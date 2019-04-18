Окна в рассрочку на 36 месяцев - это реально?

У многих белорусов с невысокими зарплатами желание быстро решить вопрос с остеклением жилых домов, лоджий, дач, балконов и коттеджей просто не совпадает с возможностями.

Компания «ОкнаХом» реализует качественные пластиковые окна в рассрочку. Условия подобных сделок достаточно лояльные:

- не обязателен первоначальный платеж;

- сумма может достигать 3000 белорусских рублей.

Важно, чтобы покупателю было не меньше 21 года, у него была официальная работа, паспорт или вид на жительство.

Рассрочка платежа позволяет равномерно распределить цену окна, сделанного из современного профиля ARtec. Основной плюс такого предложения - срок выплат может достигать 36 месяцев. При этом отсутствуют какие-либо переплаты.

Явные преимущества услуги:

Клиент может грамотно распланировать выплаты за окна, которые устанавливаются в доме после заключения договора, выполнения замеров, сборки профиля и доставки конструкции по указанному адресу.

Другими словами, можно начать пользоваться современными окнами задолго до полного расчета по условиям заключенного договора. Это оптимальное решение в нынешней экономической ситуации или для тех, кто по каким-либо причинам не может выплатить всю сумму сразу.

Дополнительные преимущества:

- предлагается сразу несколько вариантов проведения отсроченных выплат (через банки или электронные платежные системы);

- доступна опция оформления рассрочки на дому;

- клиенту необходимо предоставить минимум документов;

- нет никаких скрытых банковских комиссий;

- выбор удобного графика погашения;

- не нужно делать страховку на пластиковые окна.

Современные белорусские производители и продавцы пластиковых окон отправляют на дом к клиенту не только замерщика, но и специалиста, который составляет договор с указанием условий отсроченных платежей. После заключения соглашения компания обязуется установить окна, а клиент - выплачивать деньги за них в оговоренные дни каждого месяца.

Если необходимо выполнить срочное остекление дома по рассрочке (до 36 месяцев), вы можете заказать окна на этом сайте. Компания гарантирует профессиональный подход к делу.

ООО "ОкнаХом" УНП 691403311

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