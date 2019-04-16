2019-04-25T16:21:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Пасха в Минске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

28 апреля православные верующие празднуют Воскресение Христово. Расписание богослужений на Пасху в Минске
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Пасха - радостный и долгожданный праздник у христианПасха - радостный и долгожданный праздник у христианФото: Павел МАРТИНЧИК
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28 апреля 2019 года православные верующие празднуют самый светлый праздник - Пасху. По традиции "Комсомолка" в канун праздника публикует расписание пасхальных богослужений.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

27 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов

23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 – Исповедь

7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 21.00, 28 апреля — 8.30 – 17.00

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

27 апреля

1:00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого

8.30 – 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого

18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов

22.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

7.00 – 9.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

10.00 – 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди: 27 апреля с 10.00 до 22.00, 28 апреля с 9.00 до 13.00

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

27 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 – Исповедь

21.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

8.00 – Исповедь

9.30 – 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя, на белорусском языке)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 21.00, 28 апреля — 10.00 - 14.00

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

27 апреля

0.00 -2.00 — Утреня Великой Субботы

8.15 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 – Исповедь

18.00 — 22.00 – чтение Деяний святых апостолов

23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – 11.00 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 23.00, 28 апреля — 6.00 – 16.00

В этом году Пасха у православных верующих 28 апреля Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году Пасха у православных верующих 28 апреляФото: Виктор ДРАЧЕВ

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)

27 апреля

9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

21.00 – Исповедь

22:00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

0.00 – 2.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения, 28 апреля — после ночного богослужения

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

27 апреля

7.00 – 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 — Чтение Деяний святых апостолов

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница.

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 27 апреля 12.00 — 22.00 – 23.00, 28 апреля — 8.00 – 14.00

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

27 апреля

5.30 — Утреня Великой Субботы

7.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

21.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.40 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 22.00, 28 апреля — 4.00 – 12.00

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

27 апреля

23.00 – Исповедь

23.30 - 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, ул. Всехсвятская, 2)

27 апреля

7.50 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

28 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 23.00, 28 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

27 апреля

7.50 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 — Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 23.00, 28 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

27 апреля

8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

21.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 – 11.30 — Обедница

18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 28 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30

Приход Успения Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)

27 апреля

9.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 – 12.00 — Обедница

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 19.00, 28 апреля — 12.00 – 14.00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

27 апреля

5.00 – 8.00 — Утреня Великой Субботы

8.00 – Исповедь

8.15 – 11.15 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11:00 – 22:00, 28 апреля — 4:00 – 17:00

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

27 апреля

6.00 – 9.00 — Утреня Великой Субботы

9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

21.00 – 23.45 — Исповедь

23.20 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

1.00 – Исповедь

9.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 23.00, 28 апреля — 8.00 – 13.00

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

27 апреля

8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

22.00 – Исповедь

22.00 – 23.00 — Чтение Деяний святых апостолов

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 – Исповедь

10.00 – 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 23.00, 28 апреля — 7.00 – 13.00

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)

27 апреля

8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

14.00 - 18.00 – Исповедь

22.00 – 23.30 — Чтение Деяний святых апостолов

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

16.00 – 17.00 — Пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 14.00, 28 апреля — 5.00 – 10.00

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

27 апреля

9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 — Исповедь

8.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00-23.00, 28 апреля — 8.00- 13.00

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

27 апреля

6.30 – 12.00 — Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

9.30 – Исповедь

15.00 – 16.30 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 22.00, 28 апреля — 8.00 – 16.00

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

27 апреля

9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

20.00 — Чтения Деяний святых апостолов

22.30 – Исповедь

23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00. 00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 9.00-13.00; 20.00-22.00, 28 апреля — 8.00 - 12.00.

Храм сошествия Святого Духа (Минский район, п. Самохваловичи, ул. Калинина, 7А)

27 апреля

8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 13.00, 28 апреля — 4.00 – 7.00

Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

27 апреля

7.40 – Исповедь

8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 18.30, 28 апреля — 3.00 — 7.00

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

27 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 – Исповедь

22.30 — Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

9.00 - 9.30 — Молебен

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 12.00, 22.00 - 23.30, 28 апреля — 9.00 – 11.00

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, посёлок Колодищи, улица Волмянский шлях 72)

27 апреля

8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

28 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

17.00 -18.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 12.00, 22.00 - 23.30, 28 апреля — 3.00 – 4.00

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