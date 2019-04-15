В Орше живодеры изувечили двух собак - воткнули им в глаза палки

Двух черных щенят подбросили во двор многоэтажки по проспекту Текстильщиков в Орше в прошлом году. Жильцы их подкармливали. Собаки выросли доверчивыми, спокойными, проблем никому не доставляли. На днях микрорайон шокировала жуткая новость - обеих молодых собак изуродовали живодеры. Каждой в глаз воткнули по какому-то инородному предмету - то ли обломки пластиковой указки, то ли просто палки.

- Ходят они с этими палками, как единорожки, сантиметра на четыре, не меньше, они из глазиков торчат, - голос Инги дрожит, она с трудом сдерживает слезы. - А девочка еще и хромает, видимо, ей лапу перебили.

Волонтеры пытаются спасти собак, но псы, которые раньше безоговорочно доверяли людям и не проявляли агрессии, теперь ни к кому не подходят. Несколько раз собирались группы, чтобы отловить собак и отвезти их в ветклинику, один раз на место выезжал ветеринар, но собаки не дали к себе приблизиться.

- Когда они вдвоем, мальчик девочку защищает и никого к ней не подпускает, - рассказывает Екатерина. И сама женщина, и ее дочь-подросток не могут уснуть уже несколько ночей, переживают за искалеченных собак.

- А ведь у нас во дворе и сад, и школа, и техникум, это видят дети! - возмущается женщина. - Как это отразится на их психике?

Волонтеры пытаются отловить собак, чтобы отвезти их в ветклинику, но собаки перестали доверять людям. Фото: Вконтакте.

Кроме попыток поймать пострадавших собак, волонтеры собирают подписи под заявлением, которое собираются направить в Генеральную прокуратуру. Живодеров нужно найти и привлечь к ответственности немедленно, считают женщины. Кстати, это уже не первый случай, когда в микрорайоне зверски убивают или калечат животных.

- В ночь с 13 на 14 апреля кто-то сжег живьем кошку, еще нашли котенка с вырванными глазами и распоротым животом, и все это в нашем микрорайоне! - рассказывает Екатерина.

Волонтеры предполагают, что на животных охотится компания подростков.

- На одного из этих мальчиков уже вызывали милицию, он на глазах у младших детей бил кирпичом рыжего кота, - рассказывает Инга. - Он тогда объяснил, что ему нравится животных мучить…

БУДЬ В КУРСЕ

Если вы хотите чем-то помочь волонтерам - оказать содействие в поимке собак, оплатить их лечение, взять пострадавших животных на передержку или подписать обращение в прокуратуру, звоните Екатерине Слижовой по телефону +375 (29) 598-70-70.