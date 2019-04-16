Пасха в Минске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
28 апреля 2019 года православные верующие празднуют самый светлый праздник - Пасху. По традиции "Комсомолка" в канун праздника публикует расписание пасхальных богослужений.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
27 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
18.00 – 21.00 – чтение Деяний святых апостолов
23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 – Исповедь
7.00 – 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 21.00, 28 апреля — 8.30 – 17.00
Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)
27 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 – Исповедь
21.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
8.00 – Исповедь
9.30 – 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя, на белорусском языке)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 21.00, 28 апреля — 10.00 - 14.00
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
27 апреля
0.00 -2.00 — Утреня Великой Субботы
8.15 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 – Исповедь
18.00 — 22.00 – чтение Деяний святых апостолов
23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – 11.00 – Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 23.00, 28 апреля — 6.00 – 16.00
В этом году Пасха у православных верующих 28 апреляФото: Виктор ДРАЧЕВ
Храм святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Бурдейного, 22)
27 апреля
9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
21.00 – Исповедь
22:00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
0.00 – 2.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — после утреннего богослужения, 28 апреля — после ночного богослужения
Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
27 апреля
7.00 – 10.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 — Чтение Деяний святых апостолов
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница.
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 27 апреля 12.00 — 22.00 – 23.00, 28 апреля — 8.00 – 14.00
Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
27 апреля
5.30 — Утреня Великой Субботы
7.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
21.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 03.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.40 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 22.00, 28 апреля — 4.00 – 12.00
Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
27 апреля
8.30 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
21.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 – 11.30 — Обедница
18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 28 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30
Приход Успения Пресвятой Богородицы (Минский район, д. Крупица, ул. Слуцкая, 2)
27 апреля
9.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 – 12.00 — Обедница
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 19.00, 28 апреля — 12.00 – 14.00
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
27 апреля
5.00 – 8.00 — Утреня Великой Субботы
8.00 – Исповедь
8.15 – 11.15 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11:00 – 22:00, 28 апреля — 4:00 – 17:00
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)
27 апреля
6.00 – 9.00 — Утреня Великой Субботы
9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
21.00 – 23.45 — Исповедь
23.20 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
1.00 – Исповедь
9.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
15.00 – 16.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 23.00, 28 апреля — 8.00 – 13.00
Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)
27 апреля
8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
22.00 – Исповедь
22.00 – 23.00 — Чтение Деяний святых апостолов
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 – Исповедь
10.00 – 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 – 19.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 23.00, 28 апреля — 7.00 – 13.00
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)
27 апреля
8.00 – 11.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
14.00 - 18.00 – Исповедь
22.00 – 23.30 — Чтение Деяний святых апостолов
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
16.00 – 17.00 — Пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 14.00, 28 апреля — 5.00 – 10.00
Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
27 апреля
9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
23.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 — Исповедь
8.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00-23.00, 28 апреля — 8.00- 13.00
Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)
27 апреля
6.30 – 12.00 — Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
9.30 – Исповедь
15.00 – 16.30 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 22.00, 28 апреля — 8.00 – 16.00
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)
27 апреля
9.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
20.00 — Чтения Деяний святых апостолов
22.30 – Исповедь
23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00. 00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 9.00-13.00; 20.00-22.00, 28 апреля — 8.00 - 12.00.
Храм сошествия Святого Духа (Минский район, п. Самохваловичи, ул. Калинина, 7А)
27 апреля
8.00 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 11.00 – 13.00, 28 апреля — 4.00 – 7.00
Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)
27 апреля
7.40 – Исповедь
8.00 – 11.30 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 12.00 – 18.30, 28 апреля — 3.00 — 7.00
Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)
27 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 – Исповедь
22.30 — Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
9.00 - 9.30 — Молебен
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 12.00, 22.00 - 23.30, 28 апреля — 9.00 – 11.00
Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, посёлок Колодищи, улица Волмянский шлях 72)
27 апреля
8.30 – 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
28 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
17.00 -18.00 — Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 27 апреля — 10.00 – 12.00, 22.00 - 23.30, 28 апреля — 3.00 – 4.00