Космонавт Олег Артемьев: «Покорение Луны, полеты на Марс - там без Беларуси не обойтись»

- Даже если прилетишь только на одну секунду посмотреть на Землю - это многого стоит. Стоит этих долгих тренировок и долгих лет ожиданий полета. У меня вот 11 лет! За 11 лет я думал, что вообще брошу это дело - жизнь-то проходит, а полетишь ты или нет, не знаешь. Но когда ты попадаешь туда, понимаешь, что не зря. Если ты слетал один раз - тебя тянет еще больше. Я вот два раза там был - сейчас еще больше хочу посмотреть на Землю со стороны и вернуться в тот второй родной дом.

Единственное, чего не хватает в космосе, - это семья. Поэтому космонавты берут туда с собой письма и фотографии родных и близких (всего они могут взять с собой килограмм личных вещей). Но Олег надеется, что космонавты будут летать в космос вахтовым методом, как на Север: две недели там, две недели дома.

Дни космонавтов расписаны - план составляется задолго до самого полета. Каждый вечер они получают видеограммы с программой следующего дня. Живут по Гринвичу: их день начинается в 6 утра, а заканчивается в 21.30. Также им положен обязательный 8-часовой сон.

- Но люди бывают разные. Кто-то высыпается за 8 часов, кто-то за 9, кто-то за 6, а кто-то за 7. Кто меньше спит, у того больше свободного времени получается, - делится Олег.

Свободное космическое время очень ценно. И космонавты стараются проводить его с пользой - выполняют дополнительную работу, занимаются техобслуживанием, проводят на станции дополнительные эксперименты и наблюдения.

Также они каждый день по два часа занимаются физкультурой. В оставшиеся часы можно позвонить жене домой, проверить уроки у ребенка или поздравить кого-нибудь с днем рождения.

Сам космический экипаж обычно формируется за два года до полета - за это время люди должны притереться и узнать общие скелеты в шкафу.

- Поэтому, когда дело к полету подходит, люди очень хорошо друг друга знают, сдруживаются, даже семьи друг друга знают. Бывает, конечно, что человек до конца не сдруживается, но тут уже или терпи, или меняй экипаж, - говорит Олег.

Кстати, в полете космонавты обязательно должны все вместе обедать и ужинать - это важная часть психологической совместимости и лекарство от конфликтов.

Также Олег Артемьев рассказал, как космонавты ведут видеоблоги и соцсети, благодаря которым люди начинают интересоваться космонавтикой.

- Раньше это было строго запрещено, но с 2014 года к нам пришла креативная команда, молодая пресс-служба «Роскосмоса», и они пробили вот эти соцсети-блоги. В нашем деле это оказалась очень полезная вещь для образования тех людей, которые не были причастны к космонавтике. Эти соцсети-блоги заражают людей космонавтикой - те начитают больше думать, где-то искать в интернете, книжки читать, узнавать больше... И вопросы задают - у нас обязательно полчаса в неделю надо отвечать на вопросы подписчиков. О чем только не спрашивают - миллионы вопросов, иногда даже не знаешь, как ответить. Когда первый раз летал, очень мало было подписчиков. Во второй уже на порядок больше людей стало интересоваться космонавтикой и пересматривать эти ролики.

12 апреля для космонавтов - это самые настоящие гастроли по всей стране, а то и другим странам. Обычно к празднику приходит около пятисот приглашений на самые различные мероприятия: дефиле на телевидении в космических халатах, участие в передачах, встречи со школьниками и студентами.

- Если бы я сегодня не приехал в Минск, то в Москве и Московской области должно было быть пять разных встреч: со школьниками, студентами, с сотрудниками предприятий. Потом мы должны были высаживать в питомнике деревья, затем вечером концерт. Это стандартный такой распорядок у космонавта 12 апреля. Плюс еще возложение венков там, где похоронен Гагарин. Если человек не попадает в Москву и Московскую область - его отправляют по всей стране. Первое место - это Саратовка, там, где было приземление Юрия Алексеевича Гагарина. И, конечно, мероприятия в тех местах, где он учился, жил и заканчивал учебное заведение, или на Севере, где он служил.

Кстати, с собой на праздник в Минск Олег привез и скафандр советского производства весом 8 кг!

- Скафандр - он как резиновый мешок. Человеку сразу в нем станет жарко, но на самом деле в нем очень тяжело погибнуть, потому что кислорода много, - инструктирует космонавт.

Олег Артемьев уверен, что космический потенциал Беларуси находится на высоком уровне: хватает учебных заведений, которые готовят специалистов для ракетно-космической промышленности, есть хорошие ученые, с которыми взаимодействует «Роскосмос».

- Беларусь в космическом тренде. Понятное дело, что сейчас все только начинается. Громадные планы, которые у нас есть: покорение Луны, полеты на Марс - там без Беларуси не обойтись. К тому же Олег Новицкий, коренной белорус, командир отряда сейчас. Поэтому Беларусь у нас все время будет впереди вместе с Россией.