«Дети могут убить змею тапочками, а пришить пуговицу не умеют!»

Африкой 27-летняя Марина Шкраба никогда особо не интересовалась. И сказками африканскими в детстве не зачитывалась, и экзотика ее не манила. Но однажды летом желание поехать в Африку пришло само собой, словно из ниоткуда. И никак не исчезало. Марина – верующая, поэтому рассудила, что таким образом ее направляет Бог. Раньше она уже пробовала себя в качестве волонтера – три месяца провела в сибирской деревне. Поэтому начала искать информацию о волонтерских базах в Африке. Нашла в интернете несколько адресов, все – в Кении. Написала всем. Получила несколько ответов. И решила поехать в Какуюни – это небольшая деревня недалеко от города. Волонтеров там, по сравнению с другими регионами, было очень мало, значит, она сможет принести больше пользы, рассудила девушка.

Поначалу идея Марины шокировала родных и знакомых.

-Родители были против, особенно папа, друзья отговаривали – боялись за меня. Говорили – ты маленькая, худенькая, как ты поедешь в такую опасную страну? В Кении действительно опасно, грабежи там – обычное дело, особенно охотятся на белых в темное время суток. Как только начинает темнеть, на улицу выходить нельзя! Когда я была в Кении, там похитили девушку-волонтера, которая работала в благотворительной организации недалеко от нас. Ее искали около ста сотрудников полиции, но не нашли. Возможно, девушки уже нет в живых…

Полтора года Марина учила английский по видеоурокам в интернете и собирала деньги на волонтерскую поездку. По профессии она дизайнер интерьеров и художник-оформитель. Подрабатывала – делала росписи, рисовала портреты. Немного помогли родственники и друзья. Экономила на всем, покупала только самое необходимое. Нужную сумму собрать удалось буквально за неделю до намеченной поездки. Более тысячи долларов ушло на билеты, визу, волонтерский сбор. И каждый месяц пребывания в Кении на проживание, еду и прочие потребности уходило около двухсот.

-Вещей с собой взяла немного – все поместилось в рюкзак и один чемодан. И это с учетом того, что пришлось взять с собой разную полезную еду, которой в Африке нет, - рассказывает Марина. – Я придерживаюсь системы правильного питания, почти не ем мяса, не ем молочные продукты и рыбу, сладости, хлеб, макароны, жареные блюда… Вот и взяла семена льна, кунжут, орехи, морскую капусту, другие полезные продукты. Все упаковала по пакетикам, аккуратно сложила. А потом узнала, что в Кении запрещены пластиковые пакеты, и если у меня их увидят, то могут оштрафовать! Пришлось срочно все вытягивать и перекладывать что в бумагу, что в коробочки.

Волонтеры работали в деревенской школе. Предметов там было всего три – математика, английский и суахили. Их преподавали местные педагоги. А волонтеры занимались развивающими занятиями. Учили детей рисовать, складывать паззлы, занимались развитием логического мышления и даже обучали простейшим бытовым умениям – пришить пуговицу, зашить дыру на одежде.

Ножницы для большинства кенийских детей - предмет роскоши, впервые они увидели их в школе. Фото: из личного архива Марины Шкрабы.

-Дети в Кении очень рано становятся самостоятельными, они старательные и ответственные, - рассказывает Марина. – Пятилетние девочки присматривают за младенцами, носят их везде с собой за спиной, обвязав платком. Дети пасут скот, готовят еду, выращивают овощи… Однажды я видела, как они убили ядовитую змею – зеленую мамбу. Змея заползла в здание церкви, где мы проводили рождественский лагерь, дети тут же окружили ее, сначала шлепанцами били, потом палками. А вот пуговицу пришить или поставить заплатку почти никто не умеет – просто потому, что в семьях нет ни иголок, ни ножниц, это предметы роскоши. Многие дети впервые в школе их вообще увидели.

Африканские дети могут убить опасную ядовитую змею, но не умеют пришить пуговицу. Фото: из личного архива Марины Шкрабы.

-Что дети делают в свободное время, во что играют?

-Один раз видела, как девочки играли в резиночки, как мы в детстве. Любимая игрушка для детей там – шина, почти у каждого ребенка она есть. Дети их просто катают. Делают мячи из тряпок, обвязанных веревками. В основном игрушки у них самодельные, собранные из каких-то предметов, палочек.

-Как живут простые кенийцы?

-Очень бедно! Большинство живет в хижинах, которые строятся из песка, глины и палок за один день. Если в таком доме есть дверь, значит, там живет не совсем бедная семья. Но у большинства дверей нет, проем просто завешивают куском ткани. Иногда дома красят в белый цвет. В сезон дождей дома размывает, в них появляются дыры, приходится чинить. В таких домах нет никаких удобств. Внутри – посуда, тазики для умывания, емкости для воды. Шкафов нет, одежда просто развешана или сложена. Спят на ковриках, сплетенных из похожих на лозу веток. Матрас считается предметом роскоши. Туалет, как правило – это просто место, огороженное тряпкой.

У простых кенийцев в жизни почти нет выбора. Если кто-то в семье владеет ремеслом, он обучает других членов семьи, и они могут этим зарабатывать, продавать свои изделия в городе. Если ремесленника в семье нет, то люди из поколения в поколение просто выращивают овощи или разводят скот – больше они ничего не умеют! Поэтому кенийские дети стремятся учиться, ведь тогда у них будет шанс уехать в город, получить профессию. Но учиться могут не все. Образование платное, за обучение одного ребенка в школе нужно платить от 5 до 7,5 долларов в месяц. Это притом, что доход семьи, как правило, не превышает 20 долларов в месяц, а детей у кенийцев много.

Кенийские дети делают мячи из тряпья, обмотанного веревками. Фото: из личного архива Марины Шкрабы.

-Волонтеры тоже жили в домике из веток и глины?

-Нет, это слишком рискованно, нас бы в первую же ночь ограбили! Мы снимали квартиру в городе, там было электричество и вода. Правда, приходилось постоянно держать запас воды в бутылках – она часто пропадала. Воду из колодцев пить нельзя, она грязная. Но местные жители пьют, ведь другой воды у них нет.

-Что собой представляет кенийская кухня?

-В основном едят кукурузу, овощи, фрукты. Некоторые семьи держат коз и кур, но мясо и они едят редко. Макароны с мясом – это праздничное блюдо! Повседневная еда – угали. Это очень густая каша из кукурузной муки, ее уваривают до такого состояния, чтобы можно было брать куски руками и макать в суп или соус. Еще чапати – жареные лепешки из кукурузной муки. Я их пробовала, они вкусные, но очень жирные. Угали не пробовала, но другие волонтеры говорили, что это безвкусное блюдо. Очень вкусно в Кении готовят рис с овощами. Но местной еды лучше остерегаться – ее готовят в антисанитарных условиях, есть риск отравиться. Я один раз сильно траванулась…

Конечно, там вкуснейшие фрукты! Мой любимый – «сахарное яблоко». Хотя в нем есть почти нечего, крупные семечки, а вокруг них – немного белой сладкой мякоти. Авокадо и манго, которые продают в наших магазинах, не дают никакого представления о том, какие эти фрукты на самом деле. За настоящими авокадо и манго надо ехать в Африку!

Сделала для себя съедобное открытие – баобаб. Его плоды очень твердые, длинные. Они очень полезные. Привезла баобаб домой, натерла на терке, чтобы больше вместилось в пакет. Этот порошок можно размешать в воде и пить, а можно и так есть.

-Кенийцы сильно отличаются от белорусов?

-Очень отличаются. Они такие радостные, дружелюбные, открытые! Могут у совершенно незнакомого человека спросить, как дела, поздороваться. Когда я через полгода пребывания в Кении вернулась домой, было такое ощущение, что попала в страну, в которой объявлен траур. Праздников в Кении немного. Новый год встречают не ночью, как у нас, а днем 1 января. Отмечают День независимости. На дни рождения ходят друг к другу в гости, дарят подарки.

Дети в Кении хотят учиться даже во время каникул - ведь это их единственный шанс вырваться из нищеты. Фото: из архива Марины Шкрабы.

-А как же пляски у костров, колдуны, шаманы?

-Это все есть, но происходит где-то не на виду, тайно. Большинство кенийцев христиане, протестанты или католики. В городах есть мусульмане. Язычники стараются не афишировать себя. Если колдуют, то по ночам, подальше от всех.

-Обезьяны по улицам бегают?

-Нет, не бегают. Много котов, они все худые. А собак почти нет. Увидеть бродячую собаку – большая редкость. Некоторые держат дворняг, а породистую собаку я видела в Кении всего один раз, ее владелец – белый человек. Дикие животные в города не заходят, они в лесах, а леса огорожены проволокой, через которую пропущен ток с напряжением в 30 вольт. Один раз мы видели слона с той стороны проволоки. Еще к нам прилетала летучая мышь.

Любоваться экзотикой и ездить на экскурсии, говорит Марина, времени у волонтеров не было, а если бы и нашлось – все это в Кении очень дорого. Все дни были расписаны по минутам. Ведь волонтеры не только занимались с детьми в школе, но и организовывали для ребятишек лагеря на каникулах, развозили помощь для бедных семей, устраивали детям праздники.

Из дневника Марины:

«Вчера возили детей на океан. Они были невероятно счастливы! Эти эмоции не передать словами! А также сделали сладкие бутерброды и каждому купили газировку. Для них такая еда была большим праздником. Их обычный рацион крайне ограничен, многие дети едят раз в день»

«Сегодня посетили бедные семьи с продуктовыми наборами.

Первая семья мальчика Катана, он учится в школе, где мы трудимся. В семье шесть детей и их воспитывает бабушка. Бабушка всяко пытается зарабатывать деньги: продаёт кукурузу, коптит рыбу. Семья живет очень бедно, у них нет света и воды. Мы принесли им продуктов на 20$. Этого им хватит на несколько недель».

Волонтеры не только работали с детьми, но и помогали продуктами бедным семьям. Фото: из личного архива Марины Шкрабы.

«Невозможно остановится только на детках, когда видишь таких дедушек. Это его дом. Он сделан из всего, что выбросили люди.

Когда африканцы видят белого человека, то сразу просят денег, матрас, кровать, еды, на обучение, на одежду. И мы все понимаем. Но когда мы спросили о матрасе у этого дедушки, то он заверил нас что есть, показал его и не стал просить нового. Для нас это, пожалуй, первый случай за все пребывание в Африке.

Теперь это наш усыновлённый дедушка. Будет у него всё, о чем молчит».

Обучали волонтеры и взрослых. Марина научила местных женщины вязать крючком и делать красивые сумки. Признается: обучение давалось кенийкам нелегко. Но когда сумочки были готовы, они так искренне радовались, благодарили «мадам Марину» (так в Кении уважительно обращаются к учителям) и строили планы, как будут продавать сумочки в городе. Большинство этих женщин раньше вообще не представляли, как что-то можно сделать руками.

Эти женщины раньше не представляли, что можно что-то делать руками, а Марина научила их вязать сумочки. Фото: из личного архива Марины Шкрабы.

-Когда я в следующий раз поеду в Кению, хочу дать такие же мастер-классы в тюрьме для женщин, - делится планами Марина. – Мы посетили эту тюрьму, привезли заключенным необходимые вещи. Там содержалось очень много женщин, мы посетили один барак, где были 22 женщины и с ними пятеро очень маленьких детей. Женщины были так растроганы! Их, как правило, никто не навещает, а тут приехали белые люди, да еще и с подарками!

Вместо запланированных поначалу трех месяцев Марина провела в Кении шесть. Но Африка отпускать ее не хотела.

-Улетела из Кении просто чудом! Чтобы добраться до столицы, нужно лететь на самолете, это безопасно. Но оказалось, что за месяц билеты во всех авиакомпаниях раскупили. Мне сказали, что это очень странно и раньше никогда такого не было. Пришлось ночь ехать на автобусе. В шесть утра приехала в столицу, а меня не пускают в аэропорт. Почему-то потребовали справку с прививками. В Кении прививки приезжим делаются по желанию, и когда я приехала в страну, о прививках меня никто не спрашивал. Я сказала этому человеку, что здесь какая-то ошибка, попросила пропустить меня, чтобы оплатить билет. Он пропустил нехотя и сказал вернуться, он будет решать, что со мной делать. Но я к нему не вернулась. Подошла к кассе, и оказалось, что денег на билет у меня нет! У меня было отложено 148 долларов, которые я должна была заплатить за обмен билета. Но оказалось, что в воскресенье цены на билеты подскочили, и доплачивать нужно уже 489 долларов! Я долго стояла у кассы, кассир кому-то звонила, пытаясь мне помочь, но все было бесполезно. А я молилась. Через некоторое время к нам подошел мужчина, просто пассажир, который ждал свой рейс, спросил, что у меня случилось. Кассир объяснила ему, и мужчина сказал, что оплатит всю сумму! А потом подошел другой мужчина, дал мне 20 долларов и сказал, что это мне на еду.

Следующую поездку в Кению Марина планирует осенью. И хотя никого из родственников и друзей она своим волонтерским энтузиазмом не заразила, на этот раз ее уже никто не отговаривает.