2019-04-12T22:40:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина, который застрелил в Застенках односельчанина и ранил подростка, будет сидеть 20 лет

Восемь лет назад мужчина уже гонялся за односельчанами с ружьем
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина поссорился с собутыльником, застрелил его и ранил подростка, за это ему предстоит провести 20 лет в местах лишения свободы. Фото: Следственный комитет.Мужчина поссорился с собутыльником, застрелил его и ранил подростка, за это ему предстоит провести 20 лет в местах лишения свободы. Фото: Следственный комитет.
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Витебский областной суд огласил приговор 35-летнему жителю деревни Застенки, который в октябре прошлого года застрелил односельчанина и ранил его пасынка. Мужчине предстоит провести в местах лишения свободы в общей сложности 20 лет.

- Да мы все и одного жалеем, и второго, - вздыхают жители Застенок. - И тот мужчина нормальный был, и этот паренек хороший. Из-за водки и друга жизни лишил, и себе жизнь поломал. Они ведь дружили. А накануне поругались из-за чего-то.

Трагедия произошла 6 октября вечером, около десяти часов. Мужчины выпивали в компании, поссорились. Один из них схватил ружье и выстрелил в приятеля, а потом в его 16-летнего пасынка. Раненый мужчина упал, а подросток бросился наутек. Потом оказалось, что мальчика он ранил в руку. Вслед убегающему подростку дебошир выстрелил еще раз, но не попал. Вскочил в свою машину и уехал.

Очевидцы вызвали «скорую» и милицию. Пострадавшего «скорая» довезти до больницы не успела, он умер в машине медиков. Мужчине был 41 год.

Стрелка ловили четыре часа. Во всем районе милиция перекрыла дороги, в Застенках обследовали каждый дом - и жилые, и пустующие. Вначале обнаружили брошенную машину преступника, а около двух часов ночи задержали и его. От ружья к тому времени он успел избавиться - утопил.

Оказалось, что мужчина не первый раз пытался решить свои проблемы при помощи охотничьего ружья. Восемь лет назад он уже гонялся с оружием за односельчанами, которые пришли к нему выпить, а когда хозяин решил, что гости слишком засиделись и уходить отказались, ружьем не только пугал, но и один раз в сторону навязчивых гостей выстрелил. Те спрятались в беседке, а потом убежали. Тогда, по счастью, никто не пострадал.

- Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, в покушении на убийство двух лиц, в особо злостном хулиганстве и незаконном хранении оружия (охотничье ружье, из которого он стрелял, не было зарегистрировано), взрывчатых веществ и боеприпасов, - рассказали в пресс-службе Витебского областного суда. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии усиленного режима.

Кроме того, мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма, а пострадавшему юноше он должен выплатить 5000 рублей.

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