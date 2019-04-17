Судят бывшего зампреда Мингорисполкома: «За искусственные показатели в работе получил премию в 1900 рублей»

17 апреля в Минске начался суд над бывшим начальником Главного управления потребительского рынка Андреем Доморацким. В суде мужчину привезли в костюме и рубашке, на скамейке в клетке он сидит с идеально ровной спиной. До начала заседания близкие пытаются поймать его взгляд и что-то сказать, показывают газетные публикации с его фотографией.

Андрей Доморацкий кратко рассказывает о себе: 42 года, разведен, воспитывает 16-летнего сына.

Андрей Доморацкий занимал высокие посты в Мингорисполкоме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывшего чиновника обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и получение взятки.

Так, по данным обвинения, Доморацкий еще в должности зампредседателя Мингорисполкома в два приема взял 2500 долларов. Это произошло в 2015 и 2016 годах: Доморацкий за вознаграждение дал разрешение на круглогодичную работу павильона и летнего кафе в Минске.

В следственном изоляторе Андрей Доморацкий провел чуть меньше года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в сентябре 2017 года, когда обвиняемый уже занимал должность начальника ГУПР, он, по версии обвинения, решил увеличить показатели рентабельности продаж не совсем законным путем: дал подчиненным указания составить дополнительные договоры с подведомственными организациями. В договорах было прописано, что организации должны были намного больше платить за услуги ГУПРа: например, для некоторых из них сумма увеличивалась с 30 до 270 базовых величин, с 50 до 350, с 300 до 1300. Выручка ГУПР тем самым увеличилась на 112 тысяч рублей, выросли и показатели, что отразили в отчетах о результатах работы управления потребительского рынка. Видя такой результат, ГУПР на год освободили от выплат в бюджет города - Минск недополучил больше 3 млн рублей.

Следственный комитет сообщил, что Доморацкого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиямиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один эпизод в обвинении связан с тем, что Доморацкому необоснованно начислили премию за искусственно созданные показатели работы - он получил 1970 рублей. Ни по одной из статей Андрей Доморацкий свою вину не признал.

В следственном изоляторе Андрей Доморацкий провел чуть меньше года. Его задержали 7 мая 2018 года. Следственный комитет сообщил, что Доморацкого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло причинение существенного вреда государственным интересам.

Андрей Доморацкий занимал высокие посты в Мингорисполкоме. Он работал заместителем председателя Мингорисполкома с 2012 года до сентября 2017-го. А потом был переведен в управление потребительского рынка - курировал торговлю. Сразу на новом посту Доморацкий отметился желанием организовать видеоконтроль за питанием в минских школах. А еще на посту зампредседателя Мингорисполкома уделял внимание развитию белорусской кухни, вернул палатки с овощами и фруктами на улицы города.

Свою вину экс-чиновник не признаетФото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, до Доморацкого главным минским чиновником по торговле был Сергей Барисевич. Он был задержан КГБ в апреле 2017-го за взятки. Сумму правоохранители называли внушительную - 170 тысяч рублей. Уголовные дела были возбуждены по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В суде Барисевич утверждал, что часть денег, которые получал со взяток, он отдавал Доморацкому, но эта информация не подтвердилась - в обвинении по делу Доморацкого нет ни одного эпизода, связанного с Барисевичем. За взятки Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы.

Процесс по делу Андрея Доморацкого продолжится 23 апреля допросом свидетелей.

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