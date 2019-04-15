Александр Лукашенко: Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана

16 апреля Александр Лукашенко проведет в Анкаре переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в турецкой столице пройдет встреча деловых кругов обеих стран.

А накануне визита Александр Лукашенко дал интервью турецкому информагентству «Анадолу».

- Какие у вас отношения с Эрдоганом, вы друг друга называете «мой друг», «мой приятель»? - спросил журналист.

- Мы друг друга называем по-разному. Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана. Я его называю своим другом. По-разному. Но всегда как близкие, можно даже сказать, как родные люди, - рассказал Александр Лукашенко. - У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, и в связи с этим наши отношения очень близкие и очень дружественные на сегодняшний день.

Так же он рассказал о…

…КОНФЛИКТАХ

«Нам надо, чтобы был мир и на Западе, и на Востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в этом мире - между мощным Востоком и мощным Западом, где расположены великая Россия и великий Китай, а с другой стороны - Европейский союз».

«Нам не нужны конфликты не только в Сирии (далеко вроде бы от наших границ), они тем более не нужны здесь - у наших границ. Я имею в виду Украину. Поэтому мы занимаем принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию. И тогда уже будет жарко».

…КРИТИКЕ

«Запад кого только не критикует, не только меня. И моего друга Эрдогана он очень критикует - в последнее время, может быть, даже чаще, чем меня».

«Плохо шли, хорошо шли, тяжело нам было, легко, но мы создали это государство, и сегодня Запад воспринимает нас как государство. Запад отменил санкции против нас - значит, косвенно они признали, что не во всем были правы. Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться».

«Как часто говорят, грубая такая поговорка, критика - не женщина, ее любить невозможно. Но тем не менее выводы из нее надо делать. Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно, от кого она звучит - Запад, Восток».

…МУСУЛЬМАНАХ

«У нас живет, по-моему, больше 30 тыс. мусульман, которые никогда нигде на территории Беларуси не создавали никаких проблем. Я часто привожу пример, что на президентских выборах меня прежде всего поддерживают наши белорусские мусульмане».