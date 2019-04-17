2019-04-17T14:49:33+03:00
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КП Беларусь

Самый долгожданный концерт года - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые на сцене Большого театра!

Только 25 октября 2019 года
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Мировые оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов возвращаются в Минск, чтобы впервые выступить на оперной сцене в Беларуси. Это событие в культурной жизни столицы уже назвали историческим.

Своим самым первым и долгожданным визитом в Минск Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов порадовали белорусскую публику в феврале 2018-го. Тогда выступление с аншлагом прошло в рамках открытия V Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Эмоции после концерта не утихали еще долгое время, и вот на радость тысячам поклонников самая востребованная оперная пара мира возвращается.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов неустанно гастролируют и выступают как в постановках лучших оперных театров мира, так и с сольными концертами. Большой театр Беларуси - одна из немногих площадок, которая еще не слышала голосов знаменитых сопрано и тенора. Благодаря усилиям продюсера и импресарио Максима Берина и холдинга BERIN IGLESIAS ART, в графике артистов, который уже расписан до 2024 года, появилась дата и для Минска!

- Для меня это большая честь и радость, что свой родной город, где публика мне хорошо знакома, я могу порадовать таким необыкновенным концертом. Для таких артистов, как Анна и Юсиф, непросто подобрать дату, равно как и площадку, которая соответствовала бы всем требованиям, в первую очередь, по акустике. К счастью, на этот раз все сложилось, и я уверен, что концерт 25 октября войдет в историю, - говорит Максим Берин.

Имя Анны Нетребко не нуждается в представлении. Российская оперная певица, народная артистка и лауреат многочисленных премий, она перевернула представление о том, что такое настоящая оперная звезда. Анна стала первым в истории классической музыки исполнителем, вошедшим в Time-100 - список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Обладатель почетного звания Kammersängerin («каммерзенгерин») за работу в Венской государственной опере. Анна Нетребко - самая востребованная оперная певица современности.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор, народный артист Азербайджана. Многие критики отмечают, что их совместные концерты с Анной Нетребко отличаются особенной трогательностью и энергетикой. Обладатель Гран-при ряда международных конкурсов в Италии и за ее пределами, Юсиф Эйвазов востребован лучшими театральными площадками, среди которых Большой театр России, миланский театр «Ла Скала», опера Монте-Карло и многие другие.

Эксклюзивный представитель Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в России, СНГ и странах Балтии - компания Berin Iglesias Art.

Билеты на концерт можно приобрести в офисе организатора ООО «Берин Арт Менеджмент», по адресу ул. Сурганова, 48А, офис 19 (УНП 191303567, контактный телефон:+375 17 237-32-98), в интернете, а также в кассах билетного оператора.

Потрясающая акустика, великолепная театральная атмосфера и непревзойденные голоса надолго подарят вдохновение, а яркие впечатления надолго останутся со зрителем!

Свидетельство №806 на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь выд. 29.03.2019 г. Управлением культуры Мингорисполкома. Живой звук.

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