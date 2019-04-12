Если развеять прах белоруса над океаном, пока за это еще не накажут.

После того как белорус сам сжег тело своего умершего ребенка, власти решили изменить закон

Одной из неожиданных тем, которую в четверг подняли на заседании в нижней палате белорусского парламента на сессии Палаты представителей Нацсобрания, - официальный запрет на развеивание праха усопших. Внести изменения в закон по вопросам погребения и похоронного дела предложил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов.

С чего вдруг, выяснилось позже. Оказалось, одна из причин грядущих изменений в похоронном законодательстве - история годичной давности, которая произошла в Новогрудском районе. В семье местных жителей погиб трехлетний ребенок. Но малыша родители так и не похоронили. Вместо этого, отец сжег тело ребенка во дворе, а прах развеял. При этом деньги на погребение от государства семье выделили. Об этой истории журналистам рассказал председатель комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Дорогокупец.

Чуть позже журналисты выяснили: речь идет о не совсем традиционной семье. Не хоронить ребенка традиционным способом родители решили по своим религиозным взглядам. По непроверенным данным, они кришноиты либо индуисты. Родителей погибшего ребенка никак не наказали. И, как оказалось, для этого нет оснований. Ведь в законе по вопросам погребения и похоронного дела развеивать прах усопших хоть и не предусмотрено, но и не запрещено.

Пока что сделать из праха родственника можно даже алмаз.

- Чтобы исключить подобные случаи, и введена данная норма в законопроект, - пояснил Юрий Дорогокупец. Также чиновник рассказал, что за нарушение традиционных для Беларуси форм захоронения тел в ближайшее время власти собираются ввести административную ответственность.

Значит ли это, что сейчас развеивать прах белорусов можно, как в американских фильмах?

- Действующим законодательством предусмотрено два вида захоронения. Первый - гроб с телом умершего в землю или в склеп в земле. Второй - захоронение урны с прахом после кремации в могилу либо вертикальный или горизонтальный колумбарий, - рассказывает замдиректора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

При этом взять и захоронить урну с прахом в могилу близкого родственника просто так нельзя. Родственную связь захороненных в одной могиле людей нужно подтвердить документально. За самовольное захоронение предусмотрен штраф. Любое захоронение на территории кладбища должно быть зарегистрировано.

- Для получения места в колумбарии нужно предоставить свидетельство о смерти и документ из крематория, подтверждающий кремацию, - дополняет Сергей Тур.

Если развеять прах белоруса над океаном, пока за это еще не накажут.

- А если забрать урну с прахом и не захоранивать, а, к примеру, развеять его там, где при жизни попросил сам человек? Можно отказаться от государственных денег на погребение и выполнить волю усопшего с чистой совестью?

- Погребальные деньги - это государственная помощь. Она не зависит от способа и места захоронения. Речь об отказе от денег не стоит в любом случае. По поводу волеизъявления гражданина по вопросу способа и места его захоронения после смерти… Оно может быть письменным или устным. Для подтверждения его воли достаточно двух свидетелей. Но исполнение этого волеизъявления возможно, только если для его исполнения нет законных препятствий. К примеру, если человек захочет быть похороненным на почетной аллее, но его статус при жизни этому не соответствует, то воля исполнена не будет. Если человек хочет быть захоронен в Беларуси по традициям буддистов, то у нас это не предусмотрено законом. То же самое касается развеивания праха. Этот способ захоронения не предусмотрен законом. Точнее - не урегулирован. А значит, и наказание за это не предполагается. Штраф предусмотрен только за незаконное захоронение.

Пока что сделать из праха родственника можно даже алмаз

- То есть если забрать урну с прахом и просто уйти, никто не будет проверять, захоронили вы этот прах или развеяли?

- Пока что да. По факту мы выполнили свои обязательства по кремированию, родные прах забрали… Но таких случаев пока не было. Чаще проблемы бывают с тем, что родные кремируют усопших, но прах не забирают. Приходится захоранивать их в братских могилах.

В Европе, кстати, просто так развеять прах нельзя. Как-то к нам обратились немцы с просьбой захоронить на Северном кладбище урну с прахом, а потом попросили выдать им об этом справку. По их законам, они обязаны предоставить документ о захоронении праха родных своим властям, чтобы доказать, что по дроге они этот прах нигде не выбросили. И нам тоже нужно прийти к таким нормам. Уже действует общенациональный регистр населения, куда мы вносим места захоронения белорусов.

- А белорусы прах своих усопших родственников за границу вывезти могут?

- Могут. Для перемещения урны через таможенную границу в крематории нужно получить справку о том, что в урне нет посторонних вложений. Такой же документ выдается при перемещении в гробу тела умершего через границу.

- Как часто белорусы кремируют усопших?

- Еще лет десять назад кремировали 18 - 20% умерших. Но уже сейчас решение о кремации принимают порядка 50% людей. Вокруг Минска очень мало земли для захоронения, и это одна из причин, почему тела все чаще предают огню. Если у кого-то родственники захоронены на Северном или Восточном кладбище, чаще всего делают колумбарные ниши. Получаются семейные захоронения.

В Беларуси грядут изменения похоронного законодательства.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- А если кто-то захочет, чтобы в его прах посадили дерево либо же сделали из него алмаз? Некоторые конторы такие услуги активно предлагают.

- Пока что такие варианты теоретически возможны, хоть мы с такими случаями и не сталкивались, но если изменения в закон примут, скорее всего, это будет исключено.

Проект документа «Об изменении закона по вопросам погребения и похоронного дела» был внесен в парламент Совмином 29 декабря 2018 года. В четверг депутаты за него проголосовали в первом чтении. Также стало известно, что вскоре в похоронном законодательстве могут появиться термины «групповая могила», «братская могила», «общая могила», «перезахоронение» и «семейный колумбарий», а значит, и новые изменения в погребальных процессах. Когда новый закон вступит в силу, пока неизвестно. Впереди второе чтение и рассмотрение в сенате.

Похороните меня в… космосе

Как выяснилось, развеять свой прах после смерти хотели и хотят многие знаменитости. К примеру, Аркадий и Борис Стругацкие попросили, чтобы их прах развеяли над Санкт-Петербургом, Альфред Хичкок - над Тихим океаном, Фридрих Энгельс и Герберт Уэллс - над водами Ла-Манша, а вот Альберт Эйнштейн хоть и не захотел покоиться в земле, но место, где развеяли его прах, пожелал оставить в секрете. Так же, как и известные музыканты Курт Кобейн и Дэвид Боуи, писатели Бернард Шоу и Константин Симонов, модельер Ив Сен-Лоран - не хотели делать из своего последнего пристанища места паломничества поклонников.

Современные ритуальные агентства пошли еще дальше. Так, например, сегодня при желании и наличии денег можно обеспечить себе возможность быть развеянным над Антарктидой, Гималаями, Тихим океаном, Сахарой и даже в околоземной орбите. Во многих европейских странах для развеивания праха при кладбищах организуются «Поляны памяти», в Германии существуют «Леса памяти», а в Швейцарии большой популярностью пользуется акватория озера Констанц. Любопытный факт: в Великобритании на протяжении долгого времени этот ритуал проводили над холмами Хайлэнда. В результате прах подействовал на землю как удобрения, и теперь холмы сплошь покрыты нехарактерной для данной местности бурной растительностью.