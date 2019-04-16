Французы после пожара в Соборе Парижской Богоматери: «Не волнуйтесь так, отстроят заново, будет еще красивей!»

О пожаре в Соборе Парижской Богоматери я узнала по пути с работы - по завыванию сирен и вереницам пожарных машин, которые устремлялись в центр города. Телефон запищал - посыпались сообщения. Я остановилась на обочине и открыла первое…

- Ужас какой-то, горит прямо сейчас, вертолеты летают, - прислала видео, сделанное из окна своей квартиры на шестом этаже османновского особняка на площади Монж моя французская подруга. - Надеюсь, крыша не обвалится… О боже, шпиль упал! Его нет!

Пожар вспыхнул вечером 15 апреля, когда рабочие покинули строительные леса.Фото: REUTERS

На часах было восемь. Ближайшие пять часов никто не отойдет от экранов телевизоров и телефонов - вся Франция будет наблюдать за огнем, полыхающим в самом сердце Нашей Дамы, как ласково называют собор французы.

- Включи новости! - шлют сообщения мои местные друзья. - Нотр-Дам горит! Я просто в ступоре - это так ужасно. Не могу отвести глаз от новостей.

К ночи, когда пожар удалось усмирить, горожане высыпали на улицы вокруг Сены, чтобы побыть рядом со своей Дамой в ее тяжелый час. На глазах у присутствующих слезы. Выходящих из огня пожарных встречают аплодисментами.

“Мы не платили за вход, она была свободной и гостеприимной, из своих кошельков мы можем отплатить ей за это», - написал в стихотворении вечером 15 апреля американский поэт Линдси, живущий в Париже. Эти стихи оказались пророческими - уже к полудню следующего дня на реконструкцию храма стали поступать средства. Семья Пино, которая владеет одним из известнейших люксовых торговых центров Парижа «Прантан», выделила на ремонт сто миллионов евро, столько же пообещал в Твиттере президент нефтяной компании «Тоталь», двести миллионов семья Арно - владельцы «Луи Виттон», десять миллионов поступят от региона Иль-Де-Франс, пятьдесят миллионов от мэрии Парижа, два миллиона евро переведет регион Рон-Овернь-Альпы. Шарлуа, первый заготовитель дуба во Франции, поделится деревом, а город Страсбург - экспертами, сведущими в сложных реконструкциях… И это только начало списка.

Огонь охватил крышу собора за считанные минуты, не оставив пожарным шансов.Фото: REUTERS

- Скорей бы объявили народный сбор, я тоже хочу вложиться в реконструкцию, - обсуждают между собой экспаты, - пускай это не моя страна, но как будто вчера сгорел кусочек моего сердца.

Коренные французы более сдержанны. В офисах все друг другу улыбаются, болезненный вопрос никто не поднимает… кроме меня.

- Да, это очень, очень грустно. Я увидела пожар издалека и сначала подумала, что это за пределами Парижа… потом поняла - о нет! - это Нотр-Дам горит, - и Беатрис с улыбкой переключается на другую тему. Наверное, мое лицо при это меняется, потому что Моэз, приехавший работать во Францию из Туниса, принимается меня утешать:

- Не волнуйся так, - он ищет что-то в телефоне. - В девяностых горел Виндзорский дворец, теперь Нотр-Дам. Этому риску подвержены все старые архитектурные сооружения, рано или поздно. Но с современными технологиями все можно отстроить. К тому же 30 процентов реликвий удалось сохранить. Отстроят заново, будет еще красивей,

- Лет через двадцать, не раньше, - острит Беатрис.

С огнем боролись четыре сотни пожарныхФото: REUTERS

Французы никогда не изменяют себе. Одна и та же нация встречает все вызовы с безукоризненной солидарностью и в то же время - с язвительной иронией. Свежий номер “Шарли Эбдо”, который скоро появится в киосках, вынес на обложку свою версию пожара в Соборе Парижской Богоматери. Накануне вечером президент Франции из-за трагедии отменил свое выступление, которое должно было подвести итоги Больших дебатов о кризисе и переменах в стране. С первой страницы журнала на французов смотрит карикатура на Эммануэля Макрона с хищным выражением на лице, увенчанная пламенеющим куполом Нотр-Дама и подписью: “Реформы? Я начинаю с крыши”.

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