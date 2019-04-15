Гродненцу, которому грозит тюрьма из-за Rammstein, собрали деньги на адвоката

- Попал в глупейшую ситуацию! В кратчайшие сроки нужно найти адвоката, сумма большая, просто не смогу собрать один. Если сможете, помогите финансово, буквально по рублю, по два - сколько можете! Буду благодарен за вашу поддержку, - такое сообщение разместил в соцсетях 25-летний Андрей Головенко.

Напомним, в отношении парня возбудили уголовное дело за распространение порнографии. Пять лет назад Андрей добавил в коллекцию видеозаписей ВКонтакте клип Pussy группы Rammstein, в котором эксперты усмотрели элементы порно (заметим, есть две версии этого клипа: форматная и порнографическая - и речь именно о второй).

Андрей просил 1150 рублей. За несколько дней ему перечислили почти в два раза больше - 2270 рублей. На эти деньги он нанял юриста. О расходах он обещал отчитываться.

- Адвокат есть, работаем, пока больше ничего не могу разглашать, - лаконичен гродненец.

Знакомые парня уверены, что уголовное преследование за клип Rammstein - только формальный повод. Андрей - футбольный фанат, и проблемы с правоохранителями, по их мнению, могут быть связаны с этим.

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