из них служат в армии, одной из самых многочисленных в мире. О Пакистане чаще всего говорят в контексте с терроризмом, терактами и опасностью.

Директор минской фирмы Андрей ЦЫГАН с четырьмя друзьями съездил летом в Пакистан как турист, убедился, что все эти страхи, мягко говоря, преувеличены и рассказал «Комсомолке» о своем путешествии.

- Информация в интернете об обстановке в Пакистане показывает страну субъективно и однобоко. Если ей доверять, то там сплошные теракты и террористы, - говорит Андрей. - На форумах путешественников информация кардинально отличается. А когда побываешь там сам, понимаешь, что пакистанцы - самый гостеприимный народ, который видел в жизни.

Пакистан - одна из самых густонаселенных стран. Фото из архива Андрея Цыгана.

В путешествии туристов сопровождает спецназ

- Местные говорили, что до 80-х у них туризм был одной из самых доходных отраслей экономики. Теперь туристов очень мало, пакистанцы очень сильно за это переживают и ненавидят талибов, из-за которых в свое время все изменилось. Им обидно, что к ним приезжает мало туристов, хотя у страны богатейшая история и достопримечательности, а государство выделяет огромные ресурсы на то, чтобы приезжие люди чувствовали себя спокойно.

В аэропорту в Исламабаде мне показалось, что своих они досматривают строже, чем иностранцев. На каждом посту досмотра по два человека, один перепроверяет другого. Да, полицейские патрули вокруг ходят, вооруженные военные, но это не настолько бросается в глаза и не создает напряженной атмосферы. Немного не по себе было первые 10 минут, когда вышли из здания аэропорта. Нам надо дождаться товарища, который прилетает другим рейсом. А на улице огромная толпа людей, подойти страшно. Разрядил обстановку таксист, который предложил нас подвезти. Когда мы сказали, что ехать пока не собираемся, он все равно не потерял к нам интерес, как это было бы в других странах, а целый час рассказывал про свой город.

Укротитель змей. Фото из архива Андрея Цыгана.

В Исламабаде мы арендовали микроавтобус с водителем (это обошлось около 40 долларов в сутки). На границе с другим регионом к нам в машину сел пакистанский спецназовец, который сопровождал нас все две недели. Кроме того, была выделена машина с двумя военными, которая тоже все время следовала за нами. Государство всем туристам бесплатно выделяет такое сопровождение для их безопасности. Это нисколько не напрягает, а в некоторых ситуациях и выручает. Например, когда слишком много людей приходят с тобой сфотографироваться ( а в деревнях это просто событие месяца, когда приехали туристы), спецназовец их выстраивает, чтобы давки не было.

Спецназ (слева) путешествует с туристами за свой счет. Фото из архива Андрея Цыгана.

На границе с Афганистаном язычники танцуют сиртаки

- Пакистан очень разный. Да, здесь есть территории, которые контролируют талибы, и от встречи с ними где-то в горах никто не застрахован, есть опасные места, в которые без пропуска МВД не попадешь, к тому же страна граничит с Афганистаном. Но это небольшая часть Пакистана, где для туриста мало чего интересного. И если не выходить за границы безопасности, держаться подальше от сомнительных сборищ, проблем нет.

Колоритные личности есть везде! Фото из архива Андрея Цыгана.

Сначала группа направилась в Пешавар - город в 30 километрах от афганской границы.

- На местном рынке нас здесь встречали очень тепло - кто-то чем-то угощал, кто-то приходил поздороваться, спросить, как дела, чем помочь. Ни одного недоброжелательного взгляда. Наоборот смотрели с восхищением – мол, спасибо, что приехали. Есть в Пешаваре и другой рынок, контрабандный, где можно купить чуть ли не гранатомет , но полиция (!) охраняет его от туристов.

В стране, где часть территории небезопасна, надо уметь защищаться. Фото из архива Андрея Цыгана.

Из Пешавара вдоль границы с Афганистаном мы поехали в горы, где живет самый загадочный народ Пакистана - калаши. Добраться к ним через горы и сложные перевалы можно только на джипе.

Калаши - народ, который живет своей жизнью. Фото из архива Андрея Цыгана.

Калашей всего около трех тысяч человек, они язычники и, как говорит легенда, потомки солдат армии Александра Македонского, застрявших в горах между Пакистаном и Афганистаном. Внешность у них действительно европейская.

Калаши считаются потомками воинов Александра Македонского. Фото из архива Андрея Цыгана.

Вроде даже проводилась генетическая экспертиза, которая подтвердила, что калаши и греки – одной крови. Они разговаривают на своем калашском языке, носят яркую красивую одежду, а танцы очень похожие на греческий сиртаки. Калаши делают очень крепкое вино и самогон, что мусульманам запрещено, но это не мешает пакистанцам тайком покупать у них выпивку. Кстати, нигде в Пакистане мы не видели пьяных.

Жизнь калашей немного напоминает быт цыган. Фото из архива Андрея Цыгана.

Чужих женщин трогать нельзя. Туристкам можно только улыбнуться

В Пакистане есть горы и пустыни, долины и ледники, есть выход к Аравийскому морю. Но большая часть территории горная. Здесь и знаменитые Гималаи, и Гиндукуш. Дороги в основном узенькие. Но есть уникальное инженерное сооружение - знаменитое каракарумское шоссе, проложенное из Исламабада в сторону Китая на высоте четырех тысяч метров. Не представляю, как они проложили его на такой высоте, пробили в камнях.

Пока не построили это шоссе, долина Хунза, знаменитая своими долгожителями, была практически недоступна. Сейчас же мы побывали в этой долине, видели много людей, которые живут по сто лет и питаются в основном сушеными абрикосами и отваром из них.

Каракарумское шоссе - одно из самых высокогорных в мире. Фото из архива Андрея Цыгана.

Ближе к Китаю - уже совершенно другой Пакистан, более свободных правил, люди там даже по-другому одеваются.

Мы же в первый день купили одежду, в которой ходят большинство пакистанцев – хлопчатобумажная рубаха до колена, свободные шаровары. Хоть был конец августа, когда самая сильная жара спадает но температура доходила до 40 градусов. Так что одежда нужна легкая и свободная. И головной убор обязательно. Мне так понравилась шапка у одного пакистанца, что я уговорил его продать ее мне. Обошлась покупка где-то четыре доллара. В этой шапке, местной одежде, с загаром и бородой меня пакистанцы часто принимали за своего.

Одежду здесь купить легко: мужские брюки - универсального размера. Фото из архива Андрея Цыгана.

Женщины в большинстве ходят в паранджах, закрытой одежде. Но в Исламабаде можно встретить и брендовые платья, хотя платок обязательно прикрывает женское лицо.

Чужих женщин у них трогать нельзя. Эту границу пакистанцы не переходят и в отношении туристок. К женщинам из нашей компании не было никаких притязаний и повышенного внимания. Мужчины улыбались, когда их видели, но не приставали. Наши спутницы старались одеваться не вызывающе, прикрывать руки и ноги, чтобы никого не смущать.

Пакистанские ткани - натуральные и яркие. Фото из архива Андрея Цыгана.

- А с отелями там проблем нет?

- Нет. В больших городах есть сетевые отели, и уровень их очень приличный. А в пути мы ночевали в гостевых домах. На «Букинге» их очень мало. Поэтому иногда приезжаешь наугад, а мест нет (у них очень развит внутренний туризм, и пакистанцы любят путешествовать по своей стране). Едем дальше, ищем. Было и такое, что поздно вечером наши сопровождающие отправили отряды полиции во все гостиницы поблизости, чтобы мы не теряли время на поиски. А в одном месте гостиница была пустая, но хозяин заломил баснословные деньги - 70 долларов (обычно это стоит в два раза дешевле). И не уступил, сколько ни разговаривали с ним.

Отели здесь на любой вкус и кошелек. Фото из архива Андрея Цыгана.

А в одной маленькой деревне к нам пришла девочка лет 12-ти. Поблагодарила, что приехали, поинтересовалась, есть ли нам где остановиться и что покушать. И не успокоилась, пока мы не зашли к ним в дом и не выпили чаю с лепешками. «Вот теперь, - сказала, - я буду знать, что вы приехали к нам и вы не голодны».

Так сложилось, что у пакистанцев сложные отношения почти со всеми странами-соседями, но им хочется больше общаться, принимать гостей. Поэтому они так принимают туристов. В Белуджистан - это территория неподконтрольная государству - конечно, лучше не заезжать. А на севере, где мы были, я чувствовал себя комфортно. Ни в одной европейской стране не было такого ощущения безопасности, как в Пакистане.

Природа Пакистана разнообразная. Фото из архива Андрея Цыгана.

К нам однажды прицепился попрошайка, так сами пакистанцы его отогнали. Мол, вот тебе деньги, только иди отсюда, не позорь страну.

Конечно, если ты встретишь на маленькой горной дороге отряд талибов человек десять – при такой численности его невозможно отследить - шансов у тебя ноль. Но вероятность такой встречи - одна на миллион.

Пакистан - это не только жара, но и ледники в горах. Фото из архива Андрея Цыгана.

- А что можно про жизнь обычных пакистанцев сказать? Что едят? Чем увлекаются?

- Они безумно любят играть в крикет и художественно разрисовывать грузовики, автобусы. Это у них целое искусство, причем недешевое. Но выглядит очень красиво, каждый грузовик – индивидуальность. Ездят в основном на автомобилях, чаще подержанных.

Местная достопримечательность - расписные грузовики и автобусы. Фото из архива Андрея Цыгана.

Еда дешевая и вкусная. Например, вшестером мы наелись до отвала в ресторане отеля на 30 долларов. Готовят в основном курицу в различных соусах, рис. Думал, все будет очень острое, но терпимо. Как только распробовали их чай масала - он готовится с молоком и специями - потом только его везде и пили.

За такой тюнинг пакистанцы готовы платить тысячи долларов. Фото из архива Андрея Цыгана.

Интернет там есть. Но невозможно найти оператора, который бы покрывал всю территорию. Поэтому в каждой области Пакистана нужна своя сим-карта.

Произведение искусства на колесах на горной дороге. Фото из архива Андрея Цыгана.

КСТАТИ

Гражданам Беларуси для посещения Пакистана нужна виза. Для туриста она обойдется 60$. Открывают ее по приглашению или через турфирму. Жителя Пакистана, который сделал приглашение, Андрей нашел в интернете, через форумы путешественников. Услуги турфирмы обошлись бы несколько дороже. Прямых рейсов в Пакистан из Беларуси нет. Летели из Минска в Стамбул, оттуда - в Исламабад. Перелет был самой дорогой частью расходов – около 800 долларов. А все двухнедельное путешествие, включая дорогу, проживание, питание, покупку сувениров, обошлось около двух тысяч долларов на человека.