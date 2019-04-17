Идея инженера Анатолия Юницкого состоит в том, чтобы создать по всей планете сеть экологичных дорог для электрических транспортных модулей. В отличие от автомобилей струнный транспорт SkyWay располагается на втором уровне - дороги проходят над землей на специальных эстакадах. Движение контролирует компьютер, а для питания используются возобновляемые источники энергии.

После того как струнные технологии широко распространятся на Земле, амбициозный белорусский инженер предлагает обратить взгляды на небо - в космос. Туда он призывает вывести всю земную промышленность. Для этого Анатолий Юницкий разработал Общепланетарное Транспортное Средство, которое без использования ракет позволит доставить на орбиту миллиарды тонн груза. Сложно представить себе такое? Да, и именно поэтому замысел изобретателя вызывает жаркие споры как в среде профессионалов, так и у любителей науки и техники.

«Струнные транспортные системы: на Земле и в Космосе» - это манифест Анатолия Юницкого. В монографии он самым подробным образом излагает основы своей теории и рассказывает о науке, которая стоит за струнным транспортом и концепцией Общепланетарного Транспортного Средства. Впервые монография вышла еще в 1995 году, и с тех пор в новых редакциях только добавлялись свежие подробности о воплощении изложенных в ней идей. Теория проверяется и подтверждается практикой: струнные дороги уже построены и проверены, модельный ряд транспортных модулей постоянно растет - может быть, не за горами и проверка космической концепции Юницкого. Внимания к таким разработкам сейчас становится все больше. Например, в Японии анонсировали строительство космического лифта, а в США сразу несколько компаний работают над многоразовыми ракетами. В общем, космос снова в моде.

Кроме схем, чертежей и формул в монографии есть и другая, не менее важная часть - философская. В ней Анатолий Юницкий делится своим видением развития человечества и объясняет, почему у нас нет другого пути, кроме освоения космоса и отказа от неэкологичных технологий:

«Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам фантастическими и нереальными, но усилиями инженеров они обретали реальное воплощение. Наука дала нам инструменты, чтобы сделать мир лучше, но мы не хотим этим пользоваться из-за своей косности и консерватизма. Неужели сегодня, продолжая строить миллионы километров автомобильных дорог и считая ракету единственным ключом к космосу, мы готовы мириться с тем, что нам предстоит переселиться на Марс, по цене билета в одну сторону в миллиард долларов, и там умереть? Не хочется в это верить. Если это не так и мы хотим жить, то для этого нам необходимо обрести мужество измениться. Каждому из нас измениться! Мы не получили Землю в наследство от наших предков, мы взяли ее в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех у нас не будет - земная технократическая цивилизация исчезнет, как неудавшийся эксперимент Вселенной».

Инженер Анатолий Юницкий.

Об авторе:

Анатолий Эдуардович Юницкий - инженер из Беларуси, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» (Минск, Республика Беларусь). Автор более 140 изобретений, 18 научных монографий и более 200 научных работ. Автор идеи струнного транспорта SkyWay. Создатель научной и проектно-конструкторской школы в сфере струнных технологий. Со своей командой успешно осуществил комплекс лабораторных, стендовых, полевых и модельных испытаний основных составляющих инновационной транспортной технологии.

С 1977 года занимается разработкой концепции неракетной транспортной системы для освоения околоземного космического пространства - Общепланетарного Транспортного Средства (ОТС).

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