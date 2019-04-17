Украинская четвероклассница нашла могилу автора «Шляхцiча Завальнi» у себя во дворе

В украинском городке Чуднов в Житомирской области, вероятно, нашли могилу белорусского писателя XIX века Яна Барщевского. В этом местечке один из основателей белорусской литературы провел последние годы жизни и умер в 1851 году.

Находка оказалась абсолютно случайной, и о ней могли бы узнать еще в начале 2000-х. Именно тогда около частного дома одной семьи раскопали траншею, чтобы провести газовую трубу, и наткнулись на чугунную плиту.

- Она лежала в земле на глубине 50 сантиметров. Весила около 30 - 35 килограммов, - говорится на региональном сайте chudnivnews.in.ua.

Тогда плита была ржавой, и никто не обратил на нее особого внимания. Недавно хозяин решил зацементировать двор и, чтобы сэкономить цемент, небольшую часть земли решил закрыть этой плитой. К этому времени с плиты стерлась ржавчина, и стало возможным прочитать надпись. Взрослые решили, что надпись на плите на немецком языке, и не придали ей особого значения, а их дочка четвероклассница Лена решила проверить. Ввела несколько слов в интернете и увидела информацию про Яна Барщевского. В переводе на русский надпись на плите звучит так: «Почитатель Бога, природы и людей. Писатель вдохновения и чувства. Жил достойно 70 лет».

Возраст мог бы помочь идентифицировать писателя-фантаста, но проблема в том, что точный год рождения Яна Барщевского неизвестен. Но, учитывая место смерти писателя, вполне вероятно, что эта могильная плита принадлежит ему.

В комментариях к новости на украинском сайте многие высказывают восторги, какая молодец юная Лена - любознательная и пытливая. Однако семья девочки не ожидала такого серьезного внимания и пока не общается с журналистами.