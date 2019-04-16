Не надо убиваться по поводу Нотр-Дама. Храмы горят, но не исчезают

…Не надо расстраиваться по поводу Нотр-Дама. Правда. Вот увидите, своим пожаром Нотр-Дам сделает для Парижа больше, чем если бы оставался сохранным. Пожар - это очищение.

Это участь всех храмов - гореть. Это всегда часть истории любого собора и даже любой маленькой церквушки. Таким образом они отсчитывают время, отмеряют эпохи.

Просто раньше телевизоров и соцсетей с айфонами не было, и мы не видели эти пожары в прямом эфире. И они нас не потрясали. А видеть, как горит практически самый известный храм мира, - это, конечно, шок, и слезы наворачиваются сами собой.

То есть расстраиваться можно, конечно, но не убиваться, потому что все будет хорошо с Нотр-Дамом. Нет ни одного древнего храма, который бы хоть раз не горел и его не восстанавливали.

Нотр-Дам-де-Пари летом 2012 года. На восстановление этой красоты потребуются долгие годы и миллиарды евро.Фото: REUTERS

Ну красиво же сгорел. Накануне Пасхи. И это теперь станет историей Парижа.

Но точно так же в Испании в конце гражданской войны в 1938 - 1939 годах горели и великое творение Антонио Гауди храм Саграда Фамилия (попала бомба) и Кафедральный собор в Жироне. А его считают одним из самых больших католических соборов в Европе - история его начинается так же глубоко, как и история Нотр-Дама.

Величественные храмы живут долго, поэтому в их жизни происходит много трагедий.

А в 1811 году Наполеон до руин сжег главный каталонский монастырь на горе Монсеррат. Наполен вообще разрушал все храмы на территории Испании, чтобы не оставлять у себя за спиной крепости. А год постройки того храма Монсеррат - это 1025 год, XI век. На момент уничтожения - 800 лет. Теперь на горе Монсеррат новый монастырь, и за 100 с небольшим лет у него уже накопилась богатая история. И, кстати, когда построился новый Монсеррат - это стало большим духовным событием для всей страны и послужило консолидацией для каталонской нации. И всех девочек в Каталонии стали называть Монсеррат.

Огонь охватил крышу собора за считанные минуты, не оставив пожарным шансов.Фото: REUTERS

И Нотр-Дам восстановят. Не в XIII веке живем! Знаете, сколько храмов (и гораздо более древних) тихо и мирно погибло во время неумелых реставраций? Тысячи! Когда после реконструкции я наконец увидела фасад Кафедрального собора Таррагоны без лесов, мне просто хотелось плакать. Ну просто дворец профсоюзов, а не катедраль (в отреставрированной части).

В городочке Риполь в предгорьях Пиренеев находится монастырь, который считают колыбелью каталонской истории и где похоронены первые каталонские короли, основатели страны. Монастырь основан в IX веке.

Реконструкция стерла (ну тут тоже помогли пожары и землетрясения) почти все. Остался только один уникальный портал, который дышит временем.

И потом - все белорусские, украинские, российские храмы точно так же пылали в костре революции. От некоторых не осталось и фундамента. Просто мы этого не видели... и те храмы никто не восстанавливал. Они погибли.

А Нотр-Дам восстановят. Храмы всегда горят. Они горят, чтобы начать какую-то новую историю. И если эта новая история начинается, - значит, все хорошо, значит, есть жизнь и есть идеи. И ведь чудо, которое почему-то мало кто заметил в том, что никто не погиб.

И знаете, в Европе уникальных древностей гораздо больше, чем указано в путеводителях. Уверена, совсем недалеко от Нотр-Дама есть такой же красивый и ужасный храм, пропитанный историей, каким был (и есть) Нотр-Дам! И эту эпоху, если вдруг ее полностью уничтожил пожар, можно посмотреть там. А у Нотр-Дама уже началась новая история... но буквально каких-то лет двести - и она станет старой... Храмы горят, но не исчезают.

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Ольга Улевич, фейсбук

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