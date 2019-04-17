«Самому маленькому студенту, который едет учиться за границу, 6 лет, а главное перед учебой за рубежом - подтянуть иностранный язык»

За круглым столом в пресс-центре «Комсомолки» эти и другие вопросы обсудили руководитель информационного Центра DAAD в Минске Дженни Эттрих, основатель консалтингового образовательного агентства BELSTUDY INTERNATIONAL Елена Данилюк и руководитель компании Royal Sky Наталья Аникеенко.

- Дженни, перед круглым столом вы сказали, что удивлены, как белорусы хотят учиться за рубежом, хотя белорусское образование вы назвали хорошим. Что так привлекает в учебе за границей?

Дженни Эттрих: - Тут нужно различать мотивации школьников, бакалавров, магистрантов и аспирантов. Для начинающего ученого, например, просто необходим опыт пребывания и учебы за рубежом. Это важно для его карьеры. И если мы говорим об ученых, Германия играет особую роль, потому что эта страна занимает первое место в Европе и третье место в мире по регистрации новых патентов.

Наталья Аникеенко: - Великобритания в первую очередь привлекает своими перспективами. Корпорации-лидеры предлагают талантливым студентам стажировку с дальнейшим трудоустройством. За время моей работы у меня уже есть студенты, которые получили практику в компаниях с мировым именем. Например, в Mercedes-Benz, в Four Seasons и в Qatar Airways. То есть у них появляется возможность посмотреть и пощупать, как работают мировые лидеры, что, несомненно, является прекрасным опытом для дальнейшей карьеры.

Наталья Аникеенко, руководитель компании Royal Sky.

Елена Данилюк: - В некоторых областях образование в Беларуси действительно соответствует самым высоким мировым стандартам, это, например, IT-направление, энергетика или медицина. Я помогаю многим иностранным студентам начать обучение в Беларуси. Зарубежное же образование (и так происходит во всем мире) в основном интересует тех, кто не может найти на родине интересующую их программу, или тех, кому необходим международный опыт в рамках выбранной специальности. Конечно же, в первую очередь всех интересуют страны с бесплатным обучением - например, такие как Германия, Чехия, Словакия, а также программы с грантами на обучение. Есть еще программы по обмену. Например, БГУ оправляет студентов по обмену в Китай. Эта сфера тоже относится к международному образованию. Существует также рынок изучения языков за рубежом, к нам едут учить русский, а белорусы отправляются за рубеж учить английский, немецкий, французский и так далее. Так происходит во всем мире, иностранцы едут учить языки в те страны, где они родные.

Дженни Эттрих: - Добавлю, в Германию часто едут выпускники белорусских вузов, которые получили здесь первое высшее образование, чтобы доучить те предметы, которых не хватало.

Дженни Эттрих, руководитель информационного Центра DAAD в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елена Данилюк: - Да, взрослый человек уже точно знает, чего ему не хватает для успешной карьеры. Но все-таки это уже не является таким трендом, как это было 5 - 8 лет назад. В основном сейчас родители планируют будущее своих детей. И если уж семья решила, что ребенок будет учиться за рубежом, то, скорее, поступать такой ребенок за рубеж будет сразу после школы.

- Давайте подробнее поговорим об учебных предметах. За какими предметами студенты стремятся поехать за границу?

Наталья Аникеенко: - Я бы не сказала, что у нас не хватает каких-то предметов. Скорее, у нас не достает первоклассного оборудования. А новейшие технологии очень важны для технических специальностей. И еще одна причина - за границей более персонализированный подход. Я хочу отметить, что все мои студенты удивляются индивидуальному подходу в вопросах преподавания.

Дженни Эттрих: - В Германии, кстати, профессора говорят, что выпускники белорусских вузов лучше подготовлены по химии, биологии, чем немецкие студенты.

Елена Данилюк: - Все-таки есть определенные предметы, которые, как считают белорусские выпускники, можно пройти только за рубежом. И в некоторых случаях это правда. Например, в области авиации, туризма и гостиничного бизнеса; в области биотехнологий и медицинских нанотехнологий; в области креативных индустрий, дизайна, кино- и видеопродакшена, анимации; в области международной логистики, производства новых материалов. Но главное, что можно получить за рубежом, - это практика, которая бесценна для дальнейшей карьеры студентов и которая является частью многих учебных планов в университетах мира.

Елена Данилюк, основатель консалтингового образовательного агентства BELSTUDY INTERNATIONAL.

- А какие специальности выбирают белорусские студенты за рубежом?

Дженни Эттрих: - Опыт нашей работы показывает, что выбор специальностей за рубежом мало отличается от выбора специальности в Беларуси. Многие белорусы интересуются экономическими специальностями. Они и здесь это изучают, и за рубежом. Но в целом спрос есть на все направления.

Наталья Аникеенко: - Да, самые востребованные направления - бизнес, маркетинг, экономика и все, что с ними связано. Наверное, потому что знания, полученные на этих специальностях, можно применить практически везде.

Елена Данилюк: - Спектр достаточно широкий. Востребованы медицина, IT, креативные индустрии, авиация, инженерные специальности, гуманитарные специальности, связанные с языками, менеджмент в конкретных направлениях - например, туризм, логистика, финансы, промышленность.

- А диплом иностранного вуза ценится в Беларуси?

Наталья Аникеенко: - Есть студенты, которые уезжают с благой целью: отучиться и вернуться, чтобы улучшать экономику Беларуси или выводить на новый уровень уже готовый бизнес своих родителей.

Дженни Эттрих: - Я согласна с Натальей и добавлю: для будущих работодателей учеба за границей важна не только из-за сертификата или диплома. Очень важны и межкультурный, и международный опыт, свободное владение иностранным языком или, например, стажировка в иностранных компаниях.

Елена Данилюк: - Я считаю, что нам нужно развивать свою страну, делать ее более комфортной для жизни и экономически развитой, и именно ребята, получившие различный международный опыт, могут обеспечить развитие нашей страны. Но, помимо самой ценности иностранного диплома, важны также и контакты, которые наши студенты получают за рубежом. Я знаю многих ребят, кто начал международные проекты в Беларуси после обучения за границей.

Специалисты говорят, что выбор специальностей за рубежом мало отличается от выбора специальности в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ УЕХАЛИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ В 8 ЛЕТ, АДАПТИРОВАТЬСЯ ПРОЩЕ, ЧЕМ 15-ЛЕТНИМ»

- Вы как-то готовите школьников к переезду? Я имею в виду не только учебу, но и бытовые, психологические аспекты.

Дженни Эттрих: - Лучше готовиться к учебе в другой стране. Здесь мы можем говорить лишь о временном переезде. И основная подготовка - это изучение языка: немецкого или английского. В Германии можно обучаться на обоих языках. Из 19 тысяч специальностей почти полторы тысячи преподаются в Германии на английском. Для допуска к учебе необходимо иметь официальный языковой сертификат. Для учебы в Германии это, например, TestDaF или TOEFL. Об этом необходимо позаботиться заранее. И нужно иметь в виду, что немецкие школьники должны закончить 12 - 13 классов перед тем, как учиться в вузе. Поэтому белорусским абитуриентам придется после одиннадцати классов отучиться год в колледже в Германии или один год в белорусском вузе.

Наталья Аникеенко: - Да, подготовка к переезду - очень важный момент. На мой взгляд, это одна из самых необходимых услуг в процессе переезда на обучение за рубеж. Хочу заметить: тем детям, которые ездили в детские языковые лагеря за границей, жили в семьях, адаптироваться легче. Сможет ли ребенок, к примеру, подобрать одежду по погоде, не будет ли до поздней ночи сидеть в интернете, употреблять в неограниченном количестве кока колу и чипсы? Естественно, такие вопросы не будут волновать родителей, которые уже отправляли детей в языковое путешествие, давали им возможность пожить без родителей хоть и недолгое время, зато самостоятельно. Я подчеркиваю, что если к переезду начали готовиться заранее (а сейчас пошла именно такая тенденция), то акклиматизация пройдет легче. Естественно, все зависит от личных качеств: кто-то сразу будет чувствовать себя как рыба в воде, а кому-то понадобится время. У меня есть четыре студента, которые уехали от родителей в 8 лет (сейчас им 17), и им было легче, чем тем, кто уезжает в 14 - 15. Но, повторюсь, это очень индивидуально.

Очень хочется похвастаться и успехами моих студентов. Каждый год кто-то получает стипендии от учебных заведений, самая высокая из которых была 70%. Представляете, 70% обучения оплачивает за вашего ребенка колледж/университет?! Все эти дети неоднократно ездили в языковые лагеря с моей помощью. Считайте, отдыхали там бесплатно (улыбается). В этом году есть студент, которому 6 лет, но он поедет с одним из родителей.

Елена Данилюк: - Конечно, готовиться к переезду нужно. И родителям, и детям. Я по профессии социальный педагог и преподаватель английского, поэтому понимаю, какие могут возникнуть и психологические, и учебные проблемы, и вопросы при адаптации на новом месте. Так как все люди разные, то и единых идеальных методик адаптации не существует. В каждом случае нужно подготовить отдельную стратегию поступления и адаптации в зависимости от психотипа абитуриента и имеющихся предпосылок. Главное - не рекомендовать все подряд, а найти лучший вариант для конкретного абитуриента.

- Как родители отпускают восьмилетнего ребенка за три тысячи километров? У нас же часто из областного города в Минск 16-летнего ребенка боятся отправить...

Наталья Аникеенко: - В таком возрасте детей отправляют в Boarding School. Это школа-пансион - практически закрытый отель со всеми условиями. Там есть и стирка, и уборка, покупается школьная форма, у каждого ученика есть свой ассистент, который помогает с любым вопросом. Детям же остается думать только об учебе. Плюс в Великобритании у каждого ребенка есть свой опекун - это может быть знакомый родителей или наемное лицо. Опекун решает вопросы, которые не могут решить родители из-за того, что находятся далеко или не знают язык на нужном уровне (например, посещать родительские собрания).

Елена Данилюк: - Система 360-градусного присмотра «24 на 7» при учебных заведениях существует везде и работает стабильно. Проблем никогда не возникает. Конечно же, один ребенок не останется. Но главное - иметь надежного консультанта здесь, на месте, который будет вести вашего ребенка там, во время обучения.

Самая частая сложность у студентов - разные программы обучения и все предметы изучаются на английском.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А какие сложности возникают у тех, кто уехал учиться за границу, что удивляет?

Наталья Аникеенко: - Самая частая сложность - разные программы обучения и все предметы изучаются на английском. И это огромнейшая непривычная нагрузка, приходится догонять. Первое время, пока адаптируются, какой-то материал пропускают, приходится очень много работать вечером, чтобы наверстать. И часто это серьезный стресс. Дети говорят, что совсем нет времени. А кто-то в первое время даже думает, зачем в это ввязался. Но это быстро проходит. Поэтому всем родителям, которые спрашивают, что подтянуть по математике или физике, советую подтягивать английский. Все сложности возникают из-за нехватки уровня иностранного языка.

Дженни Эттрих: - Я скажу о том, что удивляет. Во-первых, это высокий уровень самостоятельности, который необходим студенту в Германии. Без него учеба за рубежом невозможна. Во-вторых, родителей удивляет то, что, в отличие от учебы в Польше или в России, учеба в Германии в государственных вузах в большинстве земель бесплатная. И при этом уровень высшего образования в Германии очень высокий.

Елена Данилюк: - Главное для обучения на иностранном языке - это знание самого иностранного языка. Сложность первого порядка - это сам процесс поступления, нужно знать законы, требования к документам, дедлайны и другие процедуры по отъезду на обучение в выбранную страну. Поэтому основной стресс при поступлении. Но эти процессы возлагает на себя отправляющая сторона, и абитуриенты с подобным не сталкиваются. А вот сложности второго порядка ложатся уже на студента. Они в основном в том, что на Западе никто не будет специально тянуть студента, переживать из-за того, что он не успевает. Нужно заниматься, делать свои проекты, быть активным. Также сложности могут возникнуть из-за более свободного графика учебы, который должен формировать сам студент. Эта свобода часто заканчивается неуспеваемостью. Перед отъездом должна быть подробная консультация о системе обучения в данной стране и учебном заведении, чтобы избежать любых проблем и неожиданностей.

Наталья Аникеенко: - Я хочу отметить, что второй этап, про который говорит Елена, вовсе не такой уж свободный. В Великобритании большое внимание уделяется мотивации студента. Видя перспективы и находясь в среде, где все учатся, студент понимает свою ответственность, становится более сосредоточенный и серьезный. Вспомнилась цитата известной американской певицы Тины Тернер: «Попробуйте окружить себя счастливыми людьми, и вы будете удивлены, насколько быстро воцарится вокруг атмосфера счастья». То же самое я могу сказать и про учебу - окружайте своих детей правильной компанией, близкому ему по духу учебному заведению, которое подходит именно ему. Не руководствуйтесь только рейтингами.

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