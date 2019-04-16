«Призываем абитуриентов не испытывать судьбу». РИКЗ о недовольствах новой методикой подсчета баллов на ЦТ

11 июня у абитуриентов начинается централизованное тестирование. В этом году изменилась методика подсчета баллов на ЦТ. По новой методике уже считали результаты репетиционного тестирования. Репетитор Евгений Ливянт поделился баллами своего ученика: за 4 правильных ответа по физике - 32 балла. Люди в комментариях стали возмущаться: так что, можно наугад расставить крестики и все равно наберешь треть от максимального результата?

- Надеяться только на угадывание? Я бы не советовал, - говорит директор РИКЗа Юрий Миксюк. - Я призываю всех абитуриентов не испытывать судьбу, попытка сдать тест только одна. Одно дело бросать кубик сколько хочешь раз, а второе - заполнить бланк ответов.

Юрий Иванович прокомментировал недовольства новой системой подсчета баллов на ЦТ и предположения, что ввели ее, чтобы вытянуть двоечников.

- На самом деле эта система реально отражает уровень абитуриентов в выборке всех учащихся, - говорит директор РИКЗа. - Когда идут сравнения, нужно понимать, как работала старая методика и что она измеряла, и как работает новая методика. Когда мы говорим «раньше сдавали на 30 баллов», это значило, что абитуриент выполнял 30% заданий. Эта оценка не могла оценить уровень знаний. Новая методика не придумана нами, она научно обоснована и используется в мире. Она позволяют не просто ранжировать, но и оценить в абсолютной величине уровень знаний. Если выпускник сегодня набирает 40 баллов, это коррелирует с его учебными успехами и соотносится со всей выборкой абитуриентов.

Несмотря на то, что результаты ЦТ могут быть в этом году выше, чем были в прошлом, пороговые значения остались прежними.

- В этом году у нас возникла ситуация, когда будут действовать сертификаты и 2018, и 2019 года - баллы считались и по старой, и по новой методике, - говорит Юрий Миксюк. - Абитуриентам, которые собираются принести прошлогодние сертификаты, мы рекомендуем пересдать ЦТ, показать более высокий результат.

В этом году мы не меняем пороговые значения, чтобы абитуриенты не волновались. А в следующем году проанализируем результаты, сделаем выводы и изменим пороговые значения