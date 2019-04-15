«Так все обращают большое внимание на Милевского». Брест обыграл БАТЭ и вышел на первое место

Первый большой матч чемпионата Беларуси оправдал ожидания. БАТЭ и брестское «Динамо» порадовали вполне содержательной игрой. Борисовчане свои шансы растранжирили, брестчане были более рачительны и увезли победу - 1:0. Для «Динамо» это первая победа в Борисове за семь лет. Но команда с берегов Буга в прошлом году обыгрывала БАТЭ в матчах за Кубок и Суперкубок Беларуси. В этом году снова выиграла Суперкубок в очной встрече. Кажется, «желто-синие» позабыли, что их кто-то может так прижимать.

После матча предыдущего тура тренер «Динамо» Марцел Личка говорил, что на Артема Милевского много фолят. Эта тема обсуждалась снова:

- Так все обращают большое внимание на Милевского. Я был очень зол, потому что номер 27 (Симович. - Ред.) совершил на нем много тактических фолов, но не получил карточку. Мы хотим играть в футбол. То же самое, если бы я поставил игрока так держать Стасевича 90 минут. Именно такие игроки делают футбол спектаклем, их нужно охранять. Но когда семь-восемь фолов на одном игроке - и нет карточки… - разводил руками Личка.

- Я не считаю, что Симович опекал Милевского, - заочно ответил Личке Бага. - Просто по позиции они часто сходились: Артем играет десятого номера, Слободан - нижнего опорного. При определении стартового состава ни к каким хитрым математическим формулам не прибегали.

Сам Милевский держался:

- В чемпионате все только начинается. БАТЭ есть БАТЭ, не зря они уже сто лет чемпионы Беларуси. Нам нужно не терять очки с более слабыми командами. Вся борьба в чемпионате еще впереди. Личное самочувствие? Все болит ужасно.

Так брестское «Динамо» набрало 9 очков и вышло на первое место. Ближайший преследователь - минское «Динамо» (7 очков). Но в понедельник вечером «Шахтер» играет со «Слуцком». В случае победы «горняки» сравняются с брестчанами.