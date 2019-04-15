Мама солдата-срочника, упавшего с 4 этажа: «Состояние Андрея по-прежнему стабильно-тяжелое»

- Рядовой Андрей Макоед был обнаружен сослуживцами лежащим на газоне, - сообщили в пресс-службе Минобороны. - Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Военнослужащий госпитализирован и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Травма получена в результате падения с высоты. Военным ведомством налажен тесный контакт с родителями военнослужащего.

По соцсетям поползли слухи: боец выпал из окна туалета на четвертом этаже. Стало известно, что в тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение лица до самоубийства или покушения путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства». По этой статье виновным грозит до 3 лет тюрьмы.

- Мы отрабатываем различные версии случившегося, - сообщили в СК. - Собранные данные дают основания утверждать, что какой-либо контакт иного лица с выпавшим военнослужащим в туалете на четвертом этаже казармы отсутствовал. Он находился в помещении один. Также тщательно изучается морально-психологический климат в коллективе. В случае, если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка. В рамках отработки версии о том, что происшествие являлось попыткой суицида, особое внимание уделяется возможным мотивам.

На допросы возили некоторых военнослужащих, а состояние здоровья Андрея Макоеда засекретили. В справочной службе Главного военного клинического медицинского центра ВС РБ отказались сообщить какую-либо информацию о состоянии Андрея:

- Вся информация по этому пациенту - через пресс-службу Министерства обороны, такое распоряжение нашего начальства, - сообщили «Комсомолке» в военном госпитале. Однако и в пресс-службе никаких подробностей «Комсомолке» не сообщили - мол, солдат под наблюдением врачей, дополнительной информации нет.

Мы дозвонились матери Андрея:

- Его состояние по-прежнему стабильно-тяжелое, он лежит без сознания, под приборами, - рассказала «Комсомолке» Наталья Макоед.

Парню провели несколько операций на внутренних органах, сейчас Андрей введен в состояние искусственной комы. Он находится в реанимации, посещение запрещено.

А пока соцсети полнятся слухами. Одни говорят, что предпосылок совершить суицид у Андрея не было. Другие упоминают некую надпись, нацарапанную ножом на деревянном полу перед роковым посещением туалета. Подтверждений этим слухам нет. Зато точно известно, что Андрей - из благополучной семьи, у него трое младших братьев, мать - бизнес-леди. По характеру Андрей неконфликтный парень, говорят, у него есть девушка. Андрея призвали в армию осень прошлого года, от службы он не скрывался, наоборот, хотел служить.