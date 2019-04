Радиоведущий Сергей Кузин: На кресло-качалку на пенсии не надеюсь - когда сыну будет 18 лет, мне стукнет 72, и надо кем-то для него быть

«Комсомолка» расспросила 55-летнего Кузина о том, как он в четвертый раз справляется с ролью папы, какие у него взаимоотношения со старшими детьми и контакты с Беларусью

Сергей Кузин в Беларуси прославился как голос радио «Би-Эй», а затем генеральный продюсер «Альфа-радио». В конце 2003-го Кузин громко хлопнул дверью и переехал в Киев, где быстро стал радио- и телезвездой. Теперь Сергей Васильевич ведет утреннее шоу на местном «Радио Рокс», работает в совете директоров медиа-холдинга «Тавр», куда входит 7 станций, поет в своей рок-группе.

А еще Кузин в центре разных инициатив. Например, на днях со слушателями приводил в порядок киевский дворик перед серией бесплатных концертов. А несколько лет подряд Сергей Васильевич и другие артисты регулярно ездят с концертами на Донбасс к мирным жителям и к украинским солдатам...

В Киеве Сергей Кузин построил семью с врачом-косметологом и разработчиком собственной косметики Алиной Шиндер. У Сергея и Алины, которая младше его на 14 лет, двое детей - 8-летняя Арина и годовалый Артем. А еще у него есть взрослые дочь Дарья и сын Евгений.

Мы встретились в Киеве, в офисе радиохолдинга, где работает Кузин, и, конечно, начали разговор с самых важных событий в его жизни.

- Так каково почти в 55 лет снова стать молодым папой?

- Нормально! С Артемкой все началось, как в анекдоте: жена прислала фото теста на беременность с двумя полосками и подписью «Такие дела». Я ответил: «А что, у нас есть варианты?». Раньше я в силу возраста, небольшого жизненного опыта на первое место ставил работу. Мне было 28 лет, когда родилась Дашка, год спустя появился Женька... С рождением Аришки и Артемки стараюсь расставлять приоритеты иначе, хотя меньше работать не стал. Да, сейчас больше умиления от детской возни, но есть некий комплекс взрослого (боюсь сказать - пожилого) человека. Вот и моя мама Клара Александровна на меня, мягко говоря, с удивлением посмотрела, когда я сообщил, что она снова станет бабушкой. Хотя сама фонтанирует энергией, заряжая ей всех нас, благо живем вместе. С другой стороны, у меня теперь исключена ситуация с креслом-качалкой на пенсии. Ведь когда Артему будет 18 лет, мне стукнет 72, и в эту пору надо для него быть кем-то значимым.

Маме Кларе Александровне Сергей благодарен за неисчерпаемую энергию, которой она заряжает всю семью. Фото: Личный архив

- Роды младших детей были партнерскими. Что это дает мужчине?

- Я счастлив, что видел, как родились мои дети, но не скажу, что горел желанием. Мало того, первый раз я пытался смыться из предродовой палаты… А второй раз на родах я был необходим. Рожали мы в Майами. Спустя год можно признаться: рожали сложновато, были нюансы. Но теперь все хорошо, парень вот-вот отметит год. Тем же, кто скрещивает шпаги на тему партнерских родов, договариваясь до того, что уходит романтика и пропадает желание, скажу по своему опыту: и мысли такой не было!

- Чего за этот год стало больше в жизни, а на что не хватает времени?

- Пока для Темы вся вселенная сосредоточена в форме мамкиной сиськи. Мне достается возможность потискать его вечером. Темка улыбчивый, спокойный, не требовательный: если нет проблем - не побеспокоит. Настоящий мужик растет! Жена моя вообще героиня - и Ариша, и Темка с первых дней с ней на работе. Сейчас в комнате рядом с кабинетом Алины игровая, где с Артемом наша помощница. А между приемом пациентов Алина бегает его кормить…

Сергей и Алина – люди публичные, но на светскую жизнь времени мало – оба очень активно работают. Фото: Личный архив

«КОМУ-ТО ЭТО СТАРОСТЬ, А МНЕ В КАЙФ БЫТЬ С 8-ЛЕТНЕЙ ДОЧКОЙ»

- Что из воспитательных забот лежит на вас?

- Моя основная зона ответственности - Арина Сергеевна, которая растет шалопаем. Конечно, Аришка - моя услада. Я таю, что скрывать. А она, вредная, пользуется этим, как, наверное, и любая женщина. Но скажу, чтобы не приписывать себе чужие лавры: все мои дети воспитаны их мамами. В старшего сына Женю многое вложила его мама Ира. И судя по тому, что Женя умен, образован, с хорошей репутацией, сделала это отлично. Мне в его детстве оставались не будни с проверкой уроков, а выходные - мы пропадали целыми днями в боулинге, на аттракционах, с его школьными друзьями в походах…

В чем-то история повторяется с Аришей. Она мой лучший друг. При первой возможности я вместо безалкогольного пива и катания на мотоциклах возьму своего шкета и умотаю на два дня. Кому-то это покажется старостью, а мне в кайф быть с дочкой. Вообще, как я в шутку говорю, у меня теперь есть девушка, а у жены - парень, который трепещет при виде ее персей.

Арина - это настоящий друг, говорит Кузин. Потому в компании дочки он с удовольствием бывает и на концертах, и в спортзале. Фото: Личный архив

- Что считаете важным в воспитании и обучении детей?

- Я сторонник свободного волеизъявления ребенка: минимум насилия - максимум ответственности. Моя задача - предложить Арине варианты, чтобы человек к определенному возрасту выбрал, чем хочет заниматься. Она заканчивает второй класс частной школы - как и все школы в стране, с украинским языком обучения. Там вдобавок к занятиям по программе есть уроки конного спорта, катания на коньках, а директор катает ребятишек на своем мотоцикле. Еще Ариша занимается английским, живописью, танцами, вокалом и игрой на гитаре в рок-школе - у дочки свой трехчетвертной Fender, и она уже играет Come As You Are группы Nirvana.

Тот самый трехчетвертной Fender Арины Сергеевны. Фото: Личный архив

- В вашем детстве и юности не хватало такого разнообразия?

- Я не показатель - сменил 11 школ за 10 лет. Часть из них была в ГДР, где я жил до 14 лет. Некоторые были страшными, в другие я не вписался, третьи вспоминаю тепло. В минской 85-й на Автозаводе, которую заканчивал, оставил не самый светлый след. Там выдохнули, когда я оттуда выпустился. Никогда не забуду учительницу Эву Евгеньевну Минакову, которая при моем клиническом раздолбайстве, залетах в опорки милиции верила, что я не потерянный персонаж, отправляла меня на олимпиады по русскому языку и литературе. Впрочем, учился неплохо: средний балл аттестата - 4,7 по пятибаллке.

Порой Сергей Кузин бывает в своих песнях и лиричным и, одновременно, ироничным.

- Отношения со старшими детьми сегодня - это...

- Когда рождалась Арина, Женька чуть-чуть не успел к родам, но первые сложные часы он пробыл с Аришкой. И когда он сейчас приезжает, для нее весь мир сходится на нем. А Артема Сергеевича мы рожали с Дашкой. Она прилетела из Лондона в Майами, помогла решить кучу нюансов с документами, ведь она интегрирована в западные страховые системы. Даша сознательно окончила два лондонских колледжа, чтобы стать профессионалом соцработы и заниматься проблемами детей. Теперь она начальник соцслужбы в одном из районов Лондона. Знаете, у меня есть фото, где Дашке 18 лет и она стоит возле ящика из под телевизора, рядом – два темнокожих мальчишки. И подпись: Кения, Найроби – место, где обнаружен ВИЧ. Она там волонтерила, учила ребятишек английскому языку. Гордишься, когда твой ребенок выбрал работой помощь другим людям, пусть это не самая денежная область. Мне с Дашей очень легко, она умна - и по-женски, и по мировоззрению, взрослая, самодостаточная.

Сын Женя тоже получил европейское образование – Oxford Brooks University в Будапеште, вернулся в Минск, открыл дело, а теперь руководит маркетингом в каршеринге. А в прошлом году он женился, его жена Оля - профессионал в IT. Поводов гордиться детьми хватает. Правда, они так и не выполнили давнюю задачу. Так что я уже и младшим повторяю фразу: «Когда вы папе купите «Бентли»?». Пока брелоки и кошелек с логотипом дарили - иду к цели. Думаю, меня в «Бентли» похоронят (смеется.)

Кузин признается: когда приезжают старшие дети Женя и Даша, они становятся центром внимания для Аришки. Фото: Личный архив

«ВЫШИВАНКА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ - НЕ ИЗОЛЯЦИЯ, А САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ»

- Не скрою, хоть и я стал недавно молодым папой, я освобожден от большинства вещей, связанных с уходом, с пеленками. Как работал с шести утра до десяти вечера, так и работаю. Потому, когда я ухожу в другую комнату, все понимают - подъем в пять утра никто не отменял. Да и в 55 лет надо больше времени, чтобы выспаться (смеется.)

О младшем сыне Артемке Сергей говорит: растет настоящий мужчина! Фото: Личный архив

- Немаленький рабочий день у вас...

- Так только впахивая с утра до ночи можно заработать, чего-то достигать. Вот недавно мы получили лицензию на новую станцию - джазовую. Значит, забот прибавится, зато сбылась мечта. Вещать радио будет на украинском.

Сергей Кузин поет свой рок-н-ролл и на русском языке....

...И на украинском - как в этом совместном с группой "Мотор`hолла" треке.Слова - Володимир Сукачов Музика - Серг й "С ня" Присяжний Официальные страницы Сергея Кузина и группы "Прострелы в спине": https://vk.com/s_kuzin https://www.facebook.com/kuzins https://soundcloud.com/kuzin-sergey Организация концертов: +38(096)156-31-19

- Вы говорите на нем?

- Есть старая фраза: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Я украинский выучил постепенно. Не потому даже, что такие условия игры, политики. Просто я понимаю: живя в стране, нельзя не знать ее языка. Прежде такая потребность с белорусским у меня, к сожалению, не сложилась. Но сразу уточню: я не строю из себя квасного патриота. Напускного и так хватает. Мне смешно, когда украинские депутаты одевают вышиванку под костюм от Бриони. Для меня патриотизм – не первоисточник, не генератор сам по себе. Это итог комплекса действий, ответ на потребность общества. Вот та же украинская и белорусская вышиванка - не изоляция, а самоидентификация через одежду. Такие ментальные вещи, как и язык, надо сохранять, беречь.

Украинскому "Радио "Рокс", где Сергей Кузин ведет утреннее шоу, на днях исполнилось 10 лет.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Как вы сейчас связаны с Минском? В марте было 20 лет «Альфа-радио», которое во многом ассоциируется с вами – ваши бывшие коллеги собирались, отмечали...

- В Минске бываю, вижусь с давними друзьями, приезжал на свадьбу сына Жени в прошлом августе. Что касается даты... Тут у меня все сложно, комментировать не хотел бы. Всем жалею успехов и крепкого здоровья. С другой стороны, 15 лет назад я приехал в Киев в холдинг, где было 3 станции, а теперь их 7. Получил колоссальный опыт, которого у меня в Беларуси не было бы. А за белорусским радио специально не слежу. Как-то часа полтора катался по Минску в машине и слушал. Все спокойненько, скажем так.

Кузин частенько выступает в майках с белорусской символикой или белорусскими темами. Фото: Личный архив

- А за нашим шоу-бизнесом следите? За отборами на «Евровидение», к примеру?

- Специально не слежу. Из поп-музыки, относящейся к Беларуси, в Украине востребован Женя Литвинкович - финалист телепроектов «Украина имеет талант» и «Х-фактор». Успешно катается Макс Корж, а сейчас всех рвет Тима Белорусских. Это то, что я знаю. А так... Повсюду хватает скопированных с западных образцов исполнителей. Но большие деньги, вложенные в них, выдавили из артистов самобытность. Вот в белорусском роке, например, я вижу самодостаточность - это «про подумать». За ним и слежу, благо друзья присылают новинки. А вот квотами на белорусскую музыку в эфире интерес к своему не пробудить. Может, что-то было бы иначе, зайди речь о процентах на белорусский язык в эфире - еще и как хорошая защита от вторичности. Впрочем, я не сторонник музыкальных квот, но я за поддержку языка в эфире. А вообще, в Украине нет надобности вписывать в ряды своих тех, кто только отметился тут на каком-то этапе (Аллегрову, Крутого, Брейтбурга), как в Беларуси это делают со Свиридовой, Антоновым или «Би-2».

Кузин говорит, что периодически бывает в Минске и видится с друзьями, но за белорусским шоу- и радио-бизнесом специально не следит.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Отборами на «Евровидение» я не раз занимался в течение 20 лет. И отношения к реальной ситуации в поп-музыке этот конкурс по-прежнему не имеет. Стандарты шведской команды известны, конкурс политизирован, соседи друг за друга голосуют. Скажу только, что от Украины есть кого выбрать на конкурс, несмотря на недавние события с отказами артистов.

Сергей Кузин как-то сказал, что песня "Заложники зимы" родилась под впечатлением от событий выборов конца 2010 года в Минске, но она оказалась созвучна и нынешней ситуации в Украине..

- На рок-н-ролл с появлением малыша места меньше не стало?

- Я привычкам не изменяю: в 55 ощущаю себя так же, как и в 40 или 45, на мотоцикле гоняю, остался предан рок-н-роллу. Что касается моей группы, то я не считаю себя музыкантом, не зарабатываю этим. Хотя концертов у нас порой больше, чем у иных звезд. К осени будет второй альбом - хочу сделать винил. Будем ездить с ним по Украине. Может, и в Беларусь позовут? Тем более есть и песня на белорусском - с группой из Днепра «Т.О.К.».

Кузин признается, что своим привычкам не изменяет, потому по-прежнему катается на байке... Фото: Личный архив

...А рок-н-ролл стал не только слушать, но и петь. Фото: Личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Сергей КУЗИН, 55 лет. Родился в Потсдаме в семье военнослужащего. Окончил Минское ВИЗРУ как ракетчик-зенитчик, Львовское политучилище как журналист, в Сиэтле (США) учился управлять радио. Работал в Беларуси на FM-радио с 1995-го по конец 2003-го ведущим, программным директором и генпродюсером. С 2004-го в Украине работает на радио как менеджер и ведущий. Женат, четверо детей.