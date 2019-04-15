Россельхознадзор - о белорусской фирме: «Не случайно дали имя, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта»

Россия продолжается бороться с ложным транзитом продукции, которую Беларусь везет в Казахстан и Киргизию, а на самом деле она якобы оседает в российских магазинах. Кроме того, россияне подозревают, что санкционные страны ввозят свои продукты в Беларусь, где в документах им пишут другую страну происхождения. Недавно под запрет попали турецкие яблоки и груши, проезжающие через нашу страну: мол, почему их везут таким странным путем?

И вот, 12 апреля Россия опубликовал список из 37 логистических компаний-посредников, уличенных в нелегальной поставке животноводческой продукции из Беларуси. Ведомство даже обратилось в ФСБ и в Министерство транспорта России за помощью в борьбе.

Оказалось, с февраля российские специалисты следили за передвижением белорусских фур с молочкой и пришли к выводу, что здесь что-то нечисто.

- Привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2 - 5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более 8 тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих фантомных» получателей. Особое внимание в этом списке привлекает компания под номером 28 - ООО «Танкверт». Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Теперь этим компаниям въезд в Россию разрешили только в том случае, если государственные ветслужбы Казахстана или Киргизии подтвердят, что ждут перевозимую ими продукцию.

Некоторые белорусские производители, как считают в Россельхознадзоре, решили не заморачиваться и провозят по такой же серой схеме свои товары напрямую. Список из девяти предприятий по производству молочки находится прямо под списком компаний-посредников. Среди них, например, Рогачевский молочно-консервный комбинат и «Милкавита». Они тоже смогут перевозить свои продукты через Россию, но только если страна назначения подтвердит их получение.