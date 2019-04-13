Путешествие в Грузию: самолетом, автобусом и автомобилем?

При этом считают, что самый большой минус этого путешествия - дорогая или долгая дорога. Мы решили разобраться, так ли это.

В последнее время Грузия стала невероятно популярна у белорусов, и не только потому, что здесь море, горы и достопримечательности, но и потому, что грузины очень гостеприимны и в целом тепло относятся к белорусам. Поток наших туристов последние десять лет непрерывно растет, в прошлом году в Грузии побывало более 60 тысяч наших соотечественников. В этом ожидается еще больше. Единственный недостаток этого путешествия (существует такое мнение) - это достаточно высокая цена перелета.

Мы решили выяснить, так ли это на самом деле и есть ли другие способы попасть в Грузию, кроме как воздушным транспортом.

САМОЛЕТ: ЛОВИМ СКИДКИ И АКЦИИ

Из Минска

Итак, самый простой способ - лететь прямым рейсом «Белавиа» из Минска в Батуми. Время пути - около 3,5 часа. Билеты удобно приобретать на сайтах Skyscanner или Aviasales. Цены на них чуть ниже, чем на сайте авиакомпании. Кроме того, если конкретные даты вам не так важны, как низкие цены, можно воспользоваться функцией гибкого поиска. Например, на Aviasales есть календарь низких цен. Если искать билеты заранее - за 3 - 4 месяца до поездки, можно реально выиграть в цене - так, на момент написания статьи в июне можно было приобрести билет Минск - Тбилиси - Минск за 177 евро. При этом в Кутаиси можно слетать и дешевле. Самый дорогой билет - в Батуми, но сейчас на апрель, например, есть билеты за 187 евро. Из аэропорта любого из этих городов можно добраться на автобусе Georgian Bus (georgianbus.com).

Самый простой способ добраться до Грузии - лететь прямым рейсом «Белавиа» из Минска в БатумиФото: Павел МАРТИНЧИК

Подводя итог: авиапутешествие из Минска с отдыхом 9 дней на море обойдется в июне в среднем в $1050 на двоих.

Через Киев транзитом

Украинская компания МАУ осуществляет рейсы из Беларуси в Украину, а там пассажиров централизованно пересаживают в самолет до Грузии. Раньше они были существенно дешевле, но сейчас - как повезет. При этом не нужно забывать, что время стыковки может составлять от 3,5 до 7 часов. Стоит ли игра свеч?

Можно также вылететь лоукостом Wizz Air из Варшавы или Вильнюса в Кутаиси. Если словить распродажу, билеты можно купить за 40 - 60 евро туда-обратно. Поискать такие билеты можно на сайте azair.eu либо на официальном сайте Wizz Air.

Можно попробовать слетать в Грузию из Москвы на лоукосте «Победа». Во время акций билет можно словить за 70 - 80 евро туда-обратно. Но сама поездка до Москвы, пребывание в российской столице и транспорт до аэропорта может съесть всю вашу выгоду.

Есть еще один интересный в плане путешествия, но сложный логистически вариант: автобусом из Минска до Москвы, далее «Победой» до Сочи и оттуда на пароме до Батуми. Да и по деньгам это будет не дешевле, чем прямой перелет.

Можно также попробовать попасть на распродажу билетов на рейс Минск - Ереван. А уже из столицы Армении махнуть поездом или автобусом до Грузии.

АВТОБУС: НЕ ДЛЯ НЕЖЕНОК

При упоминании туристического автобуса как варианта путешествия туристы-неженки обычно закатывают глаза. Но нашего человека двумя сутками путешествия на автобусе не напугаешь. В этом году туристические компании наперебой предлагают автобусные туры в Грузию. Они могут даже составить конкуренцию турам на Черное море в Украину. Главная прелесть такого варианта, конечно же, цена. Так, если вы покупаете автобусный тур сейчас на июнь, то 14 ночей с проживанием в бюджетных отелях можно найти от $200. Правда, из этих двух недель четыре дня - дорога туда-обратно, а 10 дней - на море. При этом турфирмы предлагают скидки для детей до 10 лет.

В этом году туристические компании наперебой предлагают автобусные туры в Грузию. Фото: pixabay.com

Из плюсов обязательно следует упомянуть красоту и живописность Военно-Грузинской дороги. А если тур будет стоить от $300, вас привезут еще и в Имеретию, Боржоми и Кутаиси. В эту сумму включено питание - причем только завтраки либо полный пансион не сильно отличаются по цене. Маршрут, по которому следует автобус, может быть, например, таким: Минск - Ростов-на-Дону - Казбеги - Тбилиси - Кобулети - Тбилиси - Ростов-на-Дону - Минск. Дорога включает, как правило, один ночной переезд и одну ночевку (в одну сторону).

АВТОМОБИЛЬ: ПРОБКИ, ПОБОРЫ И СЕРПАНТИН

Маршрут может выглядеть, например, так: Минск - Гомель - Брянск - Орел - Курск - Воронеж - Ростов-на-Дону - Владикавказ - Верхний Ларс (это граница России и Грузии). На границе Беларуси и России надо не забыть купить зеленую карту. Какие сложности могут поджидать на знаменитой трассе М4 Дон?

Первая - камеры, которые ловят на скорость. На участке рядом с большими городами ограничения могут стоять 60 км/ч и даже 40 км/ч. Поэтому обязательно нужно взять с собой навигатор или девайс, который предупреждает об ограничениях скорости и наличии камер на дороге. Он существенно сэкономит ваши деньги.

Вторая сложность - пробки. Прогнозировать их достаточно сложно - но нужно быть готовым, что вы можете застрять в них на несколько часов из-за аварии или ремонта дороги. Более старые машины из-за жары и постоянного движения на малой скорости начинают закипать - так что, если вы не уверены в своем авто, от такой поездки лучше отказаться. Кстати, как готовить машину? В общем, ничего особенного, можно посоветовать поменять тормозные колодки и масло, чтобы не пришлось этим заниматься в дороге. Проверить (и докупить, если надо) содержимое аптечки, а также знак аварийной остановки и огнетушитель. Можно закупить несколько запасных лампочек, чтобы сразу заменить, если они вдруг перегорят.

Говорят, чем ближе к границе Грузии, тем более хитрыми становятся гаишники. Поэтому следует жестко соблюдать ПДД, а накануне поездки почитать в интернете, чем они отличаются в Беларуси и России. Например, заезд за сплошную линию может вам стоить штрафа в несколько тысяч российских рублей, а за повторное нарушение можно даже лишиться прав. Если перед пунктом ГАИ стоит ограничение 5 км/ч, а у самого поста будет стоять знак Stop, нужно остановиться на 4 - 5 секунд обязательно. Люди бывалые говорят, что нужно быть готовым к тому, что стражи порядка (особенно на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) могут намекать на взятку. Давать или нет - это уже ваш выбор.

Ближе к границе Грузии следует жестко соблюдать ПДД. Фото: pixabay.com

Третья - вам стоит позаботиться, чтобы не уснуть за рулем во время долгой дороги. Можно приобрести в Минске таблетки с кофеином, которые перебивают сон, помогут в дороге, и напитки-энергетики. Как вариант - приобрести на AliExpress прибор «АнтиСон». Он цепляется на ухо, как слуховой аппарат, и начинает пищать, если вы перестаете держать голову прямо.

Наконец, совсем нелишней будет медицинская страховка на случай форс-мажора в России или Грузии. Стоит она совсем недорого.

Расстояние от Минска до Тбилиси - 2480 км. Цена вопроса - если вы заправляетесь 92-м бензином, а средний расход вашей машины 8 л/100 км (не забывайте про пробки), то дорога в обе стороны обойдется вам в 500 рублей. Если ехать с семьей, экономия, конечно, существенная. Но в эту сумму не входят штрафы по дороге, амортизация машины и прочие непредвиденные расходы. Стоит ли испытывать ваши силы и машину на трассах Дон и Кавказ, на которых встречаются колдобины из-за большого трафика большегрузных машин? Умеете ли вы ездить по горному серпантину? Если готовы рисковать - в добрый путь!

БУДЬ В КУРСЕ!

Ехать в Грузию через территорию непризнанных Абхазии и Южной Осетии - большая ошибка. По международному праву (и самое главное - по законодательству самой Грузии) этот регион считается «временно оккупированной территорией». Фактически, въезд в Грузию с этой стороны будет квалифицирован как незаконное пересечение государственной границы со всеми вытекающими проблемами на границе.