2019-04-15T16:57:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Киоскеры нагрели руки на талончиках на 27 тысяч долларов

Женщин приговорили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Продавая проездные билеты и талоны, горе-работницы систематически присваивали себе часть денег. Фото: УВД Гродненского облисполкомаПродавая проездные билеты и талоны, горе-работницы систематически присваивали себе часть денег. Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Необычная история произошла в Гродно. В один из киосков «Гроднооблсоюзпечать», который находится на остановке общественного транспорта, нагрянула проверка. Тут и вскрылась афера ушлых работниц киоска - сестер Тамары и Маргариты (имена изменены), которые решили заработать на талончиках и проездных. Как оказалось, в течение нескольких лет они, продавая проездные билеты и талоны, систематически присваивали себе часть денег.

- Для сокрытия недостачи ежемесячно составляли отчеты, указывая завышенный остаток товаров. Когда в киоске проходили ежегодные инвентаризации материальных ценностей, они вносили часть денег, а также просили проездные билеты и талоны у продавцов других киосков - на время, чтобы показать проверяющим, - сообщает УВД Гродненского облисполкома. - Но однажды в ходе ревизии обнаружилось, что такого количества проездных билетов, как указано в отчете, в киоске нет.

Горе-работницы причинили «Гроднооблсоюзпечать» ущерб в размере 57 тысяч 586 рублей (около 27 тысяч долларов. - Ред.). Женщины вину признали, ущерб тоже погасили. Суд признал работниц киоска виновными по статьям «Присвоение либо растрата» и «Служебный подлог»

- Каждая приговорена к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать материально ответственные должности на 3 года, - говорит прокурор отдела по надзору за дознанием прокуратуры Гродненской области Оксана Алексеева. - При этом к обеим применена отсрочка исполнения наказания сроком на 2 года. Это значит, что в исправительную колонию их не отправили. Женщины также должны выполнить 80 часов общественно-полезных работ.

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