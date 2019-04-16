12 часов мастер-классов и общения с художниками и музыкантами

Семь интерактивных площадок, мастер-классы самых популярных современных белорусских художников нон-стоп и один концерт, ради которого музыканты едут в Минск - все это Art challenge «Искусство больших вызовов». Это не просто проект про современный арт, это возможность в течение одного дня пообщаться с семью героями, которые смогли своей историей доказать, что невозможное - возможно. На выставке будут представлены не только картины, печатная графика, видео-проекции, но и дополненная реальность, современная вытинанка из бумаги («бутинанка») - все можно не только посмотреть, но и попробовать сделать самим: медиа-инсталляциями сможет управлять зритель, а картины могут оживать в дополненной реальности, можно будет также унести свою работу домой как напоминание о маленьком вызове, который вы поставили себе в этот день и справились. А проект современной классической музыки «Воскресенье» уже доказали, что классика может быть популярной. Всех пришедших ждет арт-завтрак, ряд мастер-классов, а вечером - лаундж-зона с диджеем и «открытым микрофоном», так что своей историей вызова сможет поделиться каждый. Весь день будет работать фуд-корт, организаторы обращают внимание, что у события есть предварительная регистрация, так как хочется, чтобы каждый гость почувствовал себя не наблюдателем, а участником нашего 12-часового art challenge.

- Выставку можно смотреть, слушать, трогать руками, можно общаться с авторами,- объясняет один из организаторов Дмитрий Новицкий. - Красочные муралы, нестандартные арт-фигуры, перфомансы на улицах города видят многие, но наверняка не знают лиц, которые за этим стоят. Их, героев современного искусства Беларуси, можно будет увидеть на выставке, создать объекты вместе с ними и принять участие в мастер-классах, а главное - узнать их историю. Потому что наш проект посвящен теме вызова, а кто, как не художники и конструкторы может передать его в визуальной форме. Они стали популярными не благодаря, а вопреки обстоятельствам и отобразили это в своих работах.

В основе каждой истории успеха лежит вызов. В принципе самого движения вперед лежит вызов. Его сложно определить или подогнать под шаблонные рамки, но это точно то, что заставляет нас всех самосовершенствоваться, порой идти против системы или устоявшихся правил, потому что только так можно сделать больше. Как не быть голодным и не экономить на красках и маркерах знает Митя Писляк. Надя Бука придумала свой стиль в искусстве и заставила всех признать его. Алексей Лосик с одинаковым рвением создает мозаики в церквях, резиденции президента и на Рублевке, а Олег Клейменов монтировал вдохновляющий медиа-арт для ТНТ и концептуальных фестивалей кино. Bazinato удивляется, почему его скульптуру «Великое существо» обсуждал и ломал весь город и признает, что за искусство ему били лицо. Андрей Бусел собирает ненужные вещи и делает из них инсталляции, таким образом, пытаясь убить скуку в минчанах. Ну а Mazda годами создает свои автомобили против правил и ни капли не теряет от этого в популярности.

Могут ли наши герои научить вас принимать вызов? Наверное, нет. Потому что вызов каждого - внутри себя. Но они точно могут рассказать, как не терять азарт и идти вперед, никого не слушая, а еще - показать свое искусство и постараться приобщить вас к нему в интерактивной форме. Эти успешные молодые представители арт-индустрии Беларуси стали популярными не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Каждый герой проекта поставил перед собой вызов: создать интерактивное произведение в рамках одного дня и не только удивить зрителей, но и сделать их участниками события, заставив подумать о чем-то чуть большем, чем просто искусство, - о своей жизни.

Когда: 1 мая, 10.00-22.00. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

Где: культурный центр «КОРПУС» (пр. Машерова 9/8).

Подробности:

- 10.00 - 12.00 - первомайский арт-завтрак. Вместе с Mazda запустим живое 360-фото на весь день.

- 12.00 - 13.00 - вместе с Надей Букой создадим вытинанку в уникальном стиле, который она изобрела сама.

- 13.00 - 14.00 - вместе с Олегом Клейменовым обсудим окружающий мир и цифровые технологии в нем за красивым визуальным рядом (медиа-арт).

- 14.30 - 16.00 - вместе с проектом современной классической музыки «Воскресенье» (Дарья Мороз (фортепиано) и Артема Шишкова (скрипка)) окунемся в музыкальный вызов.

- 16.30 - 17.30 - вместе с Bazinato препарируем искусство (беседа-молитва).

- 17.30 - 18.30 - вместе с Митей Писляком сделаем рукотворные принты и оставим себе на память.

- 18.30 - 19.30 - вместе с Алексеем Лосиком восстановим картины известных художников с помощью технологии дополненной реальности.

- 19.30 - 20.30 - вместе с Андреем Буслом (проек Hutkasmachnaа) создадим совместный постер.

- 20.30 - 22.00 - обсудим ваши вызовы под музыку DJ Helga («открытый микрофон» для любого желающего).

Специально для гостей кафе «Две жабы» откроет точки с едой и напитками во дворике культурного центра «КОРПУС» на весь день.