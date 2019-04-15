2019-04-15T16:35:42+03:00
Минск
КП Беларусь

Отличники Национального детского технопарка смогут поступать в вуз со льготами

Обучаться там каждый год будет по две тысячи школьников со всей республики
Диана ВОЛЫНЕЦ
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Детский технопарк хотят открыть к 2021 году. Фото: pixabay.comДетский технопарк хотят открыть к 2021 году. Фото: pixabay.com
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О создании детского технопарка пресс-служба президента сообщила 12 апреля - в день встречи Александра Лукашенко с резидентами Парка высоких технологий. А 15 апреля журналистам рассказали о том, как будет работать учреждение, которое хотят открыть к 2021 году.

Детский технопарк создают в Первомайском районе столицы на базе Республиканского центра инновационного и технического творчества. Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович говорит, что обучаться тут будут победители олимпиад и конкурсов. Другим ребятам нужно будет пройти тестирование или выполнить те или иные проекты. В год планируется принимать около 2 тысяч учеников 6 - 11-х классов. Направления - биотехнологическое, космическое, информационное.

Каждая смена обучения продлится 21 день. Для каждого школьника составят индивидуальный план, а обучением займутся лучшие учителя, преподаватели вузов и ученые Национальной академии наук. Парк оснастят исследовательской лабораторией. Также рядом возведут общежитие на 300 мест, а в квартале «Магистр» возведут школу на 750 мест. Так дети параллельно с занятиями в технопарке смогут не отставать от программы.

- Большинство детей, которые будут обучаться успешно, скорее всего, будут попадать в детский технопарк неоднократно. Так, например, попав в 6-м классе, побывав на определенной смене, получив результат, дальше ребенок будет дистанционно сопровождаться педагогом по четкой программе. Впоследствии, допустим, в 7-м классе, он сможет попасть в другой проект, - пояснил Сергей Касперович.

Кстати, школьникам, показавшим отличные результаты за время обучения в технопарке, планируют предоставить льготы при поступлении в университеты.

КСТАТИ

В интервью каналу ОНТ IT-миллионер Виктор Прокопеня рассказал, что его 9-летний сын ведет собственный бизнес. Он уже выпустил две видеоигры, а еще у него даже есть личный счет в банке, визитки и наемные рабочие.

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