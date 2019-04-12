Чтобы купить билет на электричку со скидкой, пенсионеру придется предъявлять еще и паспорт?

В дачный сезон, с 1 мая по 30 сентября, пенсионеры могут ездить в электричках (они же региональные поезда экономкласса) и пригородных автобусах со скидкой в 50%. Для покупки льготного билета нужно предъявить пенсионное удостоверение.

Однако с этого года Министерство транспорта и коммуникаций хочет внести изменения в действующие правила. Они вынесены на общественное обсуждение, которое продлится до 21 апреля, и касаются как раз покупки льготных билетов по пенсионным удостоверениям. Дело в том, что по закону (указ президента «О государственной поддержке пенсионеров», принят в 2011 году) скидка положена только тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста. В нынешнем году это 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. При этом в пенсионном удостоверении нет точной даты рождения, с днем и месяцем.

- В пенсионных удостоверениях, выдаваемых органами по труду, занятости и социальной защите, указывается только год рождения пенсионера. Отсутствие в них точной даты рождения не позволяет установить факт достижения общеустановленного пенсионного возраста лицом, которому пенсия назначена до достижения такого возраста, - поясняет Минтранс.

Если изменения примут, то, помимо пенсионного удостоверения, у пожилого человека могут попросить еще какой-нибудь документ, в котором есть точная дата рождения: паспорт, водительские права, военный билет, служебное удостоверение или другое удостоверение, выданное госорганами.

Но ведь в стране хватает тех, кто законно выходит на заслуженный отдых досрочно! Например, те, кто работал с особо вредными или особо тяжелыми условиями труда, могут уйти на пенсию на 10 лет раньше общеустановленного возраста, если накопили нужный стаж. Те, кто работал с вредными или тяжелыми условиями труда, - на 5 лет. Такая же «скидка» в 5 лет есть у госслужащих, медиков, педагогов, артистов… Силовики, в том числе милиционеры и спасатели, в этом году при нужной выслуге лет могут выйти на пенсию и вовсе в 46,5 года.

Получается, билеты со скидкой им не положены, несмотря на статус пенсионеров?

- Маме сейчас 53 года, на пенсию она вышла в 50, потому что работала на вредном предприятии, - рассказывает читательница «КП» Виктория. - Мама часто на выходные ездит в деревню. И на электричку ей никогда не продавали билет по пенсионному! Всегда спрашивали паспорт и проверяли возраст. Зато на автобус просто по удостоверению всегда продавали билет со скидкой.

Действительно, в указе президента речь идет именно об общеустановленном пенсионном возрасте. Так что те, кто вышел на пенсию на пять лет раньше, скидку на электричку все равно получат только вместе со всеми.