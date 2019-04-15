В Бресте проходят массовые задержания противников запуска аккумуляторного завода

После очередного протестного шествия по центру Бреста задержали пятерых человек. Милиция в штатском увела их под руки под всеобщие выкрики «Позор!». Еще как минимум десять брестчан попали за решетку накануне - их задержали за участие в прошлых акциях. Всем вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

- В понедельник, 15 апреля, из изолятора временного содержания Ленинского РОВД отпустили всех задержанных в воскресенье, а также в другие дни. Некоторым активистам дали штрафы, самый крупный - 30 базовых величин (765 рублей. - Ред.). Дела суд рассматривал прямо в РОВД. Часть задержанных заявили, что нуждаются в юридической помощи, рассмотрение их дел перенесли, - рассказывает брестский правозащитник Роман Кисляк.

Напомним, в Бресте больше года не спадает накал страстей вокруг строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в районе аэропорта за городом. Брестчане считают, что производство навредит экологии, а выбросы свинца в воздух - их здоровью. Представители разных министерств и ведомств, а также руководство завода не раз встречались с протестующими, чтобы развеять предрассудки.

Брестчане пытались отбить у милиции активистов, которых задерживали. Фото: телеграм / @bnkbel

- Что будет с заводом в случае выявления нарушений экологического природоохранного законодательства? Если такие случаи будут выявляться, завод работать не будет. Эта позиция, которую знает инвестор, которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий у нас ни в области, ни в республике не будет, - пообещал на одной из пресс-конференций губернатор Брестской области Анатолий Лис.

Он также предложил создать совместную комиссию из активистов и экспертов для общественного контроля за выбросами на заводе. Противников завода никакие компромиссы не устраивают. Они требуют закрытия производства. Тем временем завод уже построен. Его планировалось запустить в апреле, но приемку перенесли. Новый срок запуска - май 2019-го.