МЧС Беларуси о пожарах, подобных парижскому: «В первую очередь спасаем людей и только потом - ценности»

В ночь с 15 на 16 апреля внимание мировой общественности было приковано к Парижу - во французской столице горел Собор Парижской Богоматери. Сначала над куполом появился едкий дым, потом пламя охватило центральный шпиль и старинные часы, затем - всю крышу. Горели строительные леса, через некоторое время охваченный огнем центральный шпиль рухнул. По интернету стала гулять фотография, сделанная с высоты: видно, что пламя охватило весь собор, и, кажется, его уже не спасти. Телеканалы выдавали картинку в прямом эфире, и многие зрители, включая белорусов, делали выводы: французские спасатели действуют недостаточно активно! Почему так мало струй воды? Почему не тушат с вертолетов?

По интернету стала гулять фотография, сделанная с высоты: видно, что пламя охватило весь собор, и, кажется, его уже не спасти. Фото: twitter.com/AmichaiStein1.

«Тушили аккуратно, чтобы не навредить еще больше»

Французская пресса дала ответ: у пожарных на такой случай есть определенный план действий. Сначала нужно эвакуировать людей, затем - спасти находящиеся в соборе ценности, и только потом переориентировать все силы на ликвидацию пожара. Причем, как пишут французские СМИ, тактика пожарных была рассчитана на то, чтобы пожертвовать загоревшейся деревянной структурой, но сохранить каменные конструкции, особенно аркбутаны и контрфорсы - они держат стены и свод собора. Поэтому сразу были исключены большие массы воды с самолетов или вертолетов, а также обильные потоки из брандспойтов. Использовалось ограниченное количество воды, чтобы охлаждать несущие конструкции, не разрушая их и не заливая свод - ниже горящих деревянных перекрытий - поскольку он мог не выдержать слишком резких перепадов температуры и растрескаться.

«Внутри все цело»

Поздно ночью президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что худшего удалось избежать:

- Благодаря мужеству пожарных, фасад и две башни не рухнули, - отмечал он.

А утром появились новые фотографии: действительно, все не так страшно. Да, обвалился центральный шпиль и часть крыши, но каменные стены и почти весь интерьер, включая витражи, удалось спасти. Также выяснилось, что спасены святые реликвии, хранившиеся в соборе: фрагмент Тернового венца Христа, туника короля Людовика IX Святого и другие.

- Внутри все цело, нет ни одного обгоревшего стула, не видно никакого ущерба ни по стенам, ни на полу. Есть большая дырка в крыше - там, где обрушилась центральная башня со шпилем. От этой дырки по полу рассыпано некоторое количество обломков, но огня нет нигде. Алтарь остался неповрежденным, произведения искусства на своих местах, - рассказала в эфире телеканала BFM-TV депутат Национального собрания Франции Соня Крими, которая побывала внутри сразу после окончания тушения пожара.

Каменные стены и почти весь интерьер, включая витражи, удалось спасти. Фото: www.lebonbon.fr.

Макрон уже заявил, что здание будет восстановлено. Понятно, что на это уйдут годы. Уже французские миллиардеры заявили, что на восстановление собора они пожертвуют от 100 до 200 миллионов евро! Также деньги будут собирать активисты через краудфандинг.

Так выглядел собор внутри до и после пожара.

А пока белорусы обсуждают: как в центре Европы, в век технологий, может на глазах у всех сгореть целый собор? И возможна ли у нас такая ситуация? Мы адресовали эти вопросы официальному представителю МЧС Беларуси Виталию Новицкому.

- Трудно оценивать действия наших французских коллег, не зная до конца всей ситуации, не располагая даже информацией о количестве привлеченных к тушению сил и средств, - рассказал «Комсомолке» Новицкий. - Из того, что я видел в СМИ, можно было использовать вертолет типа нашего Ми-8 для точечного и аккуратного сброса воды. Но очевидно одно: каждый такой объект индивидуальный, требует индивидуального сценария работы. Конечно, все это делается заранее, уверен, у французских спасателей тоже был четкий план. Именно поэтому на нестандартных и сложных объектах мы заранее проводим учения. Читатели «Комсомолки», уверен, много раз становились свидетелями таких мероприятий. Цель - чтобы спасатели знали, как эффективно действовать. И еще важный момент: первоочередная наша задача в таких ситуациях - спасение жизней, а не материальных ценностей - какими бы значимыми они ни были.

«В 2002 году удалось спасти от пожара Несвижский замок»

Самым крупным белорусским пожаром культовых сооружений Виталий Новицкий считает пожар 2002 года в Несвижском замке, он вспыхнул в рождественскую ночь. При температуре минус 25 градусов, работая на высоте 25 метров, на обледеневшей кровле и лестницах, подразделения МЧС не дали распространиться огню по пустотам в соседние помещения замка. Замерзало тогда все: рукава, соединения, лестницы покрывались коркой льда. Если ствольщик выключал ствол для передислокации, вновь подать из него воду уже не удавалось: он просто покрывался льдом. Ко всему добавлялся порывистый ветер. Боевки, шапки, берцы у бойцов были покрыты слоем наледи. Скорость распространения пожара составляла 2,5 метра в минуту. При этом в 2002 году на вооружении спасателей района не было ни одного подъемника... На месте пожара спасатели работали еще несколько дней, помогая наводить порядок. Через несколько дней стало понятно: крупного ущерба удалось избежать. Весь дворцово-замковый комплекс, имущество и исторические ценности удалось спасти.

В пример качественной работы белорусские пожарные ставят пожар в Несвижском замке, который случился в рождественскую ночь 2002 года. Фото: МЧС РБ.

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