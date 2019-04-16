Конная кавалерия из 40 всадников и 21 выстрел: как встречали Лукашенко в Анкаре

16 апреля Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию. У трапа самолета его встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города.

После белорусский президент направился в Аныткабир - Мавзолей Ататюрка, где возложил венок к усыпальнице национального лидера, основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля. Напомним, Мустафа Кемаль умер в 1938 году, мавзолей заложили в 1944-м. Тело Мустафы Кемаля покоится в нижней части мавзолея под 40-тонным надгробным камнем. В сосуды около гробницы положена земля из разных регионов Турции. За 15 лет правления Кемаля Турция изменилась - в каждом населенном пункте была построена школа, религия была отделена от государства, арабский алфавит заменен на латинский, законодательство переписали под международные стандарты, а женщины получили равные права с мужчинами.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла в Белом дворце - официальной резиденции турецкого лидера. Как сообщает belta.by, еще на подъезде к Белому дворцу кортеж Александра Лукашенко встретила конная кавалерия из 40 всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, на фоне которых по национальной протокольной практике был сделан 21 выстрел.

Напомним, предыдущий визит Лукашенко в Турцию был ровно три года назад – в апреле 2016 года. Тогда он принял участие в саммите Организации исламского сотрудничества, и провел в Стамбуле несколько двухсторонних встреч. Для собравшихся гостей был дан ужин на шикарной яхте Savarona, которая стоит 60 миллионов долларов. Savarona - одна из самых больших яхт в мире. Люксовый корабль длиной 136 метров был самой большой яхтой в мире, когда ее выпустили – в 1931 году. На роскошном судне имеется 16 номеров, сходни с 282 золотыми ступенями, кинозал, турецкая баня и посадочная площадка для вертолета. Более того, яхта Savarona имеет богатую историю: в прошлом веке она была плавучей резиденцией первого правителя Турецкой Республики - легендарного Мустафы Кемаля Ататюрка. Сейчас яхта находится на балансе Министерства культуры и туризма Турции, но ее постоянно арендуют турецкие бизнесмены. На этой же яхте после ужина состоялась и двухсторонняя встреча с Эрдоганом. Журналистов на нее не пустили.

БУДЬ В КУРСЕ

Лукашенко в Турции - уже в пятый раз.

Впервые Лукашенко побывал там 23 года назад - в 1996 году там подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Минском и Анкарой. Официально с Эрдоганом он встречается в четвертый раз. В предыдущий раз это было в конце 2016 года в Минске – визит переносили из-за неудачной попытки военного госпереворота в Турции. В Минске Эрдоган тогда возложил цветы на площади Победы и открыл минскую мечеть – на завершение строительства которой турки выделили 7 миллионов долларов. Интересно, что в Беларусь Эрдоган привез роту автоматчиков и два броневика, на которых передвигался по Минску. Но это не спасло его от атаки соотечественников: все хотели сделать с турецким президентом селфи.

Неофициальная предыдущая встреча состоялась два месяца назад в Сочи – тогда Путин пригласил Лукашенко присоединиться к неформальному чаепитию с участием президентов Турции, Ирана и России. На видеокадрах слышно, что Лукашенко рассказывает Эрдогану что-то о горах и лыжах.

ЕСТЬ ВОПРОС

Чем торгуем с Турцией?

Импорт: последние три года на уровне 730-800 миллионов. Скачок произошел в 2016 году – до этого было на уровне 410-480 тысяч. Больше всего мы покупаем в Турции овощей и фруктов, трикотажные ткани, синтетические нити, одежду и обувь, а еще запчасти для автомобилей и тракторов.

Экспорт меньше: в 2013-2014 году он был на уровне 165 миллионов долларов в год, в 2016 году снизился до 85. В 2018 году поднялся до 183 миллионов. Мы продаем в Турцию калийные удобрения, акрилонитрил (это компонент для производства пластмасс), синтетические волокна и нити; стальные полуфабрикаты и проволока, льняные ткани, сливочное масло и сухое молоко.

Самое крупное турецкое «владение» - сотовый оператор life, 80% которого в 2008 году купил за 600 миллионов долларов «Тюркселл». На втором месте - гостиница «Краун Плаза Минск», которая обошлась турецкому инвестору в 34 миллиона долларов. Всего же в Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала.

В Турции работает один прямой субъект белорусской товаропроводящей сети компания «БНХ Петрокимия», учрежденная «Белнефтехимом». В декабре 2016 года открыто представительство «МАЗа».