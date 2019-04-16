2019-04-16T21:51:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусов депортировали из Израиля: «Ехали на отдых, а оказались в камере»

Минчанин Андрей Белясов вместе с отцом потеряли крупную сумму денег, так и не отдохнув на курорте
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В ближайшие десять лет Андрей не сможет посещать Израиль, но желание туда ехать нет у самогоВ ближайшие десять лет Андрей не сможет посещать Израиль, но желание туда ехать нет у самогоФото: Соцсети
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Предприниматель Андрей Белясов из Минска в Израиле был несколько раз - в один год ездил туда с женой, в другой - с матерью и сыном. В этом году мужчина решил подлечиться на Мертвом море, отправившись на курорт вместе с 69-летним отцом. Но отдых сорвался – мужчин депортировали.

- Мы вылетали из Минска 7-го апреля. Поездку организовала турфирма. У нас была забронирована гостиница, была оплачена и страховка, билеты были «туда и обратно». И по прилету в Израиль на паспортном контроле мы предоставили все документы, - рассказывает «Комсомолке» Андрей. – Нас спросили, с какой целью мы прилетели в страну. Я ответил, что едем на оздоровление. На каждого из нас было по тысяче долларов. После этого нас провели в отдельную комнату. Там нам задавали разные вопросы. Спросили, зачем взяли с собой столько много денег? Я сказал, что в гостинице у нас не оплачены обеды. Плюс мы захотим поехать на экскурсии, купить сувениры. Был вопрос и о том, почему я часто езжу в Польшу. Пограничницу мы не убедили. Услышали от нее, что мы время и нам не верят. Получив бумагу о депортации, мы поговорили с полицейским, который поинтересовался нужны ли нам лекарства. После этого нас посадили в машину и отвезли в пункт для задержанных.

Андрей вспоминает, что условия в их камере и содержание там были не очень.

- Нары двухэтажные. В день прогулка всего 10 минут, утром – чай с бутербродом, в обед – горячее. На ужин опять чай с бутербродом. Воду нам давали. Всего мы пробыли в камере пару дней: в воскресенье нас привезли, а во вторник мы улетели домой.

Раньше Андрей посетил в Израиле реку Иордан Фото: Соцсети

Раньше Андрей посетил в Израиле реку ИорданФото: Соцсети

По словам Андрея, в камере были люди из разных стран.

- У одного итальянца было с собой 600 евро. У него спросили в аэропорту: «А почему у вас так мало денег? Вы приехали в самую дорогую страну мира». К слову, стены камеры и нары были расписаны зубной пастой: люди писали, откуда они и сколько провели в камере дней. Оставляли такие записи и белорусы.

Несостоявшийся отдых в Израиль обошелся Андрею в приличную сумму – около 4 тысяч долларов.

- Одни билеты на самолет на каждого обошлись в 400 долларов. Плюс жилье, трансфер. Сейчас мы ведем переговоры с гостиницей – просим вернуть нам деньги.

Желание ехать в Израиль у Андрея больше нет.

- Да и у меня закрыт въезд в эту страну на 10 лет. При этом в паспорте у меня нет никаких отметок, - говорит Андрей. – Обидно, что мы с отцом оказались в такой неприятной ситуации. Израильские власти могли бы прописать четкие правила для пересечения границы: какие документы нужно иметь с собой туристу, как отвечать на вопросы сотрудникам погранслужбы, чтобы не быть без причины депортированным.

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