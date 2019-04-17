Ленин на территории завода «Полесьеэлектромаш» стоит, разумеется, еще с советских времен - с 1981 года. Бюст уже не раз подкрашивали и белили. В этом году накануне дня рождения Ильича на заводе решили его не просто в очередной раз покрасить, а раскрасить. Чтобы был «как живой».

Почти сорок лет бюст Ильича просто красили в серый или белый цвет. Фото: Медиа-Полесье.

- День рождения Ленина мы на заводе не отмечаем, но вторую жизнь памятнику решили дать, это ведь часть нашей истории, - рассказала заместитель директора по идеологии Татьяна Курилович. - Наш художник специально фотографии старые изучал, чтобы получилось похоже.

В Лунинце раскрасили Ленина, чтобы был как живой. Фото: социальные сети.

Так у Ленина, который почти сорок лет был просто одноцветным бюстом, появился черный пиджак, белая рубашка, галстук. Художник прорисовал ему глаза, брови, усы, бородку и волосы, а лицо покрыл краской телесного цвета. Раскрашенный Ленин сразу привлек внимание горожан, его много фотографировали. Но через несколько дней он снова стал однотонным, но уже не серым, а бронзовым. На заводе рассказывают, что Ленин с человеческим лицом не понравился руководству района. Пришлось переделывать.

Раскрашенный Ленин не понравился руководству района, и его покрыли бронзовой краской. Фото: социальные сети.

- Не обидно было? - спросили мы у художника Сергея Гридюшко. Он рисовал Ленину лицо, он же его и закрашивал бронзой.

- Нет, я это воспринял философски. Знаете, как буддисты рисуют мандалы разноцветным песком, а потом сметают их одним движением руки? - говорит Сергей. - Будем считать, что потренировал свои навыки.

В Лунинце есть еще один Ленин с человеческим лицом, но где он, знают немногие. Фото: предоставлено читателем "КП".

КСТАТИ

В российском Саратове раскрашенный Ленин стал достопримечательностью. Местные художники рисуют на постаменте и на фигуре вождя цветы. Под Витебском в прошлом году в одном из садоводческих товариществ установили Ленина с котиком. А в Лунинце Ленин с человеческим лицом все же есть. Но это совсем другой бюст, и находится он в другом месте.