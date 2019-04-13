Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Сегодня закончились поиски двухлетнего Вани Волошина, который пропал 10 апреля в Каменецком районе. Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

- На место выехала следственно-оперативная группа, причина смерти ребенка устанавливается, - рассказал Сергей Дученко.

Ваня Волошин пропал около четырех часов дня 10 апреля. В милицию обратилась его 18-летняя мать, жительница деревни Любашки. Молодая женщина рассказала что последний раз видела ребенка возле дома.

Малыша искали милиция, МЧС, волонтеры. В поисках использовали тепловизоры и квадрокоптеры. Утром 13 апреля в Любашки со всей страны приехали около сотни добровольцев, которые вместе с сотрудниками милиции, Следственного комитета и МЧС прочесывали местность в радиусе шести километров от дома и более. Тело малыша в мелиоративном канале обнаружили примерно в 19.20, сообщили в ПСО «Ангел».