2019-04-15T17:08:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Россельхознадзор - о белорусской фирме: «Не случайно дали имя, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта»

Ведомство соседней страны заподозрило новые серые схемы поставок продуктов из Беларуси
Таисия САВИНА
Поделиться:
Россия продолжается бороться с ложным транзитом продукцииРоссия продолжается бороться с ложным транзитом продукцииФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Россия продолжается бороться с ложным транзитом продукции, которую Беларусь везет в Казахстан и Киргизию, а на самом деле она якобы оседает в российских магазинах. Кроме того, россияне подозревают, что санкционные страны ввозят свои продукты в Беларусь, где в документах им пишут другую страну происхождения. Недавно под запрет попали турецкие яблоки и груши, проезжающие через нашу страну: мол, почему их везут таким странным путем?

И вот, 12 апреля Россия опубликовал список из 37 логистических компаний-посредников, уличенных в нелегальной поставке животноводческой продукции из Беларуси. Ведомство даже обратилось в ФСБ и в Министерство транспорта России за помощью в борьбе.

Оказалось, с февраля российские специалисты следили за передвижением белорусских фур с молочкой и пришли к выводу, что здесь что-то нечисто.

- Привлекла внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2 - 5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более 8 тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих фантомных» получателей. Особое внимание в этом списке привлекает компания под номером 28 - ООО «Танкверт». Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Теперь этим компаниям въезд в Россию разрешили только в том случае, если государственные ветслужбы Казахстана или Киргизии подтвердят, что ждут перевозимую ими продукцию.

Некоторые белорусские производители, как считают в Россельхознадзоре, решили не заморачиваться и провозят по такой же серой схеме свои товары напрямую. Список из девяти предприятий по производству молочки находится прямо под списком компаний-посредников. Среди них, например, Рогачевский молочно-консервный комбинат и «Милкавита». Они тоже смогут перевозить свои продукты через Россию, но только если страна назначения подтвердит их получение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске сбили школьника: выбежал на красный и разговаривал по телефону
Под Могилевом обнаружили останки погибших в 1941 году солдат
В 2018 году в Беларуси 91 человек умер после побоев в быту
Штрафные баллы за нарушения ПДД в Беларуси могут ввести уже этой весной
Прямую трансляцию пасхального богослужения в этом году проведут из костела в Бресте
Гомель - Анкара и Гродно - Анталия: между Беларусью и Турцией могут появиться новые регулярные авиарейсы
Белоруса, который пропал в Германии, до сих пор не нашли
Семейная пара и друг семьи попались с гашишем - изъято более 150 граммов
Брестские пограничники задержали россиянина с патронами
В Гродно в здании почты произошел пожар
Виктор Лукашенко назначен первым вице-президентом НОК
Из-за пожара на почте Гродно окутал густой дым
В Бресте на грабеже попался мошенник, который продавал связи с силовиками
Замминистра энергетики: роста тарифов после запуска БелАЭС не ожидается
Стульчак из красного дерева украли из кафе в Минске