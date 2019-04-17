Лор Василий Мельник: Громкая музыка в наушниках может привести к болезням сердца даже в молодом возрасте

ДОСЬЕ «КП»

Василий Федорович Мельник, оториноларинголог, доктор медицинских наук. Начальник оториноларингологического отделения Республиканского госпиталя департамента финансов и тыла МВД, в госпитале - с 1984 года. Академик Международной инженерной академии. Внедрил современные лазерные технологии в практику хирургов-отоларингологов Беларуси. Написал более 100 научных статей, две монографии, владеет патентами на пять изобретений. Профессиональный стаж - 39 лет.

- Василий Федорович, ученые считают, что шум негативно сказывается на организме, провоцируя неврозы, сердечно-сосудистые проблемы и даже инфаркты с инсультами.

- Различные звуки постоянно влияют на наш организм. Лет 20 назад шума было меньше, и это не так отражалось на здоровье, как в последние годы. Появилось много машин, производственной и бытовой шумовой техники, которая зашкаливает в децибелах. Каждую пятилетку усугубляются все болезни, связанные с шумом. Да, шум провоцирует заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, появляется много неврозов. Человек плохо спит, становится раздражительным, копит стрессы, начинаются изменения внутренних органов. Например, у работников оркестров, где постоянно большие шумы, в два раза больше заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастритов и язв. На первых порах ухо адаптируется ко всему, но лишь на определенное время. У каждого свое слабое место - в том числе порог восприятия и сопротивляемость звуковым воздействиям.

Василий Мельник советует минимизировать любые нагрузки, оставляя только положительные эмоцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые врачи громких соседей называют медленными убийцами. Что бы вы посоветовали людям, которые постоянно, особенно по ночам, подвергаются шумовому воздействию?

- Договариваться. Если не можешь изменить ситуацию - меняй отношение к ней. Для начала я бы посоветовал ограждать себя от ночного шума - для это существуют беруши, наушники. В дальнейшем, если договариваться не удается, может встать вопрос о смене места жительства - здоровье точно стоит дороже.

В большинстве домов слабая звукоизоляция, поэтому воздействие шума на людей велико. Звук по силе делится на децибелы. Например, наш разговор - 20 децибел, негромкая классическая успокаивающая музыка будет тоже на уровне 20 децибел. Шум бытовой техники - 30 - 50 децибел. Если кратковременно, они на человека мало влияют. Но бывает постоянный, системный шум, если 50 децибел и выше, это доказано учеными - такой шум вреден для организма, если не защищаться - в организме начнутся функциональные изменения, а потом и серьезные проблемы со здоровьем. В древние века практиковали даже казнь под колоколом: били в колокол, и человек медленно под ним умирал.

«Уберите проблему в шее - и шум в голове уйдет сам»

- Но не все звуки вредны. Есть приятные, даже полезные, в районе 20 - 30 децибел - негромкая музыка, интересная разговорная речь, к которой прислушиваешься. Но большинство звуков - вредны. Есть и инфразвуки (звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. - Ред.) Человек воспринимает звуки от 16 до 200 килогерц. Все, что ниже - инфразвуки, человек их не воспринимает, но они на него действуют. Эти звуки издают, например, электроприборы. Они не все вредные, но определенные колебания герц бывают довольно опасны. Но полное отсутствие звука - тоже плохо для человека, звуковой вакуум сказывается негативно.

Написал более 100 научных статей, две монографии, владеет патентами на пять изобретений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как часто к вам обращаются пациенты с нарушением слуха?

- Часто, если проблемы со слухом - первым делом идут к лору. А мы разбираемся с наружным, средним и внутренним ухом. Наружное - это рупор, улавливающий и усиливающий звуки. Человек поворачивает голову на звук, у животных просто натопыривается ухо. Внутреннее ухо состоит из системы косточек, которые передают звуковые колебания с барабанной перепонки на внутреннее ухо, которое уже охраняет нас от резких звуков, приглушая их. Потому что сила звука выше 120 децибел может разорвать барабанную перепонку, а 180 децибел могут оказаться смертельными. Такое часто случалось в военное время, иногда и сейчас бывает на полигонах. К нам привозили после взрыва гранаты, с контузией - разрывается косточка, из уха течет кровь. Дезинфицируем и назначаем полный покой. Бывают большие разрывы - тогда делаем пластику уха. В тяжелых случаях снижение слуха оборачивается глухотой, иногда такое случается и после ДТП.

- А взрывы петард?

- Да, нередко к трагедиям приводит баловство. Иногда просто балуются - и дети и взрослые: хлопнули друга по уху, акустика сработала - и все, человек оглох.

- Подростки часто в наушниках - с громкой музыкой, в компьютерных играх. Чем это может обернуться?

- Это может привести к неврозам, потере слуха, заболеваниям сердца даже в молодом возрасте. Ухудшается сон и аппетит, возникают непроходящие головные боли, развивается повышенная агрессивность. Молодежь обязательно нужно переключать на что-то, отвлекать. Лучше всего - двигательная активность.

- Расскажите про первые признаки начинающейся глухоты.

- Есть ранние симптомы - появление шума и писка в ушах при нормальной остроте слуха. Особенно ночью, когда человек засыпает, но может быть и днем. Эти шум и звон создают погибающие клетки слухового аппарата. Нужно сделать аудиограмму, и по тонам - особенно по высоким - можно определить ранние признаки снижения слуха и начала неврита слухового нерва, который приводит к глухоте. Определить это человеку сложно, появляется писк - и все. Человек нередко отмахивается, не слышит определенные тона и начинает переспрашивать. Если бабушка или дедушка перестает слышать самый громкий звук телевизора - значит, пора ставить слуховой аппарат.

- Но шум в ушах - это часто следствие развития шейного остеохондроза. Как отличить?

- Да, писк, шум в голове и снижение слуха чаще бывают сосудистого характера. Это может быть проявление гипертонии, следствие шейного остеохондроза. Может присоединиться и закладывание ушей. При разном положении шеи шум может исчезать или усиливаться. Это происходит потому, что внутреннее ухо питает сосуды, которые проходят через позвоночный канал. Серьезный остеохондроз может проявляться снижением слуха даже в молодом возрасте. Первым делом надо убрать проблему в шее - тогда и писк-шум уйдут сами.

«Молодые женщины часто теряют слух из-за нервных срывов»

- Сейчас часто даже молодые слух теряют, особенно после нервных срывов. В первую очередь женщины - у них более подвижная психика, гормональные перестройки - а это все очень влияет. Даже молодые женщины обращаются с непонятно откуда взявшимся невритом слухового нерва - уже с двух метров не слышат. Была ситуация, когда женщина год ходила с периодическим шумом в ушах, не обращала внимания. Пришла уже со сниженным слухом, назначили серьезное лечение: сосудорасширяющие капельницы, баротерапия хорошо подходит - это насыщение организма кислородом под давлением. Если не обращать внимания на такое состояние, пару месяцев - и слух даже у молодых не восстановишь. Нервные окончания - очень чувствительные, при резких звуковых воздействиях быстро погибают.

Василий Мельник считает, что звуки постоянно влияют на наш организмФото: Святослав ЗОРКИЙ

На состояние ушей влияет и состояние носа - сразу за носом расположено устье слуховой трубы. Особенно страдают уши от увеличенных воспаленных аденоидов у детей. У взрослых из-за затяжной инфекции могут разрастаться полипы, а уши может то закладывать, то откладывать. Если ничего не делать - начинается снижение слуха. Любая инфекция может повлиять на слух - даже банальная простуда. При гайморите по задней стенке гортани слизь из носа стекает прямо на слуховую трубу, воспаляя ее. Если в таком состоянии лететь на самолете, будут сильные боли в ушах. Раньше я часто оперировал хронические отиты, которые разрушали кость. Если вовремя начать лечить - можно восстановить. Но иногда или ситуация развивалась бессимптомно, или люди занимались самолечением, на печке грели ухо - и приезжали, когда доходило до некроза и серьезных операций. Гной копится, выйти ему некуда, наружу не пойдет, прорывает в мозги - и развивается менингит, тяжелые абсцессы.

- Слух, как и зрение, как не береги - с возрастом все равно ухудшается?

- Да, с возрастом слух немного притупляется. Хотя, бывает, живут до 90 лет - и слышат, и видят нормально. У большинства же сосуды уже не те, давление повышается, сахарный диабет может привести к серьезному снижению слуха. Нарушается микроциркуляция во всем организме и в ушах тоже. Еще снижает слух неправильное принятие антибиотиков и наркозы. Был случай, когда женщина после наркоза почувствовала шум в ушах. Скорее всего, препарат, который ей вводили, не подошел и дал такое побочное явление. Или обращалась женщина лет 50, а уже почти не слышит. Переболела пневмонией, принимала сильную дозу лекарств - и слух понемногу начал снижаться, вплоть до глухоты.

«Особенно опасно прибрежное купание в морской воде»

- Врачи запрещают чистить уши ватными палочками, но многие все равно чистят. Вредно?

- Можно чистить уши ватными палочками - только неглубоко, а вращательными круговыми аккуратными движениями. Но уши должны самоочищаться. Вот вы кушаете, жуете, мышцы работают, выталкивают серу. Если вы чувствуете, что в ухе застой, что образуются серные пробки, надо чистить, вплоть до того, что промывать уши в медучреждении. Бывают такие застои, что и воспалиться может, не надо запускать. Особенно опасна морская вода, прибрежное купание. Возле берега она грязная - там все инфекции, уши часто воспаляются. В первую очередь воспаляется кожа слухового прохода, это наружный отит. Его сразу видно - из уха течет что-то непонятное. Дальше воспаляется среднее ухо - начинаются сильные боли. Тогда уже надо чистить слуховые проходы и закладывать лекарства. Часто такое привозят из отпуска, потом мучаются. Иногда этому способствует анатомическое врожденное строение слухового прохода - костный выступ перед самой барабанной перепонкой способствует образованию углубления, где скапливается всякое. Если вы знаете, что уши слабое звено, перестрахуйтесь - перед купанием, плаванием положите в уши ватки, смоченные вазелином, или беруши, чтобы перекрыть поступление воды.

Есть приятные и даже полезные звуки для нашего слуха - например, негромкая разговорная речь. А вот чрезмерно громкая музыка, особенно в наушниках, может привестик неврозам, потере слуха и даже проблемам с сердцем.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Правда, что беруши опасны. Они могут нести инфекции и от них развивается зависимость?

- Бывает и зависимость, но, если соблюдать гигиену берушей, это не страшно. Просто после каждого использования их надо вымыть в теплой воде с мылом и высушить. И каждый раз аккуратно чистить уши. Иногда после берушей на коже начинается воспаление, тогда стоит сделать перерыв, воспаление промокнуть перекисью, а затем ваткой с 3-процентным раствором борного спирта или другим дезинфицирующим средством. Да, для многих беруши - спасение. Если храпит муж - беруши необходимы, иначе заработаете бессонницу и невроз. А мужа надо лечить, храп - это нарушение дыхания, синдром апноэ - мгновенной смерти во сне - никто не отменял. Дышит-дышит - на секунду дыхание остановилось, и начинается нехватка кислорода для мозга и для сердца. Это состояние может спровоцировать аритмии, инфаркты, инсульты. Тем более если больное сердце - человек может уже не задышать. В таких случаях, чтобы убрать храп, мы делаем операции на мягком небе - лазерную реконструкцию, и человек возвращается к обычной жизни. Сегодня, например, делал такую операцию 68-летнему мужчине.

- Читала, что женщины менее устойчивы к шуму, нежели мужчины.

- Да, женщины более ранимы в этом смысле. Мужчины лучше адаптированы к громким звукам, у них более стабильная нервная система.

- Посоветуйте, как расслабляться людям, которые в будни находятся под шумовым воздействием.

- Устраивать дни тишины. После интенсивной работы организм всегда требует отдыха, в любом деле, в том числе и в слуховой нагрузке. Поезжайте на природу, отвлекитесь - все это укрепляет сопротивляемость организма. Человек чувствует усталость - в нее входят и физические нагрузки, и умственные, и слуховые, и глаза устают. Тогда нужно минимизировать любые нагрузки, оставляя только положительные эмоции, поскольку отрицательные лишь усугубят и так непростое состояние.