Нацбанк об инфляции: мясо - дешевеет, хлеб и крупы - дорожают

Такого низкого результата у нас не было с августа прошлого года. Для сравнения, в феврале цены в среднем выросли на 1,3%, в январе - на 0,9%. Больше всего в первый весенний месяц подорожала капуста - сразу на 55,1%, а подешевели - свежие огурцы, на 22,9% (см. инфографику).

- Относительно предыдущего месяца отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что свидетельствует о постепенном прекращении влияния конъюнктурного шока в отрасли животноводства, - отмечают в Нацбанке. - Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на продукцию, в производстве которой используются продукты зернопереработки, - хлеб, муку, большинство видов круп, макаронные изделия.

Действительно, в марте подешевела и свинина (на 1,8%), и куриное мясо (на 1,2%). А, например, белый хлеб из муки первого сорта подорожал на 3,5%, пшенная крупа - на 8,3%, овсянка - на 4,8%, гречка - на 4,6%.

Замедлилась инфляция и в годовом выражении - то есть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Если в феврале она составляла 6,2%, то в марте - 5,8%. В Нацбанке отмечают, что инфляция в годовом выражении замедлилась в первую очередь благодаря регулируемым ценам и тарифам. А вот сезонные факторы повлияли на результат значительно меньше.

- Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился с 9,5% в феврале до 8,2% в марте 2019 года, что обусловлено менее интенсивным административным повышением цен по сравнению с прошлым годом, - объясняют в главном банке страны. - В текущем году эффект от повышения тарифов на услуги ЖКХ был полностью реализован в феврале, тогда как в прошлом году тарифы повышались в течение февраля-марта. Кроме того, в марте прошлого года были увеличены тарифы на проезд в пассажирском железнодорожном транспорте внутриреспубликанского сообщения, стоимость услуг высшего образования, более значительно повышены цены на топливо.

Прирост цен на фрукты-овощи в годовом выражении в марте тоже замедлился с 6% до 4,7%. Причем дешевеют фрукты и картофель, а вот овощи - дорожают.