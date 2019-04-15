Доллар падает на мировом рынке

За последнюю неделю белорусский рубль заметно укрепился. Курс доллара снизился на 1,7% до 2,1043, евро подешевел на 0,9% до 2,3815, а курс российского рубля вырос на 0,1% до 3,2750. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,6%.

Динамика курса рубля свидетельствует о том, что на внутреннем валютном рынке наблюдается профицит иностранной валюты. Не исключено, что это связано с операциями предприятий: в марте они неожиданно выступили чистыми продавцами иностранной валюты, кроме того, продажи валюты со стороны юрлиц характерны для середины календарного месяца.

Что касается динамики курсов иностранных валют по-отдельности, то она традиционно обусловлена внешними факторами. На нашем рынке сказывается снижение курса американской валюты на международной арене и укрепление российского рубля на фоне дорогой нефти и относительно нейтрального геополитического фона.

Падение доллара можно связать с мягкой риторикой ФРС в последнее время и вербальными интервенциями Трампа, который является сторонником слабой национальной валюты. Вместе с тем у евро тоже достаточно причин, чтобы падать - ЕЦБ не спешит ужесточать монетарную политику, и в этом году мы вряд ли станем свидетелями повышения процентных ставок в еврозоне. Валютная пара евро/доллар в последнее время колеблется в довольно узком диапазоне, обе валюты то растут, то падают. Пока не прояснится ситуация с дальнейшими монетарными мерами местных центробанков, разнонаправленные колебания курсов доллара и евро могут сохраняться. В данный момент среди них сложно выделить явного лидера и аутсайдера.

Что касается перспектив белорусского рубля, то в этом году его, скорее всего, ждет падение из-за высокого валютного госдолга, административного роста зарплат, ситуации в сфере внешней торговли и других обстоятельств. Однако наиболее остро эти проблемы могут начать проявляться во втором полугодии, а в ближайшее время заметных перестановок в валютных курсах может не произойти.