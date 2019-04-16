Пасха в Минске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Коммунальщики о скандальной клумбе за 11 тысяч рублей: «Это были планы, реальная цена меньше почти в 4 раза!»

По итогу, уверяют работники, цветник по улице Жудро обошелся в 3 тысячи рублей, и там высадили гораздо меньше растений [фото]