Волонтеры, которые нашли двухлетнего Ваню в мелиоративном канале: «До последнего не могли поверить, что мальчик умер»

Двухлетнего Ваню Волошина, который пропал в деревне Любашки Каменецкого района, искали три дня. Работала милиция, Следственный комитет, пограничники, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Ваню искали на земле и с воздуха – использовали квадрокоптеры и тепловизор.

Всю территорию разделили на квадраты - за каждым закрепили людей. Фото: Следственный комитет

Местные жители говорили о том, что мальчика могли увезти или украсть, были версии о том, что он упал в колодец или спрятался в каком-нибудь сарае. В деревне проверили каждый метр: обыскали все сараи, заброшенные дома, проверили все колодцы – два даже выкачали. Мальчика нигде не было.

два года Ване бы исполнилось в конце мая. Фото: ПСО "Ангел"

«С пятницы на субботу мне приснилось, что мы нашли мальчика живым»

- С одной стороны деревни – труднопроходимая трава, с другой – пахотное поле – везде посмотрели. Все версии отрабатывали – ну не мог он сквозь землю провалиться. Работа была проделана колоссальная,- говорит Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома. - Большое спасибо ребятам - волонтерам, которые со всей страны вчера приехали. Мы координировали все действия, информация стекалась к нам. Сотрудники милиции поддерживали связь с волонтерами и видели, какая местность пройдена, есть ли там заброшенные колодцы – работа была налажена как четкий механизм. За все дни именно в субботу в поисках участвовало больше всего человек - порядка 120.

Мальчика искали с помощью квадрокоптеров, использовали тепловизор. Фото: ПСО "Ангел"

Вечером 13 апреля Ваню нашли в мелиоративном канале – к сожалению, не живым.

- Этот канал разделяет две деревни – Любашки и Головчицы. Он достаточно длинный, но не глубокий – сантиметров 25, даже дно видно, - продолжает Сергей Дученко. - Местные говорили, что если идти наискосок – от деревни до канала около 3,5 километров. Но мальчик, видимо, заблудился и попал в самую дальнюю точку. Канал разветвлен на две части - одна уходит влево, вторая – вправо. На берегу нашли следы мальчика – похоже, он пытался выкарабкаться, цеплялся за землю.

Мальчика нашли около 18 часов. Родственникам вызвали медицинскую помощь.

- С ними и до этого работали психологи, и сейчас мы в таком состоянии их тоже не оставим. На месте находился начальник управления уголовного розыска, криминальная милиция, МЧС, следственно-оперативная группа – очень много людей. С пятницы на субботу мне приснилось, что мы нашли мальчика живым. А мне говорят - подожди, не говори пока никому, пусть мама сначала опознает. Он совсем маленький – чужая боль для нас как своя. На моей практике это первый случай, чтобы такой маленький ребенок куда-то ушел.

На помощь каждый день приезжали добровольцы. Фото: ПСО "Ангел"

«Осматривали каждый куст и каждый метр канала»

Тот самый мелиоративный канал в субботу прочесывали два добровольца, которые приехали на поиски из Минска – Михаил и Антон. В милиции проработают вопрос их поощрения. Оба волонтера выехали на поиски с «Ангелом» впервые.

- У меня у самого дочка примерно того же возраста, что и Ваня – просто не мог не откликнуться на призыв участвовать в поисках, - говорит Михаил - свою фамилию он называть не захотел. До Любашек Михаил добирался вместе с другими волонтерами. – Ребята из Витебска доехали на поезде до Минска – здесь я к ним присоединился и вместе поехали до места. Я ходил раньше в походы, поэтому знал, как одеваться. А «Ангел» на месте обеспечивал компасами и картами.

В поисках участвовали больше 100 человек. Фото: ПСО "Ангел"

Всю территорию разбили на квадраты – за каждым была закреплена своя группа.

- Мы осматривали заброшенные дома, поля, ямы – все, что казалось подозрительным. Во второй половине дня в субботу мы шли большой группой – 15-17 человек. Дошли до одного из каналов – тогда основная группа пошла дальше, а старший определил двух человек отправить на осмотр канала. Мы шли по кромке воды и осматривали внимательно каждый куст, каждый метр этого канала.

В глаза волонтеров бросилось красное пятно на дне канала – куртка Вани.

- Было не сразу понятно, что это человек, потому что психологически хочется верить в лучшее: что это какая-то кукла, случайный похожий предмет. Но потом стало понятно, что это ребенок. И по приметам все совпадало – куртка похожего цвета, возраст, рост. А дальше уже вызвали из отряда людей и сотрудников Следственного комитета.

Михаил говорит, что, возможно, поедет на поиски еще. По крайней мере, на поиски потерявшихся детей.

- Дети - это самое дорогое. Не важно, в какой семье он родился и как он жил - это ребенок. Ну и всегда думаешь, что дома у тебя собственный ребенок маленький, не дай бог что-то произойдет. Можно отложить любые дела и помочь. «Ангелу» огромная благодарность – они организовали большое дело.

В деревне осмотрели каждый колодец. Фото: МЧС

«Возможно, мальчик шел на огни деревни и упал в воду»

Инженер в научно-исследовательской части БГУИР Антон Сташевский тоже увидел призыв «Ангела» в соцсети – и не смог пройти мимо. У него тоже есть дети, дочке - как раз два года. Об «Ангеле» он узнал всего за пару дней до начала поисков Вани.

- Потерялась женщина в поселке Лесной. Я как раз был не занят – подорвался и уже стоял в куртке, наливал чай в термос, когда объявили отбой. А через два дня объявили общереспубликанский сбор на поиски Ваньки. Даже сильно не думал - я решил, что каждый человек будет очень важен в поисках. Если бы что-то случилось с моим ребенком – я бы хотел, чтобы все подорвались и смогли помочь по возможности. Мой автомобиль был в ремонте, поэтому взял у соседа, доехал до Малиновки, там пересел к ребятам, которые тоже ехали на поиски.

К поискам подключились и волонтеры Красного Креста. Фото: МВД

На месте у волонтеров стояла задача прочесать поле и обойти деревню. Вечером дошли до мелиоративного канала.

- Минут 25-30 мы с Мишей шли вдоль него. Как ищут грибы – медленно идут и все вокруг осматривают. Примерно так мы и искали. В голове у меня стояла ориентировка – красно-синяя кофта. Я увидел этот цвет – и мы с Мишей одновременно рванули туда. Оказалось, что, к сожалению, это малыш. Это тяжело в психологическом плане – я, наверное, только на следующий день отошел от увиденного. Мы отметили координаты, сбросили в штаб – а чтобы нас быстрее нашла милиция, поднялись на горку, нашли какой-то шарик яркий и подняли его.

Всю деревне прочесали с собакой. Фото: МВД

Антон до последнего надеялся найти Ваньку живым – думал, может где-то сидит, спрятался в какой-то ямке.

- Конечно, понимаешь, что прошло три дня, холодно – ребенок как минимум заболел и мог быть в очень плохом состоянии. Но даже когда увидели его в воде – не сразу пришло осознание, что он не живой. Это потом стало понятно по цвету рук. Скорее всего, малыш просто заблудился, возможно, пошел на огни деревни и упал в этот канал. Воды там по колено - взрослому человеку не проблема его пройти, замочив немного ноги.

Домой волонтеры уехали только около девяти вечера. В Минске были в начале первого ночи.

- Первое, что сделал, когда приехал домой – обнял своих детей. В мае у «Ангела» будут учения – я обязательно туда поеду с сыном, ему 5 лет. Хочу и себе немножко базу нарастить, и чтобы сын побольше об этом узнал.

Антон говорит, что для него этот случай стал еще одним напоминанием о том, что маленьких детей нельзя упускать из виду.

- Даже если готовишь – нужно каждые три минуты посматривать, чем они занимаются.

Мужчина твердо намерен помогать «Ангелу» в поисках людей и дальше. Если будет нужно – отложит все дела и поедет.

- Я в ближайшее время собираю экипировку, рюкзак, чтобы можно было схватить и в течение часа выдвинуться.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.