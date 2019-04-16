Концерт Димы Билана в Минске: Гагарин, пушки и конфетти

Зал «Фалькон клуба» переполнен. Сюда пришли поклонницы и поклонники самых разных возрастов, правда поклонницы в значительном большинстве. В ожидании Билана на креслицах примостились две женщины-подружки лет за 40. Время от времени одна из них встает и смотрит, появился певец или нет.

- Ну что? - уже не терпится увидеть певца ее подруге.

- Да нет его еще, - разочарованно отвечает та.

Проходит еще несколько минут. Фанатки уже несколько раз успели прокричать: «Дима! Дима! Дима!» Через полчаса на сцене все зашевелилось и наконец-таки появился Дима Билан.

- Вот он! Вот он! - пришла в восторг публика.

В Минске Дима Билан показал первое фентези-шоу мирового уровняФото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот момент на сцену с потолка спустилось громадное железное колесо. И туда стали… усаживать певца!

- Смотри, его фиксируют! - удивленно сообщает 17-летний подросток в стильном пиджаке своей юной спутнице.

Певец представил программу мирового уровня со спецэффектами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новое шоу Билана можно было увидеть в Falcon ClubФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем закадровый голос начал читать белые стихи: «…Моя первая вера - доверия наставника. Он дал мне имя, и я поверил в свою звезду. Моя первая мечта звучала голосами родных: Ты победитель!..»

Победитель Евровидении в сопровождении музыкантов и танцоровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты своими глазами увидели «Планету Билан»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А потом зазвучали… слова Юрия Гагарина перед полетом в космос! «Дорогие друзья, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной…» В зале зажглись прожекторы, и стало понятно: Билан сегодня решил забрать поклонников в свой космос и начал песню Alien, что в переводе означает «инопланетянин».

На сцену спустилось громадное железное колесо, на которое уселся певец.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сцена-космолет, на котором музыкант путешествует по своей ВселеннойФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Давайте уже договоримся в самом начале, что мы с вами споем вместе! – настраивает публику певецФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Друзья, привет! Я в Минске, у меня нет слов, но, думаю, скоро они появятся! - наконец-таки, поздоровался Билан и запел «Мечтателей».

- Давайте уже договоримся в самом начале, что мы с вами споем вместе! Ну, кто сегодня пришел потанцевать? - настраивает публику певец.

Атмосферности душевному выступлению добавляют и падающие конфеттиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители смолгли услышать лучшие песни Димы БиланаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Компания юных девушек уже совсем разогрелась и стала танцевать, параллельно снимая происходящее на телефоны.

- Не-не-не! Че, там сидим так грустненько? Мы никого сегодня в покое не оставим! - по всей видимости, певец нашел-таки в зале заскучавших. - Ручки, ручки, руки!

Минчане увидели настоящее фэнтези-шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Песня на английском языке Believe (Верю), с которой Дима Билан стал победителем «Евровидения -2008», приводит поклонниц в особый восторг.

- Димка лучший! Димка молодец! - с последних рядов девушки орут так, что весь зал оборачивается на них.

- Димка лучший! Димка молодец! – кричат девушкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

С очередной песней на английском Number One Fan Билан показывает настоящее шоу, которому не мешает даже его недавно сломанная нога. Подтанцовка в белых костюмах отплясывает, словно последний раз в жизни, а пока Билан распевает «у-у-у», взрывают пушки.

С очередной песней Билан показывает настоящее шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты снимали все происходящее на телефоныФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А-а-а! - кажется, публика в диком восторге.

- Э-эй, я знаю эту песню! - проорал кто-то из парней, только заслышав строчки: «Хей, как много друзей, танцуй веселей, закрою глаза - и все будет окей» - и начал активно подпевать.

Похоже, белорусская публика все-таки тронула своей отзывчивостью Диму БиланаФото: Святослав ЗОРКИЙ

После шоу певец наконец переходит к лирике и исполняет песню на стихи Марины Цветаевой.

«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, оттого, что лес - моя колыбель, и могила - лес, оттого, что я на земле стою лишь одной ногой, оттого, что я о тебе спою и никто другой», - атмосферности душевному выступлению добавляют и падающие конфетти.

Сюда пришли поклонницы и поклонники самых разных возрастовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Билан решил забрать поклонников в свой космосФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вскоре Дима Билан перемещается со сцены на некое подобие космической планеты. В особый восторг поклонниц приводит его полуголый торс.

«Ты мой океан, моя невыносимая, люблю тебя так сильно я... Ты мой океан, мой космос, моя вселенная, необыкновенная…» - под такие строчки парочка подростков совсем расчувствовалась и тесно прижалась друг к другу.

- Спасибо, вы океан, друзья! – певец отвесил залу лучший комплимент за весь концертФото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоже, белорусская публика все-таки тронула своей отзывчивостью Диму Билана. По окончании песни он даже отвесил залу лучший комплимент за весь концерт.

- Спасибо, вы океан, друзья!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖе

«Без билета» подарили Диме Билану песню «Мечтатели»

Известный артист признался, что композиция белорусской группы идет лейтмотивом через его жизнь (читать далее)