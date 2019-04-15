Невозможно подать документы на шенгенскую визу. Почему и что делать?

На носу длинные майские выходные, да и лето с поездками впереди. Но у тех, кто решил выехать в ЕС, возникли неожиданные проблемы: получить литовский или польский шенген сейчас - настоящий квест, даже через визовый центр.

- В начале июня у меня заканчивается шенгенская виза. Решила записаться в визовый центр Литвы на май, а в календаре на сайте - ни одной свободной даты на ближайшие месяцы! Я всегда открываю годовые визы примерно в это время и никогда с таким не сталкивалась. На форумах прочитала, что надо несколько раз в час проверять календарь и ловить даты. Первые три дня я так и делала, но несколько свободных мест увидела только один раз, и они мне не подходили. Потом сайт просто перестал открываться. Дозвониться невозможно, а платить еще и посреднику-турагентству мне не хочется, - пожаловалась нам читательница Анна.

Мы решили разобраться, что происходит.

Литовский шенген: заявок много, сайт ремонтируют

Пробую найти свободные даты. У меня ситуация пока не настолько плачевна - билеты на самолет из Вильнюса куплены на июль, но подавать документы на визу уже можно.

Чтобы получить шенгенскую визу в посольстве Литвы, можно прийти в само посольство, визовый центр или турфирму. Захожу на сайт посольства. На странице с онлайн-записью неутешительная надпись 403 - Forbidden: Access is denied.

На сайте визового центра Литвы места для онлайн-регистрации открываются в рабочие дни с 13.00 до 14.00. Но уже в 12.30 сайт не подает признаков жизни. На экране грустный смайл и надпись «Не удается получить доступ к сайту». Ближайшие пару дней зарегистрироваться на подачу визы не удается. Ненадолго сайт оживал, но ни одной свободной даты на ближайшие 3 месяца!

В визовый центр с трудом, но удалось дозвониться. У меня спросили цель поездки и прописку.

- К сожалению, сейчас на сайте бывают перебои - последние три дня ведутся работы, и очень много людей подаются на визу. Свободных дат на апрель пока нет. На апрель даты появились 28 марта, предполагаю, на май появятся к концу апреля. Но вы можете зарегистрироваться на подачу визы через Премиум Сервис Зал на 26 апреля, стоимость - 160 рублей за одно заявление, - предложили альтернативу в визовом центре Литвы.

Заходим на один из форумов. Комментарии неутешительны: «В ВЦ (визовом центре. - Ред) народу тьма, автоинформатор не замолкает... Давно такого не видел», «Уже 3-й день нет свободных дат».

- Даты нужно ловить целый день. Я видел, что бывают утром, потом после 13.00 (кто-то взял в посольство и отказался от резервного варианта в ВЦ), а также ближе к 18.00 может быть, и даже в 19 часов. Может и ночью быть в теории. Я смотрел дату каждые 20 - 30 минут, иногда чаще, - пишут на форуме.

Караулить даты во время работы каждые полчаса сложно. Была не была, набираю в агентство, которое обещает: «Откроем многократную визу в чистый паспорт на 1 год».

- Поездка 2 июля? Приходите к нам с паспортом уже сейчас - и через месяц будете с визой. Не беспокойтесь, мы заранее бронируем даты в визовых центрах и посольствах. Стоят услуги 60 евро.

Считаю в уме: 60 евро за визу, 20 - за услуги визового центра и еще 60 евро - агентству, плюс страховка… Многовато. И начинаю подозревать, кто именно забронировал все ближайшие даты. На всякий случай набираю во второе агентство, которое обещает сделать «мультик» за месяц и всего за 59 рублей.

- Сейчас даже наши программисты с трудом получают свободные даты. Вероятно, из-за католической Пасхи 21 апреля, многие к родным поедут. Но вы не переживайте, за месяц сделаем, - обнадеживают меня.

Оставляю это как запасной вариант и иду за лайфхаками к путешественникам. Они-то уж точно в курсе, что делать в такой ситуации!

- Я уже лет пять хожу за многократными визами в Литву, последнюю забрала буквально на днях, - делится знаниями travel-блогер Александра Тылец. - Чтобы записаться в литовское посольство, нужно было сильно постараться. Наверное, из-за подготовки к отпускам и предстоящего подорожания виз (см. «КСТАТИ»). Я две недели ловила даты. Их показывают в 13 - 14 часов, но быстро разбирают. Следить лучше всего с помощью сервиса visadays. Регистрируешься - и тебе приходят уведомления, когда появляется свободная дата.

Система действительно работает и показывает, что свободные даты появляются. Вот только ровно с этого момента сайт перестает работать, а как приходит в себя - мест нет. Мистика!

Польский шенген: идти нужно не в консульство, а в визовый центр

Получить польский шенген можно в визовом центре или через турфирму. Можно попробовать обратиться за визой и в консульство напрямую, но мы не нашли тех, у кого это получилось. Зарегистрироваться по телефону нельзя, лишь три раза в месяц (8, 18 и 28 числа) в 19.00 можно попытать счастья в системе e-konsulat. На какие даты будет открыта онлайн-регистрация, понять заранее нельзя.

Сайт визового центра показывает, в какой день появляются свободные окошки для подачи виз. Нажимаем на онлайн-регистрацию - и снова неудача, сайт лежит. Звоним в визовый центр, трубку берут после нескольких гудков:

- К сожалению, свободных дат для подачи документов на польскую визу в Минске нет. Но вы можете следить за информацией о доступных датах на сайте визового центра. Примерно раз в неделю-две появляется доступные дни. Напрямую в консульство вы не можете обратиться, таковы правила, - ответили нам.

Некоторые минчане регистрировались в польские визовые центры небольших городов (например, в Барановичи, Пинск, Лиду), мол, там есть даты, а очередей нет. Но далеко не у всех получится съездить туда в рабочий день.

- Я сам ни разу не смог словить дату в польском консульстве! Если появляется дата, ее настолько быстро забирает, что начинаешь подозревать, что это делают боты, - откровенно говорит директор одной из турфирм. - У меня неаккредитованная турфирма, поэтому подача заявлений для клиентов только личная. У аккредитованных появляются свои даты для клиентов, они сразу бронируют 100 - 200 человек. Но и там не всем хватает мест, многие работают через визовые центры.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итак, что же остается делать? Если виза нужна срочно, а платить посредникам не хочется - есть смысл обращаться в визовые центры других городов. Там обычно не такое плотное расписание и окошки иногда появляются. Второй вариант - караулить свободные даты на visadays.com (но только для литовского шенгена) или доплатить агентствам. Тем, кому пока не горит, остается ждать: возможно, после Пасхи желающих получить визу поубавится.

КСТАТИ

Шенген или подорожает до 80 евро, или подешевеет до 35 евро

Евросоюз объявил, что шенген для стран, которые не заключили соглашение об упрощении визового режима, подорожают с 60 до 80 евро. В отличие от соседей у Беларуси такого соглашения нет. Но если мы его подпишем - визы будут стоить, как и для россиян, 35 евро. Главный вопрос - что произойдет раньше, договор с ЕС или повышение цен.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Посольство Литвы: https://by.mfa.lt/by

Визовый центр Литвы www.vfsglobal.com.

Визовый центр Польши: http://www.vfsglobal.com/poland/belarus

Мониторинг свободных дат для литовской визы http://visadays.com