Бюджет Евроигр: форма для волонтеров, пластиковая посуда и передвижные телестанции

Соревнования Европейских игр пройдут на 12 спортивных объектах, все они уже готовы, последним стал реконструированный тир имени Тимошенко в Уручье. Общий объем потраченных на Евроигры денег до сих пор не называют. А тут еще новость: Европейский олимпийский комитет подвел и не смог привлечь внешних спонсоров, приходится Беларуси справляться самой. «Комсомолка» посмотрела, какие расходы несет страна для подготовки к играм и что останется в наследство от них.

Павильоны гигантской столовой после Евроигр переделают под спортзалы

Самый крупный из достраиваемых объектов - огромная «фабрика-кухня» для спортсменов, ее заканчивают в Студенческой деревне на ул. Чюрлениса. «Фабрика-кухня» состоит их трех частей. Первую построили еще в 2013 году - это крытый каток Детско-юношеской школы по фигурному катанию. Его решили перепрофилировать под огромную кухню, здесь будут готовить пищу для нескольких тысяч спортсменов и членов делегаций. На катке растопили лед и устроили фальшпол, под который спрятали трубы коммуникаций, установили вытяжки и пару десятков боксов для приготовления пищи. Когда Евроигры закончатся, кухонное и вентиляционное оборудование разберут, снова зальют лед и вернут каток юным фигуристам.

На катке установили вытяжки, и устроили пару десятков боксов для приготовления пищи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это кухня, а где же кушать? Первоначально план был такой: рядом с катком, который станет кухней, построят два временных павильона столовой каждый на две тысячи человек. Согласно тендерным документам, строительство оценили в 5,58 млн рублей - 2,64 млн долларов. Еще в 128 тысяч долларов оценили работы по проектированию павильона. Позже решили, что павильоны будут не временными, а постоянными - после Евроигр они превратятся в универсальный зал для занятий юных спортсменов.

Так и поступили: в считаные месяцы рядом с ледовой ареной выросли два огромных арочных здания, соединенных общим пространством. С катком эти павильоны соединятся переходом, по которому в огромную столовую будут выносить блюда.

На объекте сегодня работают 220 человек, они трудятся с 8 утра до 22 вечера без выходных. Основные конструкции павильонов столовой готовы, сейчас рабочие заканчивают устройство чистовых полов и внутреннюю отделку, монтируют вентиляцию.

- По плану к 15 мая все работы здесь уже должны быть завершены, - рассказал представитель генподрядчика.

Тут будут питаться 4 тысячи спортсменов вторых Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не обошлось на стройке и без нарушений, но все оперативно устранили:

- На этом объекте было проведено три мониторинга, в ходе которых выявились нарушения по содержанию стройплощадки, - рассказал «Комсомолке» директор Департамента контроля и надзора за строительством Госкомитета по стандартизации Беларуси Игорь Гусев. - За допущенные нарушения производитель работ генподрядчика привлечен к административной ответственности.

Кроме затрат на строительство «фабрики-кухни», в 1,3 млн долларов обойдется подогреваемая линия раздачи блюд, еще 590 тыс. долларов уйдет на закупку холодильного оборудования для хранения продуктов, в 440 тыс. долларов - 73 печки для разогрева еды, в 318 тыс. долларов оценили столы, стеллажи и тележки для еды, и еще провели много разных тендеров.

О масштабах «фабрики-кухни» можно судить и по объемам закупаемой посуды: 4100 столовых подносов, 800 тысяч комплектов пластиковых вилок, ножиков, столовых и чайных ложек, почти два миллиона пластиковых тарелок и 1,6 миллиона стаканчиков.

Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку будущей столовой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прошлые Евроигры обошлись в пару миллиардов долларов

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Официальный бюджет Игр составил 1,12 млрд долларов, однако, по подсчетам некоторых независимых экспертов, Баку потратило 5 - 9 млрд - например, только строительство одного национального стадиона обошлось в 600 млн долларов. Церемония открытия, где спела Леди Гага, обошлась в 100 млн - вдвое больше стоимости церемонии открытия Олимпиады в Лондоне.

Следующие Игры должна была принять Голландия, но там решили от проведения отказаться. Тогда выбрали Россию, но из-за допингового скандала 2016 года игры там пройти не смогли. Окончательным местом проведения выбрали Минск.

- Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы, - говорил тогда Александр Лукашенко. - Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут. Мы сделаем душевное открытие, чтобы показать душу нашего народа. Красиво сделаем. Это будет даже меньше одного миллиона долларов стоить, но не сто миллионов.

Осенью 2016 года тогдашний министр спорта Александр Шамко озвучил сумму, которую планируют потратить на организацию и проведение: 30 - 40 млн долларов. Через месяц цифру еще раз уточнил Лукашенко: 50 млн долларов.

Комплект одежды для волонтера стоит 1000 рублей

Расходы на Евроигры звучат впечатляюще и выше, чем озвученные ранее. В августе прошлого года из фонда президента на них выделили 77 млн рублей (37 млн долларов). В бюджете на 2019 год на проведение Европейских игр заложено 153 млн рублей (72 млн долларов).

В базе государственных закупок для нужд Евроигр фигурировали тендеры на сумму не меньше 100 млн долларов. Из этой суммы 37 млн долларов выделили на технологическую платформу, включая интернет-сайт, еще 10 млн - на организацию телетрансляции соревнований. Отдельная строка затрат: под Евроигры Белтелерадиокомпания закупила в Германии четыре передвижных телевизионных станции - на это ушло 34 млн долларов. Большинство денег взяли в кредит у Банка развития, на погашения выделят деньги из бюджета.

Так выглядит одна из передвижных телевизионных станций Белтелерадиокомпании. По традиции станциям дают женские имена. Фото: БелТА.

1,6 млн долларов должно было уйти на оборудование для гимнастических залов для соревнований, еще 250 тыс. - на борцовский помост и ковры. 360 тыс. долларов выделили на одежду для волонтеров (по 500 долларов на комплект), по 1000 рублей выделили на одежду для 250 сотрудников дирекции игр. Еще 214 тыс. долларов стоит обучение 3 тысяч волонтеров (включая производство обучающих материалов). А еще 290 тыс. долларов потратят на компьютеры и ноутбуки, 267 тыс. - на столы, тумбы и стеллажи для документов.

310 тыс. долларов стоят услуги билетного оператора. 285 тыс. долларов уйдет на телевизионную, наружную и интернет-рекламу. 95 тыс. - на железнодорожные и авиабилеты, примерно столько же потратят на гостиницы. Консультации иностранных экспертов обойдутся в 57 тыс. долларов.

Это данные далеко не всех закупок, которые проводились или еще будут проведены для нужд Евроигр. Общую сумму пока не озвучивают, но уже понятно: в первоначально обозначенный бюджет страна не уложится. С другой стороны, надо учитывать, что некоторые объекты и техника, которую закупят к Играм, останутся в стране - как, к примеру, павильоны столовой, которые станут универсальным спортзалом, или передвижные телестанции Белтелерадиокомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как сейчас выглядят единственный в Беларуси кинотеатр IMAX, аттракцион свободного падения и каток на крыше. «Комсомолка» раньше других побывала внутри торгово-развлекательного центра Palazzo и посмотрела, чем будет удивлять посетителей этот огромный долгострой [фото]