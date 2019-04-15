«Дети из пробирки»: семь популярных мифов об ЭКО

Мы попросили известного доктора, директора минского Центра репродуктивной медицины Светлану Жуковскую прокомментировать самые популярные из стереотипов в отношении ЭКО

- Думаю, многие слышали это имя - Луиза Браун. Это первый в мире ребенок, рожденный после процедуры экстракорпорального оплодотворения, - рассказывает директор Центра репродуктивной медицины Светлана Викторовна Жуковская. - Напомню, что это произошло в Британии 25 июля 1978 года. Более сорока лет назад рождение Луизы навсегда вписало новую главу в историю лечения бесплодия, а Роберт Эдвардс, британский ученый-физиолог, стал лауреатом Нобелевской премии. С тех пор 25 июля отмечается Всемирный день эмбриолога. В Беларуси первый ребенок после применения ЭКО появился на свет в 1995 году, а история белорусской репродуктивной медицины началась годом ранее. Эффективность программы ЭКО уже в первые годы работы составила 35 - 40%, что соответствовало мировым показателям.

26 ноября 1995 года можно считать профессиональным праздником репродуктологов Беларуси: в этот день были рождены первые дети в нашей стране (и сразу двойня!), появившиеся на свет благодаря процедуре ЭКО, которую эмбриологи Чикагского института репродуктивной генетики и я проводили совместно.

За сорок лет применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с их помощью на свет родилось более восьми миллионов малышей. Сегодня эффективность ЭКО в репродуктивных клиниках мира, в том числе в нашем центре, для женщин до 35 лет составляет более 50%, от 35 до 40 лет - до 35%, после 40 лет - 10 - 15%.

После появления ЭКО бесплодие действительно во многих случаях перестало быть приговором,– но порой мифы в отношении вспомогательных репродуктивных технологий мешают многим принять решение воспользоваться этим невероятным достижением медицины и стать счастливыми родителями. Прокомментирую главные из них.

1. ЭКО делают только после 35 лет, долгого срока бесплодия и лечения.

- В нашей стране процедуру ЭКО можно делать любой женщине репродуктивного возраста при наличии показаний, в возрасте от 18 до 49 лет включительно. При этом длительность бесплодия и его консервативного лечения, наоборот, может лишь снизить эффективность программы ЭКО, поэтому, если не удается преодолеть бесплодие иными методами, не стоит откладывать обращение к врачу-репродуктологу. По мировым рекомендациям, если у женщины моложе 35 лет беременность не наступает в течение одного года - это уже является показанием для углубленного обследования и поиска причин. Если же возраст женщины превышает 35 лет, обратиться к специалисту следует уже после 6 месяцев безуспешных попыток забеременеть.

2. ЭКО - процедура для женщин, ведь бесплодие - в основном женская проблема.

- Согласно данным основных мировых сообществ, занимающихся изучением проблемы бесплодия, доля мужского и женского бесплодия сегодня примерно равна. Считается, что треть причин бесплодия у пары - женский фактор, треть - мужской, треть - комбинированный, поэтому, если не наступает беременность, следует всегда проводить комплексное обследование пары. И вспомогательные репродуктивные технологии сегодня могут помочь и женщинам и мужчинам.

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3. Беременность в результате ЭКО всегда многоплодная.

- Вероятность наступления многоплодной беременности при проведении ЭКО выше, чем в обычной жизни, что связано с переносом 2 - 3 эмбрионов в полость матки. Однако в последнее время существует тенденция переноса только одного эмбриона - тогда с весьма высокой вероятностью беременность будет одноплодной.

4. Пол ребенка в программах ЭКО можно запрограммировать.

- На самом деле уровень развития современных технологий позволяет определить пол эмбриона до его переноса в полость матки и выбрать желаемый, однако это законно только при наличии строго определенных медико-генетических показаний, когда высок риск унаследовать какое-либо генетическое заболевание. Просто желание супружеской пары родить именно мальчика или девочку не является основанием для проведения такой процедуры.

5. ЭКО - очень болезненная процедура, кроме того, сильно влияющая на здоровье женщины и ее внешность.

- Единственный болезненный этап процедуры ЭКО (получение яйцеклеток из яичников) проводится под обезболиваем: женщина во время процедуры спит и не чувствует ни боли, ни дискомфорта. Все остальные манипуляции, в том числе и перенос эмбрионов в полость матки, абсолютно безболезненны для женщины.

Многочисленные научные исследования доказывают, что выраженного негативного влияния на организм женщины ЭКО не имеет. Однако важно понимать, что эта процедура может иметь ряд осложнений, которых можно избежать, если обратиться к опытным и квалифицированным профессионалам. Развитие осложнений ЭКО, таких как синдром гиперстимуляции яичников, во многом зависит от того, насколько внимательно лечащий врач подходит к назначению гормональных препаратов.

6. Подготовка к ЭКО очень длительная, а забеременеть с первой попытки не получится.

- Весь процесс обследования и подготовки к процедуре ЭКО может занять не более месяца, если нет заболеваний, которые требуется предварительно пролечить. Вероятность наступления беременности с первой попытки сегодня очень высока - 40 - 45%. Конечно, она зависит от возраста супругов, их здоровья, а также от причины, которая вызвала бесплодие.

7. Роды естественным путем после ЭКО невозможны, а дети из пробирки смогут иметь своих детей тоже только с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

- Опровергну и этот миф: женщины, которые забеременели в результате ЭКО, могут рожать самостоятельно. Сама по себе процедура ЭКО - не показание для операции кесарева сечения. Кесарево сечение может проводиться в тех случаях, когда у женщины есть другие причины, не позволяющие ей родить естественным путем.

Что же касается репродуктивного здоровья детей, появившихся на свет с помощью процедуры ЭКО, подчеркну: метод экстракорпорального оплодотворения никоим образом не влияет на способность в будущем зачать собственных детей естественным путем. Например, самая первая женщина, рожденная в результате ЭКО, знаменитая Луиза Браун, самостоятельно забеременела и родила двух сыновей. А наши первые пациентки, которые родились в 1995 году, уже сами родили здоровых детей без применения ВРТ. Так что многие мифы об ЭКО легко развеять с помощью фактов - и, конечно, во время личной консультации со специалистом в области репродуктивных технологий, который готов ответить на любые вопросы, чтобы доказать: бесплодие в XXI веке действительно не приговор.