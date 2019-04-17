«Такая пагубная страсть». Начальника ТЭЦ судят за хранение пулемета, автоматов и целого арсенала

Подробности этого дела поражают: пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок и столько же пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов… Такой арсенал хранил дома начальник теплоэлектроцентрали Городейского сахарного комбината.

Еще 7 сентября на подъезде к Гомелю инспекторы ГАИ остановили Леонида, в машине которого были тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов, винтовку, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра. Но, как оказалось, это далеко не вся боевая коллекция мужчины. В его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски.

В суде Леонид рассказал, что ехал в Гомель к знакомой женщине, на обратном пути «хотел где-нибудь спокойно пострелять», а зачем вез с собой столько оружия, объяснил так:

- Мало ли что случится, в дороге, например. Резко, как в Украине. А ты не готов.

Леонид уверенно и даже бойко держится в суде, не унывает и свою вину полностью признает. Мужчина говорит, что начал увлекаться оружием больше 20 лет назад, когда в его коллекции появился первый пистолет - остался в наследство от дедушки. А потом через родственника Леонид познакомился с офицером, который служит в спецназе. После этого арсенал начальника ТЭЦ стал более серьезным. А часть оружия он покупал у знакомого егеря.

- Такая пагубная страсть, - признался Леонид в суде. Он называл суммы, за которые ему продавали оружие. Например, автомат Калашникова обошелся в 1300 долларов, за пистолеты пришлось отдать от 300 до 750 долларов, а пулемет достался всего за 300 долларов. При этом все было боеспособным.

Начальник ТЭЦ подчеркивает, что был коллекционером, и любовь к оружию у него появилась еще с «советской школы», уроков военной подготовки:

- Если бы я марки коллекционировал или бабочек, вы бы не задавали таких вопросов. Понимаю, что в нашей стране это запрещено. Но благодаря таким людям хоть что-то осталось, хоть что-то есть в музеях!

Командир взвода спецназа Николай из Столбцов полностью отрицает свою вину. Он утверждает, что его оговорили, и пулемет, гранаты и другие боеприпасы он не продавал Леониду. А третий фигурант признает вину частично. Судебное следствие продолжается, и всем троим обвиняемым грозят серьезные сроки - до 7 лет лишения свободы.