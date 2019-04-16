Пасха в Минске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Молодая картошка из Азербайджана по 6,5 рубля за кило, греческая клубника по 8 и черемша по полтора

Какие овощи-фрукты-ягоды сейчас продают на рынках и что готовы покупать белорусы. Чтобы узнать об этом, мы отправились на столичную Комаровку [фото]