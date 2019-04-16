«Я знаю, что зарплаты в вашей компании выше среднего…» Как говорить с работодателем о деньгах?

Кто должен первым заговорить о зарплате на собеседовании?

Чаще всего речь о зарплате заходит в конце собеседования, когда и кандидат, и наниматель уже присмотрелись друг к другу.

- Обычно работодатель спрашивает, на какую зарплату рассчитывает кандидат. В этот момент уместно совершенно честно ответить, сколько вы реально хотели бы получать, - говорит Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства «Квадрат». - Ваша задача к этому моменту - понять, за какие деньги вы готовы выполнять эту работу, исходя из того, что работодатель рассчитывает, что вы задержитесь на этом месте минимум на два-три года. Условия для будущих повышений зарплаты тоже имеет смысл оговорить прямо на собеседовании. Работодатель может начать торговаться, но и вам ничто не мешает это делать. Например, ссылаться на какие-то особенно сложные обязанности или на свою квалификацию. Если разговор строится грамотно и никто не выставляет нереалистичных требований, обычно стороны сходятся где-то на середине.

Какую зарплату попросить, чтобы не много, но и не мало?

Главный совет экспертов - изучить рынок. Сделать это можно разными способами.

- Чаще ходите на собеседования. Где-то к пятому - седьмому вы начнете понимать, сколько готов предложить вам рынок труда и сколько вы стоите как специалист, - советует Светлана Коростелева. - Еще один вариант - смотреть вакансии и резюме других соискателей на сайтах по поиску работы. Здесь нужно сделать скидку на некоторую необъективность: кандидаты могут завышать свои требования, наниматели - указывать зарплату от некой минимальной суммы или не указывать вообще.

Стоит ориентироваться и на вашу прежнюю зарплату.

- Это ваша примерная стоимость на рынке труда. Скорее всего, предыдущий работодатель адекватно вас оценивал и вряд ли стал бы переплачивать, - объясняет Светлана Коростелева. - Если уровень зарплаты хочется повысить, то не стоит пытаться увеличить сумму больше чем на 20 - 30%.

Что отвечать на вопрос «Почему вы хотите именно столько?»

- Здесь нужно руководствоваться принципом «сам себя не похвалишь - никто не похвалит», - смеется Светлана Коростелева. - Обязательно расскажите, какой вы прекрасный специалист, насколько хорошо знаете рынок товаров и услуг в этой отрасли, чего добились на предыдущем месте работы, какими иностранными языками владеете… Некоторые кандидаты идут на хитрости. Например, человек, который претендует на место специалиста по продажам, может сказать: «Давайте я прямо сейчас позвоню своему клиенту и предложу ваш товар». Скорее всего, наниматель откажется, но за рвение поставит плюсик. А еще работодатели ценят мотивацию работать именно у них. Поэтому к собеседованию нужно подготовиться: выяснить все о достижениях компании, в каких конкурсах побеждала, какая доля на рынке. Есть и такая уловка - фраза «Я знаю, что в вашей компании уровень зарплат выше среднерыночного». Тем самым вы подготовите почву, чтобы и вам дали зарплату выше рынка.

Иногда кандидаты приводят аргументы из жизни. Мол, хочу такую зарплату, потому что денег не хватает. Специалисты советуют так не делать, хоть и признают, что в некоторых случаях это может сработать.

- Есть работодатели, которые ищут кандидатов с какими-то проблемами. Когда человеку нужно платить кредит на квартиру или у него родился маленький ребенок, понятно, что он будет больше держаться за рабочее место, будет более лояльным сотрудником. Но пытаться манипулировать этим бессмысленно, работодателя не волнуют ваши проблемы, - говорит Светлана Коростелева.

Зачем на собеседовании спрашивают, сколько я зарабатывал раньше?

- Грамотный работодатель наверняка об этом спросит, - подчеркивает Светлана Коростелева. - Вы вправе ответить, что это коммерческая тайна, но опытный рекрутер или сам наниматель за пару минут вычислят цифру по косвенным вопросам. Например, спросит: «Вы говорите, что хотите зарплату в 1000 долларов. А вы на прошлой работе столько получали? А если меньше, то на сколько процентов?» Сильно отпираться от таких вопросов не стоит. Помните, что открытые и честные кандидаты больше располагают к себе. Если вы будете категорически отказываться отвечать на вопросы о предыдущей зарплате, работодатель может подумать, что вы пытаетесь его обмануть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

4 совета, как попросить повышения зарплаты

Совет №1. Выбрать правильное время.

- Во многих компаниях есть период подведения итогов работы за год. Это как раз момент, когда можно обсудить с начальником не только выполненные задачи и достигнутые цели, но и повышение зарплат, - говорит Ольга Надточаева, руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой компании «Здесь и сейчас». - Еще один удачный момент - перезаключение контракта. Тогда можно предложить руководителю заодно пересмотреть и зарплатные условия. Иногда при приеме на работу наниматели заранее оговаривают, через какой промежуток времени и на каких условиях может быть пересмотрена зарплата. Тогда по прошествии этого времени можно предложить нанимателю вернуться к обсуждению этого вопроса.

Совет №2. Заранее продумайте, почему вам должны платить больше.

- К разговору о повышении зарплаты нужно готовиться. Согласно исследованию, которое проводила наша компания, в коммерческих организациях основанием для пересмотра зарплаты являются данные об эффективности работы сотрудника и данные с рынка труда. Соответственно, положительный результат напрямую зависит от того, насколько убедительно вы сумеете показать свою ценность для компании как сотрудника. Поэтому во время разговора обязательно подчеркните значимость своей работы, вспомните все успехи и достижения, перечислите, какие задачи вы выполняли. Может, вы занимались обязанностями, о которых изначально не договаривались, или успели пройти обучение, аттестацию, повышение квалификации, которые потенциально повысили вашу стоимость на рынке труда.

Совет №3. Не шантажируйте начальника.

- Я много раз слышала от клиентов истории о том, как сотрудник, пытаясь их шантажировать, говорил: «Я хочу зарабатывать больше - или я ухожу». А ему и говорили: ну, тогда уходи, мы твою работу разделим между сотрудниками, еще и сэкономим. В итоге люди очень долго искали работу, а иногда, бывало, даже возвращались на прежнее место, куда их брали чуть ли не с меньшей зарплатой, чем была раньше, - приводит пример эксперт. - Это не означает, что с работодателем вообще не нужно заводить разговор на тему зарплаты. Просто к нему нужно подойти очень продуманно.

Совет №4. Не навязывайтесь.

- Не стоит слишком часто заводить разговор о повышении зарплаты, иначе работодатель может привыкнуть и перестанет обращать на ваши пожелания внимание. Один из моих клиентов говорил: «У моего главного бухгалтера почти каждый разговор сводится к тому, что он хочет больше зарабатывать. Это длится уже два года, и я просто перестал реагировать на его слова». О зарплате нужно говорить правильно, тогда шансы на успех повышаются, - советует Ольга Надточаева.