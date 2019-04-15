2019-04-15T21:46:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Малыш стоял на подоконнике в майке и памперсах, а на столе - полбутылки водки»

В Новополоцке прохожие спасли ребенка, который едва не выпал из окна, пока его мать спала
Наталья ПАРТОЛИНА
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В отношении семьи теперь проведут социальное расследование, чтобы определить, находится ли малыш в опасном положении. Фото: кадр из видео.В отношении семьи теперь проведут социальное расследование, чтобы определить, находится ли малыш в опасном положении. Фото: кадр из видео.
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- Я услышал плач, когда шел мимо детского садика. Подумал вначале, что там ребенок плачет. Но они там кричали, смеялись - и вдруг плач, непонятно. Взглянул наверх, а там малыш стоит в маечке и памперсах. На подоконнике пятого этажа, и окно открыто! - рассказывает Марат Сапего.

11 апреля 17-летний Марат шел домой из колледжа. Когда увидел ребенка в окне, поначалу растерялся. Подбежал к одному прохожему, к другому, стал спрашивать: ребенок в окне - что делать?..

Люди остановились, стали кричать в надежде, что родители малыша услышат. Но никто из взрослых в окне не появился. Марат позвонил в МЧС. Тем временем из детского сада принесли кусок толстого полиэтилена, люди растянули его под окном, чтобы поймать ребенка, если он сорвется вниз.

Одна из женщин из детского сада позвонила знакомому, который живет в том доме, где на окне стоял малыш, только в другом подъезде. Анатолий Платонов выбежал на улицу. Подсказал людям, как правильно держать полиэтилен - не натянутым, а чуть провисшим, чтобы малыш не разбился о твердую поверхность. Марат и Анатолий начали звонить в домофон, но никого из жильцов дома не было. Тогда Марат вскарабкался на козырек и через небольшое окошко пролез в подъезд. Особых спортивных навыков у парня нет, но тогда он не задумывался, сможет ли, и просто лез.

Анатолию удалось дозвониться в одну из квартир, его впустили в подъезд. Вдвоем они поднялись на пятый этаж. Дверь в квартиру, в которой слышался детский плач, была открыта. Анатолий тихо зашел в кухню, подобрался к окну и схватил малыша.

- В комнате женщина спала, когда я зашел, она начала просыпаться. По внешнему виду - была выпившая, - рассказывает Марат. - И на столе в кухне стояла полупустая бутылка водки. Я эту женщину раньше видел, она гуляла с ребенком, обыкновенная, ухоженная, в квартире все нормально.

Семья раньше в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала, рассказали в Новополоцком ГОВД.

- После этого случая будет проведено социальное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о постановке семьи на учет как находящейся в социально опасном положении, - рассказала официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович. - Ребенка из семьи не изымали.

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