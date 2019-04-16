«Без билета» подарили Диме Билану песню «Мечтатели»

В понедельник в Минске выступил Дима Билан. А накануне концерта к нему в гримерку пришел вокалист белорусской группы «Без билета» Виталик Артист, чтобы вручить сюрприз в коробке, перевязанной алой лентой.

- Что это? Билеты на концерт «Без билета»? – рассмеялся Билан.

В коробке оказались фирменная поясная сумка и кассета группы.

- Ого, я тоже хочу такой раритет, - удивился Дима Билан.

Но повод для встречи был несколько иным. Дело в том, что российский артист то и дело выкладывает в инстаграм видео, в котором напевает песню «Без билета» «Мечтатели». Длится это довольно долго. Впервые певец выложил видео из Тайланда в 2012 году. Судя по обстановке, он жил в бунгало, а оператором стала девушка, которая так и осталась за кадром. На видео Билан стоит в майке, шортах и сланцах у раковины и моет посуду. А на весь дом играет песня «Мечтатели», и Дима Билан им подпевает. Откуда Билан знает песни «безбилетников», сам певец не говорит.

Похожие видео он выкладывал несколько раз, и фанаты артиста даже стали подумывать, что с песней у него связаны какие-то особенные переживания, и таким образом он дает кому-то знак: я помню и скучаю.

Собственно, теперь вы понимаете, что заинтригованный Виталий Артист не мог не прийти в гримерку к Билану, чтобы познакомиться и выяснить, что связывает известного певца с их песней?

- Короче, как это было, - сказал Дима Билан. - Я готовил к выпуску альбом «Мечтатель» и нарыл песню «Мечтатели». И все, эта песня идет сейчас лейтмотивом через мою жизнь.

Виталий Артист сказал, что готов подарить песню «Мечтатели» Билану, раз она ему так нравится, и тот может исполнять ее на концертах. А еще пригласил на концерт «Без билета», чтобы исполнить композицию дуэтом.

Виталий Артист, Дима Билан, концертный директор Женя Вегас, пиар-менеджер Сергей Андрианов. Фото: Сергей Андрианов.

Напомним, 28 декабря у «Без Билета» пройдёт концерт на «Минск-Арена». В нем примут участие все составы группы, прозвучат песни из альбома «Кино» и все лучшие хиты «Без билета». Кстати, про билеты: их можно купить от 22 до 40 рублей на ticketpro.by.